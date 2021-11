Iberdrola y Tubos Reunidos acuerdan un precio eléctrico fijo para los próximos dos años

BILBAO, 14 (EUROPA PRESS)

Iberdrola ha cerrado un acuerdo con Tubos Reunidos por el que la compañía energética se compromete a no variar los precios eléctricos fijos pactados para no afectar a la competitividad de grupo industrial con los incrementos del precio del gas natural, siempre y cuando, no se produzcan subastas de energía primaria.

Según ha indicado Iberdrola, en lo que va de año, "el hecho de mantener los precios pactados con la industria, a pesar del incremento del precio de la electricidad, ha ahorrado a la industria española 2.000 millones de euros". Ahora, con este acuerdo, el grupo industrial Tubos Reunidos, con sede en Amurrio (Álava), evita las variaciones del precio eléctrico en el mercado SPOT hasta final de 2023.

Asimismo, la energética ha asegurado que, en la medida de sus posibilidades, está haciendo "un esfuerzo para no trasladar a sus clientes electrointensivos la situación de los mercados internacionales". Este "esfuerzo", ha precisado, "está condicionado a que no se produzcan subastas de emisiones primarias, con las que se le detraería a Iberdrola un importante volumen de energía".

Por último, ha destacado que ya aporta 3.700 millones de euros en impuestos, genera 85.000 puestos de trabajo en España y contribuye al mantenimiento de 400.000 puestos de trabajo en su cadena de suministro, además de tener previsto invertir 150.000 millones de euros hasta 2030 para la descarbonización de nuestro país.