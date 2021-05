Kutxabank apuesta por redirigir flujos de capital privado a inversión sostenible en su nueva política de sostenibilidad

Afirma que prevé ser "un agente activo en la transición hacia una sociedad más sostenible"

BILBAO, 27 (EUROPA PRESS)

El consejo de Administración de Kutxabank ha aprobado hoy una nueva Política de Sostenibilidad, con la que se compromete a redirigir los flujos de capital privado hacia inversiones sostenibles y a avanzar enun modelo de negocio "sostenible", tratando de "maximizar el impacto positivo económico, social y medioambiental de la actividad tanto corporativa como financiera".

En un comunicado, ha explicado que tratará de establecer y desarrollar relaciones comerciales a largo plazo con clientes y proveedores, basadas "en la cercanía, la transparencia y las buenas prácticas".

Además, la entidad buscará adaptar la oferta de productos y servicios para "dar respuesta a la demanda creciente de modelos de negocio y estilos de vida cada vez más sostenibles", a la vez que se compromete a "favorecer la inclusión financiera desde una perspectiva de accesibilidad".

Otro de los fines de esta nueva política, según ha explicado el banco, será redirigir los flujos de capital privado hacia "inversiones sostenibles, acompañando a los clientes en su transición hacia modelos de negocio más sostenibles". Para ello, se avanzará "en el desarrollo de productos de financiación sostenible que incorporen criterios ambientales, sociales y de gobernanza".

La entidad ha añadido que se compromete a continuar garantizando el acceso a la información sobre sostenibilidad a sus accionistas e inversores, además de establecer unos canales de diálogo "adecuados que permitan una atención ágil y de calidad a sus grupos de interés".

Kutxabank ha señalado que la nueva política aspira a avanzar en la incorporación de los aspectos ASG en las decisiones estratégicas de la entidad, en especial "en los riesgos y las oportunidades que se derivan del cambio climático".

Para la elaboración de la Política de Sostenibilidad Kutxabank ha tenido en cuenta una serie de referencias y recomendaciones de distintos organismos en materia de sostenibilidad. Dichas pautas servirán de guía en los procesos que la entidad está llevando a cabo "para continuar afianzando su modelo de banca sostenible".

Entre esas referencias empleadas, ha citado los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) impulsados por la Organización de las Naciones Unidas, el Acuerdo de París, junto a la hoja de ruta Pacto Verde Europeo de la Unión Europea y el Plan de Finanzas Sostenibles de la Unión Europea.

Además, se han tenido en cuenta las recomendaciones de la Autoridad Bancaria Europea, Banco Central Europeo, Banco de España y la Red de Bancos Centrales y Supervisores para la Ecologización del Sistema Financiero, así como las marcadas por el Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD) del Financial Stability Board (FSB).La sostenibilidad, un compromiso transversal

Por último, ha señalado que la política es de carácter transversal y afecta a todas las sociedades que conforman el Grupo, de forma que incorporen los compromisos asumidos en sus respectivos ámbitosde actividad, con criterios de proporcionalidad.

Kutxabank incorporó a principios de 2020 una nueva Dirección de ESG adscrita al equipo de Presidencia, cuyo cometido es gestionar de forma integral aquellos aspectos relacionados con las finanzas comprometidas con criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG).

Según ha destacado, el nuevo equipo trabaja desde entonces para reforzar aquellos asuntos relacionados con el cambio climático y la sostenibilidad en todas las áreas de negocio y los servicios centrales de Kutxabank.

Desde octubre de 2020 cuenta, además, con una Oficina de Gestión de Proyectos de Cambio Climático, en la que participan diferentes departamentos involucrados en la elaboración de propuestas e implantación de medidas en relación con este tema estratégico.