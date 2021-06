Ortuzar (PNV) defiende que "quien tiene competencias" y está "sobre el terreno" es quien "debe decidir"

Advierte de que, en Euskadi, o se asume "el 100% de la competencia y del servicio" del IMV o no aceptarán "mercancía averiada"

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, ha defendido, en relación a la gestión de la crisis sanitaria generada por la pandemia de la Covid-19, que "quien tiene competencias" y está "sobre el terreno" es quien "debe decidir". Asimismo, ha advertido de que en Euskadi, o se asume "el 100% de la competencia y del servicio" del Ingreso Mínimo Vital (IMV) o no aceptarán "mercancía averiada".

En una entrevista concedida a Radio Popular-Herri Irratia, recogida por Europa Press, Ortuzar se ha referido, de esta forma, a la decisión del Departamento de Salud del Gobierno Vasco de no participar ni en el debate ni en la votación sobre el documento presentado por el Ministerio de Sanidad en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, ligado a horarios de hostelería, ocio, eventos, cribados, etc, por considerar que el mismo supone una "invasión de competencias" vascas.

Ortuzar ha indicado que, para llegar donde se llegó ayer en el Consejo Interterritorial "lo mejor hubiera sido que se hubiera mantenido el estado de alarma". Así, ha recordado que hace un mes el Gobierno central se negó, "como les pedíamos casi todos", a prorrogar durante un mes o mes y medio el estado de alarma "para que todo el mundo supiera a qué atenerse y hubiera instrumentos jurídicos que garantizaran que las medidas se podían tomar".

"Dijeron que no, que no era necesario y que ya empezábamos esa famosa aplicación de su cogobernanza, que no es la cogobernanza real, sino la de yo ahora te dejo... Dicen que no, que no hay estado de alarma y tenemos el follón que tenemos las comunidades autónomas con cada tribunal diciendo una cosa y, ahora, resulta que, ya cuando las cosas se estaban haciendo razonablemente bien y cada uno se estaba amoldando a su propia situación, vuelven a sacar el café para todos, te guste o no te guste", ha criticado.

Andoni Ortuzar ha considerado que "no se están haciendo las cosas bien" y luego "pagan justos por pecadores". En ese sentido, ha advertido que "la sensación de incertidumbre y malestar que tiene la gente luego se vuelca con el dirigente y las instituciones que están más cerca de no, cuando no son las responsables de todo esto", como ha ocurrido con la segunda dosis de AstraZeneca, que, según ha dicho, "viene dada por una decisión también de la famosa Interterritorial".

El líder jeltzale ha afirmado que "si hay algún ministerio que no ha tocado bola, que no ha tenido competencias a lo largo de los últimos 30 años de desarrollo del estado de las autonomías es el de Sanidad", que, "una vez que la sanidad se transfirió a todas las comunidades autónomas se quedó como una especie de regulador para temas generales o legislativos".

Tras insistir en que el de Sanidad era "un ministerio agarrotado para la acción, que no tenía práctica en hacer frente" a situaciones como la pandemia, Ortuzar ha criticado que, "aún así, se empeñaron en hacer un estado de alarma supercentralista y supercentralizador".

A su entender, "hay que terminar las cosas y hay que hacerlo bien" y, para futuras ocasiones, "hay que sacar enseñanzas" y la "enseñanza primera es que, quien tiene la competencia, quien está sobre el terreno, es quien tiene que decidir" porque "eso siempre ha salido bien" y el principio de subsidiaridad es "una norma que está presente en Europa en todos los ámbitos". Ortuzar ha confiando en que se vaya "imponiendo la cordura y la racionalidad y que las cosas vaya saliendo".

Para Ortuzar, lo importante es que la situación de la pandemia "va remitiendo, que la vacunación va avanzando y que las dos cosas juntas no están llevando a una situación" en la que, "como se suele decir, vemos la luz al final del túnel" y ahora se ve "una boca abierta de túnel y una voz bastante potente de que vamos a ir saliendo de este", de cara a una época, además, como es la del verano que "pide la calle, el contacto y salir".

"A ver si lo podemos hacer con las debidas garantías", ha confiado, para subrayar que "nos queda un mes". "Tenemos que ser formales un mes, respetar lo que nos dicen un mes, hacer las cosas bien este mes y, cuando la vacunación y esté avanzada, podamos, entre todos disfrutar"

IMV

También sobre competencias y en relación el Ingreso Mínimo Vital (IMV), Ortuzar ha reconocido que en su partido tienen "una cierta preocupación, que no alarma todavía" por unos "tics centralistas y recentralizadores" que advierten "cada vez más, no en el discurso político global", pero "sí en la práctica y en la realidad de los ministerios".

En ese sentido, ha señalado que el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, quiere llevar a cabo el IMV "contra el criterio del Concierto Económico y contra las competencias que dibuja el Estatuto de Gernika", además de "contra la realidad que Euskadi ya vive" porque "lo que él quiere poner para España en el IMV lo tenemos en Euskadi con la Renta de Garantía de Ingresos con crecer, con una protección mucho mayor".

Según ha criticado, Escrivá "nos quiere hacer comulgar con ruedas de molino, metiéndonos en su sistema y, además, siendo nosotros una especie de ETT subcontratada para hacer ese tipo de cosas". "Nosotros, o asumimos el 100% de la competencia y del servicio o, de lo contrario, no vamos a aceptar mercancía averiada", ha advertido, para reprochar a Escrivá que siga "erre que erre insistiendo en hacer un planteamiento que para nosotros es claramente antiestatutario".

"Y eso nos preocupa, porque alguien va a tener que poner las cosas en sus sitio", ha remarcado, para asegurar que con el PSE-EE en este asunto no hay "ninguna fisura ni ninguna duda" porque la secretaria general de los socialistas vascos y consejera de Trabajo y Empleo, Idoia Mendia, tiene la "misma posición" que el PNV, pero el problema, según ha dicho, es que se han encontrado con ministro bastante "cerril".

Sobre el traspaso de la competencia de Prisiones a Euskadi, el dirigente jeltzale ha considerado que por parte de algunos se está haciendo "una visión, además de reduccionista, completamente injusta y apriorística" porque, según ha precisado, la atención penitenciaria en Euskadi es "a un colectivo bastante más amplio y complejo que el de los llamados presos de ETA", que "muchos de ellos todavía no están en cárceles vascas", lo que, a su juicio, "sería razonable para cumplir la ley".

Tras considerar que "da la sensación de que estamos bajo sospecha los que supuestamente podríamos aplicar un trato de favor, que no va a ser el caso", Ortuzar ha asegurado que en Euskadi no se va a hacer "nada raro, ni a favor ni en contra de los derechos de cualquier presos". Hasta ahora, ha dicho, "lo que ha habido es un castigo a esos presos injusto y excepcional, cuando, si se hubiera aplicado el código penitenciario ordinario, hubieran tenido que estar en diferente situación".

"Nosotros vamos a cumplir bien la transferencia, vamos a darle contenido profundo que tiene que tener, que no es solo tener a las personas presas, sino ayudarlas a resocializarse y a reinsertarse en la sociedad", ha asegurado, para indicar que van a hacer "lo que hemos hecho con todas las competencias, que cuando las recibimos el servicio mejora cualitativamente".