La microbióloga Miren Basaras lamenta que "se mire a las vacunas con una lupa distinta" a otros medicamentos

Apuesta retrasar la administración de la segunda dosis "algunas semanas", pero "no mucho"

La microbióloga de la UPV/EHU Miren Basaras ha criticado que, en la actual pandemia, se "mire a las vacunas con una lupa distinta" a otros medicamentos y "muchas veces no se tiene en cuenta el rigor científico" para tomar decisiones. Asimismo, se ha mostrado partidaria de retrasar la administración de la segunda dosis de la vacuna "algunas semanas", pero "no mucho", para que la vacunación alcance a más personas.

En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, la experta ha aludido al estudio que se va a realizar, en el que participará BioCruces, para analizar la combinación de distintas vacunas en personas que han recibido la primera dosis de AstraZeneca. Según ha explicado, se pretende conseguir que, si hay "limitaciones" de alguna vacuna, "las otras ayuden".

Basaran ha indicado que, además, "la mezcla de distintas vacunas, a veces, incrementa la inmunidad" y es algo que ya se utiliza para otras enfermedades como el ébola o frente al neumococo. "Lo que se pretende es incrementar la inmunidad heteróloga, pero evidentemente tiene que estar probado previamente, en un ensayo clínico, que eso funciona", ha precisado.

Respecto a los ciudadanos vacunados solo con una primera dosis de AstraZeneca, ha explicado que en Reino Unido, que también ha realizado un estudio similar, se ha utilizado una dosis en algunos pacientes y se estima que el nivel de inmunización "bastante alta", del 70-80% dependiendo de las edades, aunque "el problema es que sea duradera en el tiempo", algo que se desconoce porque "no ha pasado tiempo suficiente".

Por su parte, considera que "probablemente" se necesite una segunda dosis para incrementar la inmunidad y que sea "más duradera". "El tema es qué vacuna tiene que ser", ha apuntado.

Basaras ha cuestionado "por qué no se sigue con AstraZeneca sabiendo que a esas personas no les ha desarrollado ningún trombo", que es "una reacción autoinmunitaria" en la que "nuestro sistema inmune va en contra de nuestro cuerpo". "Si en la primera dosis no ha ido, en la segunda es probable que no vaya. De hecho, en Reino Unido no se está viendo con segundas dosis de AstraZeneca ningún trombo", ha apuntado.

En esta línea, ha afirmado, en relación a la paralización que sufrió la vacuna de AstraZeneca y ahora la de Janssen, que, "en plena pandemia", no entiende que "a las vacunas se les mire con una lupa distinta a otros medicamentos". "El riesgo cero no existe en la vida", ha advertido Basaras, que ha incidido en que las vacunas están previniendo "enfermedades, hospitalizaciones y muertes".

También ha aludido a la propuesta de retrasar la segunda dosis de la vacuna a menores de 80 años para "llegar lo antes posible al mayor número de gente". Tras indicar que algunos países ya lo están haciendo con Pfizer o Moderna "de tres semanas a un poco más tarde", ha reconocido que la medida supone "no hacer caso" de la ficha técnica, pero se sabe que "a tiempo real está funcionando" y con otras vacunas también se hace cuando hay "problemas de stock".

A su entender, "sabiendo que eso está funcionando porque tenemos un precedente, millones de personas que ya se han vacunado en tiempo tardío, podría retrasarse, tampoco no mucho, algunas semanas".

Por otro lado, la experta de la UPV/EHU ha augurado que las agencias del medicamento de Europa y Estados Unidos van a decir que las vacunas de Janssen "son seguras" y que no se debería "paralizar la vacunación".

Basaras ha lamentado que "el rigor y la evidencia científica muchas veces no se tiene en cuenta para tomar muchas de las decisiones" en la pandemia y "claramente" en la vacunación porque "la EMA dice que las vacunas son seguras y eficaces" y los gobiernos de los distintos países "van tomando distintas medidas". "Las evidencias científicas son las que se tienen que tomar en cuenta", ha insistido.

Asimismo, ha señalado que la vacunación va a "ritmo lento" porque no llegan dosis "suficientes" para administrar "masivamente" a la población, si bien ha destacado que "es muy importante" que se ha conseguido inmunizar a población "vulnerable", ya que los mayores de 90 años están vacunados "totalmente" y los mayores de 80 "parcialmente".

Según ha indicado, la efectividad de las vacunas "se está viendo ya" porque "no hay muertes en esa población como en meses precedentes". No obstante, ha recordado que el virus afecta a población más joven también "y es lo que estamos viendo actualmente en hospitalizaciones, en UCI y en muertes".