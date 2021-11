Museo Guggenheim acoge hasta el 27 de febrero de 2022 la exposición 'Sharon Lockhart. Rotación notación'

BILBAO, 4 (EUROPA PRESS)

El Museo Guggenheim Bilbao acoge hasta el 27 de febrero de 2022 'Sharon Lockhart. Rotación notación', la tercera y última exposición del año en la sala Film & Video, un espacio en el que el Museo presenta piezas clave del videoarte, la instalación audiovisual y la imagen en movimiento como lenguaje artístico.

En esta ocasión, se muestra una instalación de vídeo y una serie de fotografías de la artista Sharon Lockhart (Norwood, EE.UU., 1964), basadas en el encuentro de la artista con las obras de la coreógrafa israelí Noa Eshkol (Kibbutz Degania Bet, Palestina, 1924-Holon, Israel, 2007) poco después del fallecimiento de ésta.

Según han informado desde el centro de arte moderno, este descubrimiento impulsó la exploración formal del movimiento humano por parte de Lockhart y amplió la dimensión colaborativa de su trabajo a través de su implicación en la polifacética práctica de Eshkol, cuya interpretación depende en gran medida de una cierta colectividad.

El trabajo de Sharon Lockhart pone especial foco en la actividad humana y sus modos de organización, ya sea social o individual. Sus películas abarcan materias que van del trabajo al deporte, del juego infantil a la coreografía, abordando específicamente la complejidad y la profundidad poética de movimientos aparentemente simples.

"Escuetas e inapelables, sus obras son ejercicios de observación en los que la existencia del mundo se vuelve tensamente palpable a través del hecho mismo de ser documentada. La inmovilidad de la lente pone de relieve la aspiración moderna a la objetividad técnica y, de este modo, las situaciones parecen presentarse como si se estuvieran filmando a sí mismas", han señalado.

Lockhart lleva la mecánica del cine hacia una forma de autorreflexión meditativa, un encuadre en el que los intérpretes -actores, individuos, cuerpos- se manifiestan como portadores concretos de presencia, gesto y relación.

"La atención que presta la artista a la consistencia y a los límites de la autoría es intrínseca a su investigación de la objetividad y de la reproducción automatizada de la realidad visual a razón de 24 fotogramas por segundo. La realidad crea la película tanto como su realizadora y, una vez que movimiento y luz se codifican como película, pueden ser reanimadas y analizadas a través de una reproducción sin fin", han añadido.

ARTISTA

Sharon Lockhart (1964, Norwood, EE.UU.) vive y trabaja en Los Ángeles. A través de una práctica diversa que incluye la instalación, la fotografía, el cine, la pintura y la escultura, Lockhart crea interacciones cautivadoras y complejas, en las que se entrecruzan los distintos medios y las formas que emplea, las historias con las que se encuentra y las comunidades y las personas con las que colabora.

En 2017, Lockhart representó a Polonia en la 57ª Bienal de Venecia con su proyecto multidisciplinar Pequeña revisión (Little Review). Entre sus exposiciones individuales están las celebradas en el Los Angeles County Museum of Art; Thyssen-Bornemisza Art Contemporary-Augarten, Viena; The Jewish Museum, Nueva York; el Contemporary Art Center, Vilnius, Lituania; el San Francisco Museum of Modern Art; la Fondazione Fotografia Modena, Italia; el Museu Coleção Berardo, Lisboa, Portugal; y el Kunstmuseum Luzern, Suiza.

Las películas de Lockhart se han presentado en el New York Film Festival, en el Festival internacional de Cine de Viena, en el FID de Marsella, en el Festival de Cine de Berlín y en el Sundance Film Festival.

Esta exposición es fruto de una colaboración especial entre el Museo Guggenheim Bilbao, ThyssenBornemisza Art Contemporary (TBA21) y The Wellbeing Project.