OCU advierte de la escasez de electrolineras en las carreteras vascas

BILBAO, 19 (EUROPA PRESS)

OCU País Vasco ha denunciado la falta de electrolineras en las carreteras vascas, de tal forma que, salvo en autopistas, es "difícil encontrar estaciones de carga rápida o semi rápida cada 50 kilómetros".

En un comunicado, la Organización de Consumidores y Usuarios ha considerado que los ayuntamientos, diputaciones y Gobierno Vasco deben hacer "todo lo posible para facilitar la tramitación de licencias para instalar puntos de al menos 43 kW".

La Delegación de OCU en el País Vasco advierte así que las carreteras vascas "distan mucho de tener una red completa de electrolineras". "Salvo en autopistas, y no siempre, es difícil encontrar estaciones de carga rápida o semi rápida cada 50 kilómetros, tal y como sería deseable para garantizar la carga durante un viaje", ha alertado, para añadir que, no obstante, "no es un problema exclusivo del País Vasco".

Según la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA), en el Estado solo hay 1,3 puntos de recarga rápida o semi rápida por cada 100 kilómetros de carreteras, "tres veces menos que en Francia y diez veces menos que en Portugal".

Asimismo, OCU recuerda la necesidad de que las electrolineras tengan enchufes con una potencia que permita una recarga aceptable en un plazo breve de tiempo.

La Delegación OCU el País Vasco ha mostrado además su deseo de reunirse con el Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno Vasco para analizar el tema.