Mendia advierte de que no compartirán "soluciones nacionalistas" para el nuevo Estatuto, que debe "respetar" la ley

BILBAO, 8 (EUROPA PRESS)

La secretaria general del PSE-EE y vicelehendakari, Idoia Mendia, ha advertido de que los socialistas no compartirán "soluciones nacionalistas" para el nuevo Estatuto, que debe respetar el ordenamiento jurídico" porque el objetivo debe ser "un mejor autogobierno para convivir, no para dividir".

Mendia ha realizado estas reflexiones en Vitoria, en el marco de su intervención ante el grupo Socialistas Vascos-EuskalSozialistak en la apertura del curso parlamentario.

La dirigente del PSE-EE ha señalado que este nuevo curso político no es "uno más" porque se van a "tomar las decisiones que van a condicionar no ya la legislatura" sino el futuro de Euskadi".

"El futuro que los socialistas queremos es claro: una sociedad plural, engarzada en el proyecto común de España y Europa, profundamente transformada en su modelo social y económico, e intensamente cohesionada. Más igual, más sostenible, y sobre todo más moderna", ha añadido.

En este sentido, en su discurso ha destacado que quieren avanzar en el camino acordado por el Gobierno Vasco y el de Pedro Sánchez, el que "marca el cronograma para culminar transferencias pendientes y asumir competencias que ni siquiera estaban previstas en el Estatuto". "Esa es la vía, la del diálogo permanente y la búsqueda del consenso, el que hemos propiciado siempre. Y el que siempre ha sido más fructífero", ha apuntado.

Mendia ha hecho alusión a que, teniendo ese "enorme trabajo pendiente", se anuncian nuevos debates "sin que se nos diga qué hay de nuevo de donde se dejo cuando se registraron dos textos articulados de nuevo Estatuto".

La dirigente del PSE-EE ha indicado que es una cuestión que "no forma parte de la agenda del Gobierno", porque los dos partidos que lo conforman tienen "planteamientos diferentes". "Básicamente, los socialistas no compartimos soluciones nacionalistas ni las vamos a compartir en el futuro", ha añadido.

ESTATUTO "MÁS MODERNO"

Mendia sí cree que sería deseable un Estatuto más moderno, que incorpore los nuevos derechos sociales que se han ido desplegando en estos últimos 30 años, "que los blinde".

"Podríamos haberlo hecho si el nacionalismo no hubiera desperdiciado una década con desafíos. Pero si ahora han cambiado, si ahora sí consideran oportuna un nuevo Estatuto, un nuevo pacto estatutario diremos lo que ya hemos dicho: no se puede cambiar una Constitución a través de un Estatuto. Y si renovamos ese pacto, queremos que sea para que quepamos más", ha manifestado.

Mendia ha afirmado que, si se hace un nuevo Estatuto, que "sea para mejorar la vida de la ciudadanía y reforzar la cohesión social". La líder del PSE ha añadido que, si se quiere que "eso sea útil, tiene que ser viable, y para ello tiene que respetar el ordenamiento jurídico". Por lo tanto, ha afirmado que, en definitiva, quieren "un mejor autogobierno para convivir, no para dividir".

La secretaria general del PSE-EE ha manifestado que los socialistas siempre han sabido "estar a la altura del progreso de esta sociedad, sin exclusiones". "Y vamos a demostrar que lo haremos una vez más", ha agregado.

Mendia cree que la cogobernanza ensayada en este último año y medio abre "inmensas posibilidades para mejorar desde la práctica el diseño autonómico" y ha recordado que el pasado año se celebraron más de 200 reuniones de conferencias y comisiones sectoriales con todas las autonomías y en lo que va de 2021 unas 120.

Según ha indicado, "se está hablando más que nunca entre los gobiernos" y está habiendo "importantísimos acuerdos en el día a día", una vía en la que hay que "seguir profundizando".

Mendia ha asegurado que van a "perseverar en los acuerdos" y, "en ampliarlos, más allá de la mayoría absoluta y de la estabilidad" que, según ha destacado, "han sabido garantizar los socialistas". "Es un hábito y es una convicción. Lo practicamos dentro del Gobierno con nuestros socios, con los agentes sociales y económicos y con el resto de los grupos", ha añadido.

Mendia también se ha referido al próximo 10 aniversario del fin de la actividad terrorista de ETA cuando se pudo "ser plenamente libres" y ha recordado "a quienes se lo impidieron, a tantas vidas injustamente segadas".

"No vamos a faltar a la cita con la memoria. Con la emoción de ese recuerdo, pero también con la de saber a que gracias a que resistimos, ganamos al terrorismo. Porque ganamos. Porque no hay homenaje, ni aplauso a terroristas, que cumplen las condenas dictadas por los tribunales, que consiga mancillar la dignidad de unas víctimas que merecen saber; que su respuesta cívica, alejada de cualquier revancha, no podrá revivir a los allegados asesinados, ni recuperar el tiempo anulado a tantos perseguidos", ha manifestado.

No obstante, ha añadido que sí "merecen el recuerdo y el reconocimiento de una dignidad muy superior" a la de quienes en el pasado y en el presente "aplauden al terror". A su juicio, es "la deuda pendiente de quienes no saben salir de su bucle por mucho que lo intenten maquillar".

"SELECCIÓN DE MALHECHORES"

A su juicio, la izquierda abertzale "tiene mucho que explicar, tiene mucho que decir, sobre su selección de malhechores y sobre su distinción entre victimarios de distinto tipo". En este sentido, ha asegurado que rechazan "con rotundidad no sólo cualquier justificación pasada de cualquier vulneración de derechos, sino cualquier justificación presente de un terror que jamás debió darse".

Mendia ha señalado que tienen por delante una "agenda intensa", centrada en un proyecto que permita "reforzar la convivencia en una sociedad que necesita una salida justa de esta crisis y serenidad". Asimismo, ha recordado que los socialistas vascos decidieron dar "un paso al frente" tras las elecciones de 2020 y elevar "a agenda de gobierno sus compromisos electorales".

Según ha manifestado, contaban con una "hoja de ruta clara y un compromiso inequívoco no sólo para salir de esta crisis, sino para hacerlo en clave transformadora y de justicia social e igualdad" y quisieron diseñar "la agenda vasca para la próxima década, la agenda vasca sin apellidos". "Para que aprovecháramos la oportunidad de volver a darle la vuelta a Euskadi", ha destacado.

La dirigente socialista ha manifestado que, en este momento, hay 18 proyectos de ley remitidos o a punto de llegar y además cuatro proposiciones de ley impulsadas por el PSE, con el PNV o con otros grupos.

Ha añadido que este curso se van a "emplear a fondo" y lo harán con la mayor inversión social "hecha hasta ahora". Tras mencionar los fondos fondos europeos, ha agregado que se van a diseñar unos Presupuestos para Euskadi "netamente inversores, sociales y transformadores".

Mendia ha destacado que se ha sabido resistir y, ante el "mayor desafío sanitario, económico y social", los socialistas desde todos los Gobiernos han sabido impulsar "el mayor escudo de la historia". "El que ha impedido destruir empleo en la magnitud que se esperaba, hemos sabido extender la vacunación y hemos conseguido paliar situaciones de exclusión", ha manifestado.

Tras asegurar que hoy se "extiende la confianza en todos lo ámbitos", Mendia ha indicado que ahora hay que "saltar a competir" para que Euskadi "no se quede lastrada en debates del pasado mientras el mundo está en plena revolución".

"Y saltamos a compartir. Dentro de Euskadi, y con el resto de España y Europa. Porque es el espacio de la sociedad vasca, interrelacionada, en proyectos comunes que nos permitan avanzar juntos. Abiertos a todas las ideas que nos hagan caminar hacia una Euskadi puntera, innovadora, moderna, igualitaria, cohesionada e intensamente plural. Eso que nos permite hacer nuestro autogobierno, lo que le da sentido", ha concluído.