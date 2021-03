Itxaso ve "despreciable" que el PP use la vacunación contra la covid para "armar la enésima bronca política"

Cree que "es pronto para saber el alcance" de lo ocurrido en Madrid y otras regiones pero opina que "la derecha agudiza su desorientación"

BILBAO, 11 (EUROPA PRESS)

El delegado del Gobierno en el País Vasco, Denis Itxaso, ha considerado "despreciable" que el PP use la vacunación contra la covid de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en Euskadi para "armar la enésima bronca política".

En una entrevista concedida a Radio Vitoria, recogida por Europa Press, ha censurado de este modo las críticas de la diputada del PP Beatriz Fanjul en las que aseguraba que el plan de vacunación en Euskadi se ha hecho en base a "una ideología", según indicaba, al vacunar antes a la Ertzaintza que a la Policía Nacional y la Guardia Civil.

El delegado del Gobierno en el País Vasco ha asegurado que le "molesta profundamente que se haga un uso político, ideológico, partidista" del proceso de vacunación contra la covid.

Itxaso ha destacado la "colaboración" e "interlocución" en esta materia con la consejera de Salud, no sólo para la vacunación de los para fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, sino de personal de la administración general, los funcionarios de prisiones o trabajadores de sanidad exterior. "Hay personal que el Gobierno Vasco está teniendo en cuenta, como no podía ser de otra manera, en el proceso de vacunación", ha apuntado.

En este marco, el delegado de Gobierno ha insistido en que considera "despreciable que el PP utilice ese tipo de planteamientos para armar la enésima bronca política". Según ha lamentado, "da la sensación de que no terminan de aprender que ése no es el camino y que no son los debates y las batallas que la sociedad vasca quiere, y menos en este momento".

Por otra parte, ha afirmado que celebra la "modulación" en la estrategia de reserva de vacunas en Euskadi porque es "un clamor social" que se pueda "aprovechar al máximo el ritmo de suministro de vacunas", que se ha acelerado. A su entender, "tanto eso como la adopción de medidas para la vacunación en grandes espacios puede servir para que se vayan acelerando los ritmos porque es de vital importancia" para la salud y también para la reactivación económica.

Itxaso ha considerado que la cogobernanza en la gestión de la pandemia está funcionando "razonablemente bien" y ha destacado que es "importante respetar las competencias de cada cual y tener foros de diálogo colegiado y solidario, como los consejos territoriales, donde se puedan adoptar criterios generales".

En este marco, ha aludido a la decisión de la Comunidad de Madrid de no efectuar el cierre perimetral en el puente de San José y la Semana Santa, tal y como se acordó en el Consejo Territorial, y ha remarcado que "llama la atención que una comunidad autónoma presidida por un partido político al que se le llena la boca hablando de la unidad de España luego no tenga en consideración los criterios mayoritarios de las comunidades autónomas para adoptar medidas que protejan la salud de las personas".

Tras indicar que se verá "qué recorrido legal tiene", ha añadido que "importa poco que Madrid decida o no perimetrar la región si todas las comunidades que la rodean lo hacen".

Según ha apuntado, salvo Baleares y Canarias, "está asegurado que no va a haber una movilidad en unas fechas en que acostumbramos a movernos y en las que es muy importante evitar que eche a andar la cuarta ola pandémica". "No hemos nadado durante un año para terminar ahogados en la orilla", ha planteado.

Para Denis Itxaso, la presidenta del Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el PP, que "hacen del independentismo catalán su agenda política permanente", mantienen ahora "unas posiciones que recuerdan a las posiciones más rebeldes". "Ante una cuestión tan sensible como una pandemia y la reactivación económica, Madrid adopta una actitud, como mínimo de rebeldía, que pone en riesgo la estrategia nacional", ha criticado el delegado vasco, que ha lamentado que "llueve sobre mojado" porque, "de esas banderas, ha hecho su marca personal".

"DESORIENTACIÓN" DE LA DERECHA

Por otro lado, preguntado por la convocatoria de elecciones en Madrid, ha opinado que se necesita "un poco de tiempo" para tener "perspectiva" para analizar todo lo sucedido este miércoles, ya que "están pasando muchas cosas en paralelo". "La derecha, después de las elecciones catalanas, no sé si es que ha entrado en pánico o ha agudizado su desorientación", ha apuntado.

En todo caso, ha advertido del riesgo de "sembrar polarización", que "algunos han alimentado de forma irresponsable y que ahora se está volviendo en su contra". "De la polarización nacen extremismos y populismos que solo los originales pueden llegar a rentabilizar. El haber alimentado posiciones tan extremas, tan hiperbólicas, tan exageradas termina poniendo el foco sobre partidos como Vox, es lo que ha pasado en Cataluña y puede terminar pasando en otras regiones como Madrid si la derecha no termina por abrazar posiciones demócratas y que reconozcan la pluralidad de ese país", ha añadido.

Para Itxaso, "es pronto para saber el alcance de los movimientos" de Cs porque la presentación de mociones en el Gobierno de Murcia y el Ayuntamiento de su capital "parecía que estaba circunscrito" a ese ámbito. En su opinión, Ciudadanos "se ha ido descapitalizando" y "ha dilapidado un enorme caudal de confianza política", una cuestión que "tendrá algo que ver con la asociación con la foto de Colón".

El delegado vasco ha asegurado, por otro lado, que el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos "tiene salud" y "un pegamento que es el pacto y el programa de gobierno", si bien "otra cosa es que, para algunas decisiones, se necesitan mayorías cualificadas en las que el concurso del PP se hace indispensable". "Y el PSOE no renuncia a ese tipo de apoyos, pero hay que tratar de diferenciar esos planos".

LAS PRISIONES

En otro orden de cosas, ha indicado que, con la próxima transferencia de la gestión de las prisiones a Euskadi, "va a cambiar la titularidad de los centros penitenciarios y los funcionarios de prisiones".

En todo caso, ha subrayado que las políticas de resocialización y reinserción "llevan mucho tiempo llevándose a cabo" --porque "en España las penas privativas de libertad no están pensadas para vengarse de nadie"-- y ha esperado que el Gobierno Vasco, como futuro titular de la competencia, "prosiga con esa tarea".