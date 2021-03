Loli García (CCOO) llama a manifestarse el 8M y ve una "ideología muy peligrosa" en cuestionar y prohibir los actos

Cree que el Gobierno central se posiciona contra la igualdad al "comprar el discurso" de poner en cuestión solo las movilizaciones de mujeres

BILBAO, 5 (EUROPA PRESS)

La secretaria general de CC.OO. Euskadi, Loli García, ha hecho un llamamiento a manifestarse con motivo del Día Internacional de la Mujer Trabajadora y ha advertido de que hay una "ideología muy peligrosa", al cuestionar "únicamente" las movilizaciones de las mujeres y prohibir actos del 8M. A su juicio, el Gobierno central, "al comprar ese discurso", se está posicionando "en contra de la igualdad".

En declaraciones a Europa Press, la dirigente sindical se ha referido de esta manera, al debate sobre la conveniencia o no de celebrar actos con motivo del 8M dada la situación de la pandemia y al hecho de que, en algunos lugares, como en Madrid, la Delegación del Gobierno en Madrid haya prohibido las convocatorias previstas.

Loli García ha explicado que CC.OO. Euskadi celebra el 8 de marzo con una asamblea virtual de delegadas que se lleva a cabo este mismo viernes y el lunes el sindicato se sumará a la movilizaciones y manifestaciones convocadas por los movimientos feministas.

La líder sindical ha hecho un llamamiento a participar en las manifestaciones del 8 de marzo porque "se van a dar las garantías de seguridad", como, según ha destacado, se han venido dando a lo largo de estos meses "en los que no ha dejado de haber manifestaciones y movilizaciones".

En este sentido, Loli García ha indicado que hay que tener "cuidado" con algunos de los planteamientos que se está haciendo desde el ámbito político porque tienen "un contenido ideológico muy peligroso".

"Me parece muy peligroso caer en determinados discursos que aparentemente no son ideológicos y que van disfrazados en este contexto de situación de pandemia pero que contienen ideología muy preocupante detrás", ha afirmado.

Loli García ha denunciado que, en estos meses, las únicas movilizaciones que se han cuestionado por parte de los poderes públicos y de algunas organizaciones políticas han sido las del 8 de marzo.

"No se han cuestionado las movilizaciones de otros sectores, de sectores laborales, empresariales, los hosteleros, ha habido movilizaciones de Osakidetza, de Educación hasta movilizaciones de negacionistas y no me voy a olvidar de las de los 'cayetanos' en Madrid, que no han sido cuestionadas por ningún poder público. Y qué casualidad que, cuando se acerca el 8 de marzo, hay un llamamiento a que nos quedemos en casa las mujeres", ha apuntado.

En este sentido, ha insistido en que, aunque, aparentemente, es una posición que "no tiene ideología", a su juicio, la tiene y es "muy peligrosa". Loli García ha asegurado que ya hubo el año pasado un intento de "culpabilizar a las mujeres y a las movilizaciones del 8 de marzo de la expansión del coronavirus". "Y, por desgracia, este 8 de marzo se vuelve a repetir ese mismo escenario", ha criticado.

Loli García ha denunciado que, con la "excusa de la pandemia y la necesidad de mantener determinadas medidas sanitarias", se intenta "prohibir o limitar la reivindicación de las mujeres en las calles el día 8" y ha asegurado que eso tiene detrás "una ideología que va en contra de la igualdad y a favor de seguir manteniendo determinado roles y de seguir culpabilizando a las mujeres de determinadas cosas".

"Es un discurso muy peligroso, muy rancio y se está haciendo desde muchas instituciones, desde muchos ámbitos de administraciones públicas y desde muchos partidos políticos. Nosotras vamos a participar en las manifestaciones del día 8 como hemos venido haciendo siempre junto con otros movimientos feministas y vamos a decirle a nuestra gente que vamos a ir a esas manifestaciones respetando las medidas", ha apuntado.

A su juicio, hay que "salir" a las calles el 8 de marzo porque "sigue habiendo necesidad de reivindicar igualdad, de resaltar que no se estará en una sociedad justa e igualitaria mientras las mujeres estén en situación de desigualdad".

En relación a la postura de Gobierno central y, en concreto, de algunos de sus integrantes, que consideran que no es momento de hacer manifestaciones el 8M dada la situación de pandemia, Loli García ha mostrado su preocupación porque "ya no es una posición de la ultraderecha".

"Ante el temor de que se pueda acusar de no sé que, se ha comprado un discurso que tiene una ideología muy peligrosa, que es un cuestionamiento solo única y exclusivamente de la movilización del 8 de marzo porque no habido cuestionamiento de otras movilizaciones, solo se está cuestionando la movilización de las mujeres y eso es ideológico", ha insistido.

A su juicio, "el Gobierno, al entrar en ese discurso, está claramente posicionándose en contra de la igualdad y en contra de la reivindicación de las mujeres". "No tengo ninguna duda", ha añadido.

PLANES DE IGUALDAD

Por otra parte, en relación al trabajo desarrollado desde el sindicato en esta materia, la líder de CC.OO. ha señalado que vienen trabajando en todo lo que tiene que ver con los planes de igualdad, que, su juicio, son "el mejor instrumento y la mejor forma" de contribuir como organización sindical "a la igualdad y que sea de manera real".

Loli García ha destacado la importancia de que se haya clarificado que los planes de igualdad son "negociación colectiva", de manera que tiene que ir "con acuerdo de los trabajadores". "Es el mecanismo más importante que tenemos para introducir medidas en todas las empresas, que rompan no tanto ya con esas discriminaciones indirectas que existen, que también, sino que rompan de una vez por todas con la desigualdad de bases", ha añadido.

En concreto, la dirigente sindical se ha referido a la aplicación de medidas que "equipare" la posición de las mujeres en el mundo del trabajo" para poder abordar desde la igualdad determinadas situaciones. "No podemos abordar medidas de igualdad si las mujeres están en la planta baja y los hombres del ático, hay que reequilibrar la posición de las mujeres", ha añadido. En este sentido, ha insistido en que los planes de igualdad pueden ser un "mecanismo muy útil".

Por otra parte, ha señalado que, a lo largo de estos meses de pandemia, el sindicato ha trabajado en "poner en valor" los servicios públicos, el mundo de los cuidados y los servicios esenciales que, "en una parte muy importante están sustentados por mujeres".

Loli García ha indicado que es algo que el sindicato venía planteando de siempre para tratar de "hacer visible lo invisible y revalorizar eso que ha sido invisible". "Hoy nadie sea cuestiona el papel de una cajera de supermercado, hoy nadie se cuestiona la importancia de un auxiliar de ayuda a domicilio, el de una enfermera, de una médica, de una gerocultora, de una educadora o asistente social", ha añadido.

En este sentido, ha manifestado que todo este trabajo es el que ha sustentado al conjunto de la ciudadanía durante la pandemia y, por ello, además de revalorizarlo, debe contar con "condiciones laborales justas y dignas".

Según ha asegurado, es una de las principales reivindicaciones que como sindicato está haciendo, y está en su agenda sindical "en primera orden de línea", pero cree que también debe estar "en la agenda política en primera orden".

"Eso debe formar parte de la agenda política en los próximos tiempos, no podemos perder esta oportunidad, que llega tarde pero nunca es tarde si somos capaces de poner en el centro de la atención lo que realmente es necesario para el conjunto de la ciudadanía", ha apuntado.