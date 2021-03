MásMóvil dice que la OPA a Euskaltel es un "proyecto de crecimiento" y no quieren cambiar "ni marca ni sede ni arraigo"

Destaca el compromiso "a medio y largo plazo" del empleo, garantizado, al menos, 5 años, y su apuesta por priorizar inversiones 5G en Euskadi

BILBAO, 29 (EUROPA PRESS)

El CEO de MásMóvil, Meinrad Spenger, ha afirmado que la OPA a Euskaltel es un "proyecto de crecimiento" entre dos empresas "complementarias" y ha asegurado que no quieren cambiar "ni la entidad, ni la marca, ni la sede de la compañía, ni, por supuesto, la cercanía y el arraigo" a Euskadi. Asimismo, ha destacado que hay un "compromiso a medio y largo plazo" con el empleo, que se garantiza, al menos, durante cinco años.

En declaraciones a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Spenger se ha referido, de esta manera, a la OPA a Euskaltel que ha anunciado su compañía, y que ha sido aceptada ya por algunos de los principales accionistas del operador vasco.

Spenger ha valorado el acuerdo existente para esta operación y ha mostrado su agradecimiento a los accionistas de Euskaltel porque han cerrado "un acuerdo de colaboración fuerte y de forma rápida".

"Y con compromisos claros, por una parte, el compromiso nuestro de cuidar mucho Euskadi, de invertir, de mantener la marca y asegurar que Euskadi sea una región líder a nivel tecnológico y los accionistas se han comprometido a aceptar nuestra oferta de forma firme, es irrevocable", ha añadido.

Por lo tanto, ha señalado que hay una "gran certeza" respecto a que se lleve a cabo finalmente esta operación, que, a su juicio, supone "una gran oportunidad" para los consumidores, la sociedad vasca y, en general, el mercado de las telecomunicaciones. "Con esta operación vienen gente de palabra, como los vascos, gente que piensa en un proyecto a largo plazo, sostenible e industrial", ha asegurado.

OPA CERRADA EN SEIS MESES

El CEO de MásMóvil, que estima que la OPA estará cerrada en alrededor de seis meses, ha asegurado que, con esta operación, los consumidores podrán acceder a la red de fibra óptica de MásMóvil, "a la red de mayor capacidad, de mayor velocidad, de mejor rendimiento de forma inmediata".

Spenger Ha manifestado que, para invertir, hay que tener "tamaño para que sea rentable". "Y nosotros podemos priorizar nuestras inversiones en 5G en el País Vasco y así asegurar que Euskadi sea líder tecnológico y que avancemos conjuntamente de forma fuerte y sostenible", ha señalado.

El CEO de MásMóvil ha afirmado que, "para nada", Euskaltel dejará de ser una empresa vasca porque, según ha indicado, no quieren cambiar "ni la entidad, ni la marca, ni la sede de la compañía, ni, por supuesto, la cercanía y el arraigo".

"Es un proyecto en el que se encuentran dos compañías muy complementarias, Euskaltel ha hecho un gran trabajo en liderar las telecomunicaciones en Euskadi en los últimos años y también recientemente en Asturias y Galicia. Y este liderazgo lo vamos a intentar fomentar, lo que Euskaltel no tenía era red propia de móvil, no tenía, en su gran mayoría, al menos, la última tecnología de la fibra óptica que podemos aportar nosotros", ha manifestado.

Spenger ha destacado que Euskaltel tiene, por su parte, "mucha experiencia" en el mundo empresarial con "grandes clientes empresariales", mientras que MásMóvil está más orientada al mercado residencial, a los consumidores finales. A su juicio, esta combinación puede ser "muy útil" y Euskaltel "puede liderar en todo el Estado la iniciativa del grupo MásMóvil para el segmento empresarial".

Ante el compromiso de mantenimiento del empleo, sede y marcas durante cinco años y cuestionado por la razón de que no se contemple de manera indefinida, el CEO de MásMóvil, tras afirmar que "muy pocas cosas no tienen límite", ha asegurado que son "gente seria" y tienen un compromiso "a medio y largo plazo". "También hay un compromiso que se cambia solamente si más del 90% de los accionistas actuales así lo desean, hay una protección a muy largo plazo y una voluntad de no hacer cambios", ha añadido.

En relación al futuro de la plantilla, ha recordado la trayectoria de MásMóvil que ha adquirido compañías como Ibercom y "no solo se ha mantenido el empleo, sino que se ha aumentado" porque "quieren crecer no solo en el sector tradicional de las telecomunicaciones", sino que también trabajan en la financiación al consumo o en energía verde. "Es una gran oportunidad para el grupo MásMóvil, para Euskaltel y para Euskadi", ha precisado.

El CEO de MásMóvil ha señalado que esta OPA es un "proyecto de crecimiento" y van a tener "mejoras tecnológicas y de eficiencia" gracias a las redes.

"Las vamos a juntar y tener la mejor red de Euskadi, eso tiene que ser nuestra aspiración y tenemos que luchar para que los clientes sean los más satisfechos. Fuera de Euskadi, MásMóvil lidera todos los rankings de satisfacción de los clientes y Euskaltel en Euskadi, son compañías serias que cuidan de los consumidores", ha señalado.

El directivo de MásMóvil ha añadido que se puede decir incluso que son "un operador del pueblo". "La compañía fue fundada por gente muy humilde que ha trabajado mucho durante los últimos 15 años, ha tenido algo de suerte, obviamente, pero con esfuerzo se ha creado desde cero una compañía que tiene ahora más de diez millones de clientes", ha señalado Spenger, que ha asegurado que esa cultura de "esfuerzo, trabajo, transparencia y sinceridad" va a venir "muy bien".