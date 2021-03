Olano hace suyo el ofrecimiento del PNV al Ayuntamiento de Azpeitia para reformar el PGOU y reabrir Corrugados

Afirma que "no es de recibo" que el Ayuntamiento de Azpeitia ponga como excusa el PGOU y le pide "voluntad política"

El diputado general de Gipuzkoa, Markel Olano, ha hecho suyo el ofrecimiento del presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, al Ayuntamiento de Azpeitia del apoyo de los jeltzales para propiciar la reforma del Plan General de Ordenación Urbana y reabrir Corrugados en el caso urbano del municipio, que conllevaría la creación de 700 puestos de trabajo. A su juicio, "no es de recibo" que el Consitorio y su alcaldesa, Nagore Alkorta (EH Bildu) ponga como excusa el PGOU y le pide "voluntad política".

En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, Olano ha señalado que, en este momento, existe "una magnífica oportunidad" para activar el empleo en la comarca del Urola y, en este caso, impulsar la creación de 700 puestos de trabajo, que es "una oportunidad que no se puede dejar pasar".

Además, ha asegurado que las instituciones públicas necesitan conectar con el ámbito de la economía y participar en ese desarrollo económico. "Desde ese punto de vista, la Diputación Foral de Gipuzkoa siempre ha estado cerca del proyecto, intentando ayudar a las diferentes instituciones, en este caso al Gobierno Vasco, también al propio Ayuntamiento de Azpeitia y a la empresa que pretende reflotar el proyecto, para que llegue a buen puerto este intento", ha añadido.

En este sentido, ha recordado que ayer el presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, ofreció los votos de los jeltzales para que se modifiquen los planes que se tengan que reformar para que se pueda reactivar Corrugados.

VOLUNTAD POLÍTICA

Para Markel Olano, lo importante en estos momentos es "la voluntad política" porque, si existe, se darán los pasos y se harán las modificaciones pertinentes para sacar adelante el proyecto. A su juicio, en estos momentos, "poner un planeamiento urbanístico como excusa para obstaculizar o para que no siga adelante un proyecto de este calado, no me parece de recibo".

Por ello, ha compartido el ofrecimiento del apoyo del PNV al Ayuntamiento de Azpeitia y a su alcaldesa para que la reapertura de Corrugados sea una realidad. En esta línea, cree que diferentes agentes políticos, sociales y económicos les puedan ayudar a este tránsito. "Yo entiendo que pueda haber dificultades, pero si existe voluntad política, se pueden superar", ha insistido.