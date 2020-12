Dos miembros de la banda Belako ofrecen un concierto acústico en Bidebarrieta Kulturgunea de Bilbao el 29

BILBAO, 22 (EUROPA PRESS)

Dos miembros de la banda Belako ofrecerán un concierto acústico en Bidebarrieta Kulturgunea de Bilbao el próximo 29 de diciembre. Cris y Josu Ximun realizarán un repaso del repertorio del grupo musical vasco.

La banda de post-punk de la localidad vizcaína de Mungia ha compartido escenario con Portishead, Two Door Cinema Club, Placebo, Nick Cave, Elvis Costello, The XX o Liam Gallagher.

Además, ha resultado ganador del premio que otorga el programa de Radio Nacional de España (RNE) "El Ojo Crítico" de RNE, así como del Premio Rolling Stone al grupo revelación, los Iberian Music Awards a mejor directo en la península o los Premios de la Música Independiente al mejor artista, mejor directo del año y mejor video clip. También han estado nominados a los MTV o a los Premios Ruido de la Asociación de Críticos Musicales, según ha informado el Ayuntamiento de Bilbao en un comunicado.

El último lanzamiento musical de Belako, titulado "Plastic Drama" les ha consolidado, han destacado, como una de las bandas de rock independiente más internacional y el trabajo discográfico ha sido designado como uno de los álbumes del año en NME, The Line Of Best Fit o El Universal, lo que les ha premiado con su inclusión en el main stage del Festival Reading & Leeds 2020, siendo la primera banda estatal en conseguirlo.

Las entradas para esta cita musical tienen un precio de 5 euros, están ya a la venta en bilbaokultura.eus y la propuesta forma parte de '#BilbaoGabonak', una iniciativa municipal de ocio y cultura que ofrece "propuestas de calidad" pensadas para todos los públicos y para todos los gustos.

La programación de '#BilbaoGabonak' se desarrolla siguiendo todos los protocolos de seguridad marcados por las autoridades sanitarias en cada momento, y aplica y sigue estrictamente sus recomendaciones en relación a la celebración de eventos culturales y festivos, a las limitaciones necesarias para garantizar la salud pública, y a los aforos en el espacio público para realizar, tanto actividades al aire libre como eventos multitudinarios.