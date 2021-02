El Lehendakari se compromete a contribuir para que lleguen vacunas a países con menos recursos

Destaca que Euskadi ha demostrado su "compromiso solidario" ofreciendo recursos a otras comunidades autónomas o países como Perú

BILBAO, 27 (EUROPA PRESS)

El Lehendakari, Iñigo Urkullu, ha mostrado su apoyo y el del Ejecutivo Vasco a "una vacunación global y solidaria", y se ha comprometido a "contribuir, de modo directo y por los cauces que se habiliten para ello, a que las vacunas lleguen a los países con menos recursos".

En un artículo publicado en redes sociales, recogido por Europa Press, el lehendakari defiende que la vacunación tiene que llegar a toda la población del planeta, de tal forma que las dosis deben ser distribuidas, especialmente, "entre los países empobrecidos y entre aquellos que, desde el punto de vista de sus sistemas de salud, son más vulnerables".

"A juicio del Gobierno Vasco, este objetivo debiera ser compartido internacionalmente de forma multilateral y por compromiso con los principios de solidaridad y humanidad", ha añadido el presidente vasco.

En su opinión, si estos principios no fueran suficientes para convencer de la importancia de una vacunación global, podría apelarse también a principios "más egoístas". "La pandemia o se supera en todo el mundo o no se supera. La seguridad propia, la economía propia y la salud pública propia de cada país no estarán a salvo si la inmunidad no alcanza a todos los continentes y países", ha advertido.

Por ello, ha mostrado su apoyo al llamamiento hecho en este sentido por el director de la OMS y por los miembros del Consejo Europeo en su declaración del pasado 25 de febrero.

"A lo largo de este año de pandemia, Euskadi ha demostrado su compromiso solidario ofreciendo recursos a otras comunidades autónomas, e incluso a otros países como Perú. Ahora se trata también de reforzar la cooperación multilateral por la salud global", ha expresado.

De este modo, Urkullu ha señalado que en esta materia, el Gobierno Vasco asume dos compromisos "con determinación". "En primer lugar, apoyar los esfuerzos internacionales (COVAX) orientados a garantizar una vacunación global y solidaria, tal y como lo manifesté a la ministra de Asuntos Exteriores-Cooperación y Unión Europea en el encuentro celebrado en Ajuria-Enea el pasado viernes 19; y en segundo lugar, expresar la voluntad de contribuir, de modo directo y por los cauces que se habiliten para ello, a que las vacunas lleguen a los países con menos recursos", ha resaltado.