Mendia (PSE) ve intolerable que "se desprecie la amenaza" y llama a frenar "cualquier aliento al señalamiento y al odio"

Censura que la izquierda abertzale es "todavía incapaz" de decir que los "autores de tanto terror" en Euskadi "no merecen homenajes públicos"

BILBAO, 25 (EUROPA PRESS)

La secretaria general del PSE-EE y vicelehendakari del Gobierno vasco, Idoia Mendia, ha calificado de "intolerable cualquier amenaza para las personas" pero también "cualquier argumento que desprecie la amenaza y dé aire a quien quiere anular al diferente", y ha llamado a frenar "cualquier aliento al señalamiento y al odio". Además, ha censurado que la izquierda abertzale sea "todavía incapaz" de decir que los "autores del terror" en Euskadi "no merecen homenajes públicos".

Mendia ha realizado estas afirmaciones en la Casa del Pueblo de Portugalete, en la que ha participado en la presentación del documental "El tiempo que nos tocó vivir", de la Fundación Ramón Rubial, en recuerdo a los 34 años del atentado contra la Casa del Pueblo de Portugalete, en el que fallecieron Maite Torrano y Félix Peña, y al que también han asistido la presidenta de la Fundación y europarlamentaria, Eider Gardiazabal, y el secretario general del PSE-EE de Bizkaia y alcalde de Portugalete, Mikel Torres.

Durante su intervención, Idoia Mendia ha advertido de que, "por mucho que a alguno le moleste, socialismo es libertad". "No somos los únicos que representamos la libertad. Porque la libertad es incluyente, no sectaria. Pero somos protagonistas indiscutibles de esta libertad de la que hoy algunos se quieren apropiar. Y los socialistas vascos lo somos en primera persona", ha añadido.

Según ha insistido, "lo vivido y sufrido dentro de las Casas del Pueblo es un reflejo de ese recorrido". "Y lo es porque, a pesar de lo vivido y sufrido dentro, supimos transformar la Euskadi que había fuera, en nuestras calles y nuestros pueblos", ha reiterado.

En este sentido, ha indicado que "por eso hoy", los socialistas saben "mejor que nadie que no sólo es intolerable cualquier amenaza para las personas", sino que "es intolerable cualquier argumento que desprecie la amenaza, cualquier excusa que dé aire a quien quiere anular al diferente". Fue inadmisible en el pasado y lo es en el presente. Y que es necesario frenar cualquier aliento al señalamiento y al odio", ha dicho.

Mendia ha expresado, en nombre de los socialistas su "condena más contundente y radical a la persecución política y a quienes lo justifican" y su "solidaridad más rotunda con quienes hoy la sufren", en alusión a las amenazas recibidas por el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, y la directora general de la Guardia Civil, María Gámez.

DOLOR POR EL ATAQUE

La líder del PSE también ha mostrado su dolor por el ataque a la Casa del Pueblo de Portugalete, hace 34 años, que "devuelve el horror de dos personas asesinadas, de heridos, de ataques".

Para Mendia, este hecho también recuerda "el enorme ejercicio de resistencia de los compañeros y compañeras", a "todos los que vencieron el miedo, los que consiguieron que el socialismo siga hoy al frente de este pueblo".

La dirigente socialista ha puntualizado que el asesinato de Maite Torrano y Félix Peña, el ataque a esta Casa del Pueblo, "los otros ataques en ésta y en tantas casas del pueblo de Euskadi, fue terrorismo siempre". "Claro, con todas las letras. Porque en cada uno de esos ataques, con o sin víctimas, había una intención deliberada por mutilar a una parte del país. De callarla. De relegarla, de expulsarla", ha señalado.

Según Mendia, eran ataques a "vascos de segunda, ciudadanos de segunda a quienes incluso se despojaba de su condición de vascos simplemente por no ser nacionalistas". A su juicio, "hubo mucho esfuerzo por disfrazarlo, fueron muchos los intentos por decir que esto era diferente, se empeñaron en contar que quienes prendieron los cócteles y los lanzaron no eran de los suyos".

"Hasta ese punto ha llegado el desprecio por la vida de los demás. Hasta ese punto ha llegado el cinismo, lo que llegamos a ver incluso en el testamento final de ETA, cuando se disculpó por algunas víctimas, pero justificó el resto", ha afirmado.

Idoia Mendia ha asegurado que los socialistas dijeron "entonces" y dicen "ahora" la verdad. "Y la verdad es que quienes prendieron aquellas mechas, quienes empuñaron pistolas y quienes pusieron las bombas lo hicieron porque había quien sostenía desde las tribunas políticas y mediáticas que había una razón política para atacar al que no pensaba igual. Y siempre fueron los mismos", ha añadido.

La secretaria general del PSE-EE ha admitido que la izquierda abertzale de entonces "sí condenó este atentado, pero por una cuestión estratégica, no ética".

"Hablaron en este y callaron en todos los demás asesinatos y en todos los demás ataques a otras Casas del Pueblo y a otras sedes políticas. Hablaron en este y se desmintieron en todos los anteriores, en todos los que hubo después. En cada señalamiento, amenaza, intimidación o asesinato", ha recordado.

Además, ha reprochado que "hoy todavía son incapaces de decir que los autores de tanto terror no merecen homenajes públicos". Mendia ha indicado que los presos de ETA "tienen los derechos que ellos negaron a otros, pero no merecen homenajes".

"Ésa es la cruda verdad. Porque me niego a hablar de batallas de relatos. No hay batallas, hay relatos, hay vivencias distintas, hay dolores imposibles de sanar y ausencias imposibles de cubrir. Pero sólo hay una verdad: que en esta Casa del Pueblo se mató a dos personas, con sus vidas, con sus trabajos y sus ilusiones, porque no se quería a los socialistas en el pueblo, ni en Euskadi", ha enfatizado.

POSTURA ÉTICA

También ha aclarado que "ante éste y todos los demás horrores perpetrados por razones políticas o por razones de Estado, sólo hay una postura ética" que "jamás hubo justificación para despojar a una persona su condición humana". "Que no puede atenderse un solo argumento que pueda dar a entender que ha habido un conflicto político, que hubo muertos en los bandos", ha agregado.

Mendia ha advertido que ni Félix Peña y ni Maite Torrano estaban "en ninguna guerra" sino que "estaban viviendo, estaban con sus amigos, estaban donde querían. Eran libres y, por ser libres, los mataron". Por tomarse la libertad de ser socialistas y de relacionarse con socialistas".

Al cumplirse 10 años de que ETA anunciara el abandono de la violencia, ha destacado que, "incluso, y esto también lo ocultan, la izquierda abertzale dejó hace diez años de estar tutelada por ETA". "Eso también lo ocultan con otras cosas, porque dedican mucho tiempo a disfrazar la realidad. Pero sí. No deja de ser casual", ha indicado.

Mendia ha recordado a "no solo a quienes se dejaron la vida" en la lucha contra "la represión de la dictadura" y la "represión del terrorismo", sino "especialmente a quienes les quitaron la vida por ello".

En este contexto ha incluido el documental, que "nace como una aportación más en ese ejercicio", en un momento en el que los socialistas cumplen "diez años libres". "Diez desde que comprobamos lo que era la rutina, la vida cotidiana, las cosas que nos habían robado quienes nos condenaron por ser socialistas", ha manifestado.

Para la líder de los socialistas vascos, "hay muchos protagonistas de este hito", entre ellos, "las propias víctimas que jamás se tomaron la revancha". Además, ha destacado que "esa libertad se consiguió con un Gobierno socialista en Euskadi y un Gobierno socialista en España".

"Quisieron echarnos de Portugalete. Hoy seguimos teniendo la confianza mayoritaria de los portugalujos. Quisieron echarnos de Euskadi. Hoy gobernamos todas sus instituciones. Ésa es la verdad. Que quisieron eliminarnos y no pudieron. Ganamos nosotros, y ganaron los vascos. El sufrimiento extendido en el tiempo además de inútil, fue injusto. Sin ánimo de discutir con nadie. Ésa es la verdad", ha concluido.