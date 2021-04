Inguralde organiza una misión comercial virtual con Alemania y Chile para empresas de Barakaldo

BILBAO, 29 (EUROPA PRESS)

Inguralde, Agencia de Desarrollo del Ayuntamiento de Barakaldo, ha acercado esta mañana a las empresas del municipio las oportunidades de negocio en los mercados de Alemania y Chile, a través de una misión comercial que se ha desarrollado de manera virtual y en la que han participado responsables de ocho compañías fabriles.

Esta iniciativa se enmarca en los Encuentros Elkarrekin Mundura, promovidos por Garapen junto a Inguralde y las agencias de Meatzealdea, Enkarterri, Txorrrierri y Mungialdea y está financiada por el Departamento de Promoción Económica de la Diputación Foral de Bizkaia a través del Proyecto Bizkaia Orekan Sakonduz.

Según ha indicado el concejal de Promoción Económica de Barakaldo, David Solla, la crisis sanitaria por la Covid-19 "está transformando el mapa de oportunidades y no nos podemos permitir el lujo de perder ni una sola oportunidad para nuestras empresas". "Hay oportunidades en los mercados exteriores y las empresas de Barakaldo están muy capacitadas para acceder a ellas; solo necesitan una puerta de acceso eficiente", ha añadido.

La misión comercial, íntegramente online, ha apostado en ese sentido por dos de los mercados "más interesantes" para el tejido empresarial de Barakaldo. Por un lado, Alemania y las nuevas oportunidades generadas por la etapa post-COVID, que han sido presentadas por Nikolaus Dietrich, de Annex Global, y, por otra parte, Eñaut Gereñu, de la empresa Gertuko, ha ofrecido pistas sobre el mercado chileno post-pandemia, en un momento en el que el cobre se encuentra al alza y hace que este país sea "especialmente atractivo para la identificación de oportunidades de negocio".

Las empresas barakaldesas participantes han sido Hashcode Engineering S.L., HodeiCloud, Six to Go Solutions S.L., Gaptain, Lentitech S.L., Ingenor S.Copp., Innobide Solution S.Copp. y Seelen Industrial Design S.L.

Todas ellas han tenido la ocasión de conocer un poco mejor estos mercados y su situación actual, y obtener una respuesta detallada a posibles dudas.

Inguralde garantiza que cualquier oportunidad de negocio o posibilidad de acceso a estos mercados sea dirigida y gestionada de manera "eficaz" por su equipo de consultores.

Garapen tiene previsto realizar una segunda misión comercial virtual para conocer los mercados de Francia y México, que tendrá lugar el 27 de mayo. El formato de la conferencia, incluida también en los Encuentros Elkarrekin Mundura, será similar al de esta primera reunión.

En este sentido, desde Garapen, se recuerda que el objetivo de los Encuentros Elkarrekin Mundura es generar un "mapamundi" que permita a las agencias de desarrollo conocer mejor cada empresa y trabajar de forma personalizada con ellas, de manera que se puedan identificar mercados, sinergias y oportunidades. Asimismo, ha destacado, "se abre la puerta" a la creación de una red de empresas e instituciones que puedan trabajar conjuntamente en mercados internacionales y diseñen proyectos de internacionalización colaborativos.

PROGRAMA BK ENPRESAK

Las misiones comerciales son parte de la estrategia de Inguralde para impulsar la internacionalización de la empresas de Barakaldo, que junto a la digitalización, la innovación y la financiación configuran las cuatro patas del programa BK Enpresak.

Bajo el paraguas de esta iniciativa, Inguralde pone en marcha diariamente diversas actividades de apoyo a las pequeñas y medianas empresas del municipio, con el objetivo de "dinamizar el tejido empresarial, promover su arraigo y facilitar el acceso a nuevas oportunidades".