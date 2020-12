Gobierno Vasco recuerda que la situación es de "emergencia y alto riesgo" ante la flexibilización de medidas

Avisa que las nuevas no suponen "una invitación a desplazarse para encontrarse con amigos", sino "lo contrario"

BILBAO, 10 (EUROPA PRESS)

El portavoz del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, ha recordado a la ciudadanía que la situación en Euskadi es de "emergencia y alto riesgo" después de que este pasado miércoles el Lehendakari anunciara una flexibilización en las medidas adoptadas para evitar la transmisión de la pandemia del coronavirus. Además, ha avisado de que, con esta flexibilización, "no se está haciendo una invitación a la gente a desplazarse para encontrarse con amigos".

Iñigo Urkullu anunció ayer, tras la reunión del Consejo Asesor del Plan de Protección Civil de Euskadi, LABI, que, a partir de este próximo sábado se levantará el confinamiento perimetral entre municipios y se permitirá la reapertura la hostelería, aunque solo para los establecimientos ubicados en localidades con una tasa de incidencia de coronavirus inferior a 500 casos por cada 100.000 habitantes y con el aforo interior reducido al 50%.

De cara a la Navidad, el confinamiento perimetral de Euskadi se levantará únicamente entre los días 23 y el 26, y entre el 30 de diciembre y el 2 de enero.

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Zupiria ha transmitido este jueves a la ciudadanía que Euskadi está "en una situación de urgencia sanitaria, con un nivel de contagios todavía alto, con un nivel de presión alto en hospitales y UCIs, con una invitación permanente a que se reduzca lo máximo posible la movilidad, a que no se reúnan más de seis, y a no reunirse con unidades de convivencia que no son las más próximas".

El portavoz del Ejecutivo ha señalado que los representantes institucionales se dedicarán a intentar comunicar esto, "de forma adecuada: que es un momento de emergencia, de riesgo y en el que hay que actuar con muchísimo cuidado".

MEDIDAS DURAS

Además, ha rechazado que en Euskadi no se sea "muy restrictivo" en las medidas establecidas y ha asegurado que se está "condicionando de forma muy seria la vida normal de la ciudadanía". "Seguramente, estamos adoptando las medidas más duras que se están adoptando en nuestro entorno y lo hacemos porque creemos que es necesario", ha subrayado, para considerar que en la Comunidad Autónoma Vasca se está siendo "muy restrictivo", ha asegurado.

Bingen Zupiria ha subrayado que, en ningún caso, de la declaración que ayer realizó el Lehendakari, ni del decreto que se publicará este viernes con las nuevas medidas, "se puede sacar como consecuencia que se está haciendo una invitación a la gente a desplazarse para encontrarse con amigos, a venir de Durango a Bilbao para tomarse potes con los amigos o hacer deporte con tus compañeros, es todo lo contrario".