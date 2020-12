Mendia pide a la oposición que se sumen al "rescate de Euskadi" a través de las Cuentas y se guien "por el bien común"

La vicelehendakari demanda "política de altura" porque es "la mejor vacuna contra los populismos"

La vicelehendakari y consejera de Trabajo y Empleo del Gobierno Vasco, Idoia Mendia, ha pedido hoy a los grupos de la oposición que aprovechen la oportunidad de "sumarse al rescate de Euskadi" a través de los Presupuestos para el próximo año. Por ello, ha pedido que actúen "con coherencia y guiados en el bien común" y ha recordado que hacer política de altura "es la mejor vacuna contra los populismos".

Mendia ha participado en Bilbao, junto a la diputada vizcaína de Empleo, María Teresa Laespada, en la inauguración en Bilbao del Foro Gizartegune, organizado por la Diputación Foral de Bizkaia, en su edición dedicada a la recuperación del empleo como elemento de inclusión social.

En su intervención, ha aludido al proyecto de Presupuestos vascos aprobado el pasado martes en consejo de Gobierno y que, según ha destacado, están "pegados a la realidad difícil" por la que "pasan miles de jóvenes que han perdido el empleo o temen hacerlo, pero también a las mujeresy a las personas mayores".

Según ha apuntado, las Cuentas presentadas sientan "las bases de la reconstrucción social y económica de Euskadi sobre la justicia social, sobre el empleo de calidad, con innovación, diálogo e igualdad".

Por ello, Mendia ha pedido a todos los agentes sociales y políticos "que sepan leerlos" y que sepan encontrar "todas las razones" en las que coinciden y que, a su juicio, son "muchas más de las que separan" en este "momento tan crítico".

"NO DEJAR A NADIE ATRÁS"

En ese sentido ha señalado que "están las razones de mayor garantía para la salud, de la recuperación del empleo con derechos y de no dejar a nadie atrás". Mendia ha indicado que no es momento de "anular la capacidad política", que no es lo que pide, sino que lo que ha reclamado es que hagan "política de altura".

En este sentido, espera que, aunque el Gobierno cuente con mayoría absoluta, la oposición sepa "aprovechar la inmensa oportunidad de protagonizar junto al Gobierno el proceso de rescate de Euskadi y de enganchar a Euskadi a las grandes transiciones que se han acelerado en todo el mundo".

"Los vascos tienen ya dos certezas, la aprobación de los PGE y de Euskadi con políticas alineadas en ese mismo objetivo, lo mismo que la tienen en Bizkaia, la certeza añadida que necesita la ciudadanía en tiempos de tantas incertidumbres es que los partidos actúen con coherencia y guiados en el bien común, pensando en aportar y no tanto en discutir, esa es la gran vacuna que podemos aportar desde el espacio político", ha añadido.

Mendia ha afirmado que el "inmenso esfuerzo" que la ciencia ha realizado para contar con "vacunas seguras contra la pandemia" debe ser correspondido desde la política". A su juicio, a la política le corresponde el "inmenso esfuerzo" de lograr una "vacuna segura contra los populismos y contra todas las formas que existen de hurgar en las necesidades de los más vulnerables para reventar la convivencia y la cohesión social".

Idoia Mendia ha añadido que ese esfuerzo debe ser, como en el ámbito científico, "con generosidad e innovación, mucha innovación", y en política pasa "por dejás atrás viejas fórmulas y clichés". A su juicio, la innovación va "unida al atrevimiento". "Y este año nos hemos atrevido con cosas que no hubiesemos pensado cuando arrancó el año 2020, y de las cosas que nos vamos a seguir atreviendo para preservar el empleo primero y generar nuevo empleo después", ha señalado.

La vicelehendakari ha indicado que todos son conscientes de la "dimensión" de las pandemia, de sus efectos en la salud y el tejido económico, pero ha reconocido que no tiene tan claro de que todo el mundo sea consciente de "la dimensión del esfuerzo colectivo realizado".

Según ha señalado, "nunca antes" las administraciones han realizado una inversión económica "tan potente" y han respondido "con agilidad" para proteger a los ciudadanos.

En este sentido, ha destacado que en tres meses en Euskadi se ha acortado la lista de paro en más de 14.000 personas, "prácticamente la mitad de lo destruído en los seis meses anteriores", un dato que, según ha indicado, "no oculta la inmensa dificultad por la que pasan más de 132.000 vascos que no pueden trabajar".

"Pero tampoco debe ocultar todo lo que se ha hecho para esa fortaleza y capacidad de resistencia que estamos demostrando, si esto ha sido así es que todos habremos hecho algo bien, ante una situación inédita se han adoptado decisiones inéditas, todas ellas opinables sí, pero con perspectiva", ha añadido.

A su juicio, se han "sembrado unas bases que han permitido preservar el empleo en tiempos de pandemia". Mendia ha añadido que, sobre esas bases, el Departamento de Trabajo y Empleo ha empezado "a trazar un sistema Vasco de Empleo que habla de innovación, de diálogo, de igualdad e inclusión".