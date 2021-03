Mendia (PSE) cree que a Podemos le falta "sentido institucional" y "más de un cursillo de saber estar en una coalición"

BILBAO, 12 (EUROPA PRESS)

La vicelehendakari del Gobierno vasco y secretaria general del PSE-EE, Idoia Mendia, ha considerado que a Podemos "le falta mucho sentido institucional", ya que "cuando estás en un gobierno tienes que tener lealtad con la Constitución", y además "le falta más de un cursillo de saber estar en una coalición de gobierno", una fórmula en la que acuerdos y desacuerdos "se trabajan desde la discreción".

En una intervención en el Fórum Europa Tribuna Euskadi, la dirigente vasca se ha pronunciado de este modo tras ser preguntada por las discrepancias en el seno del Gobierno central y la postura de Unidas Podemos sobre cuestiones como la monarquía o el suplicatorio del expresident Carles Puigdemont en el Parlamento europeo.

Mendia ha criticado que a Podemos le "falta mucho sentido institucional en lo que tiene que ver con el pacto constitucional y la Constitución como marco jurídico bajo el cual actúan todos los poderes públicos".

"No son conscientes de que, cuando estás en un gobierno, como están en el de España ocupando una vicepresidencia y algunos ministerios más, tienes que tener esa lealtad con la Constitución porque eres un vicepresidente o un ministro", ha remarcado.

MÁS DE UN CURSILLO

Por otro lado, ha advertido de que "les falta más de un cursillo de saber estar en una coalición de gobierno". Según ha remarcado, en las coaliciones, "se trabajan los acuerdos y los desacuerdos desde la discreción". "Uno no va sacando pecho de 'si he apretado más o menos' o 'si esta ley es así gracias a que yo he empujado'", ha añadido.

En este sentido, ha remarcado que en Euskadi, donde los socialistas gobiernan en coaliciones con el PNV en el Ejecutivo vasco y otras instituciones, "las discrepancias se trabajan en el seno del Gobierno y, cuando salimos a la palestra pública, salimos como un Gobierno, como el Gobierno Vasco".