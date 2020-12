Gobierno Vasco subvenciona con 2 millones 66 proyectos de mejora ambiental, desarrollados por 53 empresas

Entre los criterios de valoración de las solicitudes se han incluido los programas de las empresas para avanzar en la igualdad de género

BILBAO, 17 (EUROPA PRESS)

El Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno vasco subvenciona con 2 millones de euros un total de 66 proyectos de mejora ambiental en la industria vasca, desarrollados por 53 empresas, la mayoría pymes, que recibirán ayudas paraacometer inversiones destinadas a la protección del medio ambiente y el fomento de la economía circular.

El Ejecutivo Autonómico ha destacado en un comunicado que esta colaboración público-privada entre empresas y administraciónimpulsa mejoras ambientales en la calidad del aire, agua y suelos, ycontribuye a frenar los efectos del cambio climático.

En la convocatoria de este año, la concesión de ayudas, que beneficia a un total de 66 proyectos de 53 empresas vascas, se ha centrado en apoyar aquellas inversiones encaminadas a superar los requerimientosambientales recogidos en la normativa vigente, así como en la inversión en acciones de ecoinnovación.

Además, al igual que en las últimas convocatorias, se ha incluido entre los criterios de valoración de las solicitudes las actuaciones que favorezcan la incorporación de la mujer al sector laboral y los planes y programas puestos en marcha por las empresas solicitantes paraavanzar en la igualdad de género.

Muchas de las solicitudes presentadas por las empresas han incluidodocumentación, como ofertas, presupuestos o acuerdos de colaboración, que avala que la gran mayoría de las inversiones se realizarán en servicios, equipos, materiales e instalaciones generados y fabricados en el ámbito geográfico de la Comunidad Autónoma Vasco, algo que, según el Gobierno Vasco, contribuirá indirectamente a reforzar e impulsar la actividad industrial vasca.

DOS MODALIDADES DE AYUDAS

Las ayudas son otorgadas mediante dos modalidades, de tal modo que 1.110.000 euros se asignan a proyectos adjudicados por procedimiento ordinario, mientras que los 890.000 euros restantes corresponden a proyectos adjudicados por el procedimiento simplificado.

Una vez analizadas y valoradas las solicitudes presentadas de acuerdo con el procedimiento ordinario, se ha resuelto subvencionar 39 proyectos, presentados por 34 empresas, cuya ejecución supone una inversión neta total de más de 10 millones de euros. Aproximadamente la mitad de las empresas subvencionadas bajo esta modalidad son pymes.

Respecto a la distribución temática, el 49% de los proyectos subvencionados están relacionados con la minimización o eliminación de la generación de residuos y fomento de la economía circular, mientras que el 28% son proyectos relativos a la contaminación atmosférica y el 10% son iniciativas destinados a la recuperación de sueloscontaminados

El 8% están relacionados con la contaminación de aguas oaprovechamiento de este recurso, mientras que el 5% restante se divide entre estudios medioambientales y proyectos relacionados con la minimización de la emisión de olores, según ha indicado el Ejecutivo Autonómico.

Junto a ello, se han otorgado ayudas a otras 22 empresas vascas para la realización de otros 27 proyectos, de acuerdo con el denominado procedimiento simplificado, destinado a materializar inversiones para ayudas a pymes en la financiación de costes externos de servicios de asesoramiento en materia medioambiental.

Más concretamente, se han subvencionado tres proyectos centrados en la inscripción en el Registro del Sistema Europeo de Gestión Medioambiental (EMAS), tres proyectos relacionados con la implantación y certificación de la Norma de Ecodiseño UNE-EN ISO 14006:11, un proyecto relacionado las Ecoetiquetas y un proyecto de verificación de declaraciones ambientales.

A estos se añaden, han indicado, ocho proyectos relacionados con el saneamiento de suelos, seis de investigación de la calidad del terreno y dos relacionados con los servicios de limpieza, retirada y gestión de los residuos encontrados en el terreno.

Se han subvencionado tres proyectos que posibilitarán las inversiones para la adquisición de equipos y maquinaria de remanufactura, desensamblaje y descontaminación rápida y eficiente de los diferentes residuos generados por los Vehículos Fuera de Uso (VFU), así como otros tres proyectos para posibilitar la valorización de otros tipos de residuos.

Por otra parte, se han apoyado tres proyectos para llevar a cabo estudios medioambientales relacionados con la validación de usos para escorias de cobre, la utilización de máscaras comerciales para la eliminación de compuestos orgánicos volátiles y la anticipación a la normativa europea en planta valorizadora de residuos.

Finalmente, la lista se completa con dos proyectos centrados en invertir en equipos que posibiliten la disminución de emisiones difusas y CO2.

BENEFICIOS AMBIENTALES

El Gobierno Vasco ha asegurado que los beneficios ambientales esperados de la implantación de los proyectos subvencionados en esta convocatoria pasan por la reducción de la emisión de gases contaminantes a la atmósfera, que será de alrededor de 280 toneladas de emisiones difusas, 38 toneladas de compuestos orgánicos volátiles, 2 toneladas de níquel, 39 toneladas de NOx, 21 toneladas de CO, 1 tonelada de SO 2 y más de 16.000 toneladas de CO2.

Además, se prevé la no generación de unas 785 toneladas de residuos peligrosos, tales como residuos metálicos contaminados, ácido sulfhídrico, lodos, absorbentes, aluminio o bromo; la reducción de 32.792 toneladas de residuos industriales no peligrosos, como cascarilla, serrín, arenas, plásticos y aceites; y el reciclado o revalorización de unas 78.373 toneladas de residuos industriales no peligrosos (disoluciones, cobre, otros metales, cenizas y escorias); y 85.770 de residuos de construcción y demolición.

Con estos proyectos se prevé ahorrar 46.598,2 m3 de agua al año;reducir la concentración de olor en la atmósfera de entre 6.917unidades de olor por metro cúbico y lograr la recuperación ambiental de suelos actualmente contaminados o alterados.