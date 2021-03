Gogoan dice a EH Bildu que, quien sale de la cárcel por haber matado o colaborado en ello, no merece "el aplauso social"

Asegura que hay un consenso en la sociedad post-ETA sobre que hay que "deslegitimar la violencia"

BILBAO, 25 (EUROPA PRESS)

El miembro de la asociación Gogoan, Joseba Eceolaza, ha criticado que EH Bildu no quiera apoyar las mociones que se impulsarán en los ayuntamientos de Euskadi para pedir que se ponga fin de los recibimientos a presos de ETA en espacios públicos y le advertido de que, "quien sale de la cárcel y ha matado o ha colaborado en ello", no merece "el aplauso social".

A su juicio, transmitir el mensaje contrario, sería "tanto como creer que, en el ejercicio terrible de la muerte, algo mereció la pena". Además, ha asegurado que hay un consenso en la sociedad post-ETA sobre que hay que "deslegitimar la violencia".

La asociación Gogoan ha impulsado, junto a la Fundación Fernando Buesa y Elkarbizi, las mociones que se presentarán en los ayuntamientos de Euskadi para rechazar los homenajes a presos de ETA cuando son excarcelados.

El pasado 12 de marzo, la Asociación de Municipios Vascos, Eudel, con los votos a favor de PNV y PSE-EE, dio luz verde a una resolución basada en el texto de estos tres colectivos, en la que se abogaba por acabar con los 'ongi etorris' y eliminar de los espacios públicos pintadas, carteles o pancartas que "idealicen" a los reclusos de ETA, que se llevará a los consistorios para su aprobación.

EH Bildu ha mostrado su oposición a condenar estos actos de bienvenida a los presos de ETA excarcelados, al entender que son "muestras de cariño", y ha criticado a jeltzales y socialistas por "sobredimensionar" lo que considera "actos humanos".

En declaraciones a Radio Euskadi, recogidas por Europa Press, Eceolaza ha criticado que EH Bildu haya anunciado su voto con contra cuando, en su opinión, los homenajes son rechazados por la mayor parte de la sociedad. "Hay un consenso, más o menos amplio, de nuestra sociedad post-ETA en el que tenemos que deslegitimar la violencia", ha apuntado.

A su juicio, con estos homenajes en los espacios públicos, los organizadores "transmiten el mensaje contrario". "Parece que quien sale de la cárcel y ha matado o ha colaborado en ello, merece el aplauso social. Y eso es tanto como creer que, en el ejercicio terrible de la muerte, algo mereció la pena", ha considerado.

LA "INCOHERENCIA" DE EH BILDU

El miembro de Gogoan ha señalado, además, que EH Bildu actuará con "incoherencia" si no las apoya. "Desde luego, hay una incoherencia manifiesta. No podemos apoyar manifiestos para que detengan a Martín Villa --que fue ministro de Gobernación la dictadura de Franco-- para terminar con la impunidad de los crímenes franquistas y no pedir exactamente lo mismo para los crímenes de ETA", ha apuntado.

Asimismo, también ha subrayado que no se pueden "hacer leyes para quitar los símbolos franquistas, las leyendas franquistas y los homenajes franquistas, y decir que, en el caso de los presos de ETA, es una muestra de cariño".