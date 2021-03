Otegi acusa al PNV de no tener "ningún interés" en pactar con EH Bildu y no querer que haya "acuerdos entre abertzales"

Niega que EH Bildu tenga un acuerdo con el Gobierno respecto a los presos de ETA, aunque le resulta "evidente que están pasando cosas"

BILBAO, 14 (EUROPA PRESS)

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha acusado al PNV de ser responsable de que en Euskadi no se produzcan "acuerdos entre abertzales" al no tener "ningún interés en pactar" con la coalición soberanista. "Ellos necesitan mantener el mantra de que no se puede pactar con EH Bildu", ha añadido.

En declaraciones a Radio Euskadi, recogidas por Europa Press, Otegi ha rechazado que exista un acuerdo con el Gobierno central en torno a los presos de ETA, aunque le resulta "evidente que están pasando cosas". "Se están produciendo una serie de movimientos que convalidamos en términos positivos, pero que son absolutamente insuficientes", ha añadido.

Por otro lado, ha analizado el impacto de la pandemia y ha lamentado que la economía "no acaba de remontar". En este sentido, ha advertido de que EH Bildu apostó desde el inicio por tomar medidas drásticas para hacer frente al virus, aunque ha habido una decisión de "hacerlo de otra manera".

"¿Quién no recuerda la foto del lehendakari con el presidente de Cantabria abriendo las puertas? La mayoría de los habitantes de los tres territorios creen que la gestión no ha sido buena. Espero y deseo que la vacunación funcione, salgamos de esta pandemia y que todo el mundo sea consciente de que además de la pandemia sanitaria va a haber una pandemia social y económica", ha alertado.

Por otro lado, ha afirmado que las relaciones con el PNV existen, por lo que no se atrevería a decir que pasan "por uno de los peores momentos". No obstante, ha mostrado su preocupación por el hecho de que se pueda estar dando "una especie de deriva que busca el blanqueamiento del PP" por parte de la formación jeltzale.

"Vemos determinadas declaraciones del PNV que parece forman parte de una estrategia de desestabilización, entre comillas, del Gobierno actual en el Estado. Nos dicen que podría ser que el PSOE hiciera un recorrido en solitario la última parte de la legislatura", ha indicado, para añadir que, sin embargo, no aclaran sobre qué apoyos parlamentarios se apoyarían los socialistas, ya que solo habría una "una posibilidad, el PP".

A su juicio, detrás de estas declaraciones existe "cierto malestar y búsqueda de un espacio de confort y comodidad sobre el viejo régimen o el viejo bipartidismo".

"Cuando el PNV prefiere un escenario de gobierno en solitario del PSOE o sostenido sobre el PP, cuál es el beneficio que saca este país de eso. Ninguno", ha remarcado.

Asimismo, ha sostenido que en el pasado se decía en Euskadi que los pactos "entre abertzales" eran imposibles porque existía la "lucha armada" de ETA, pero ésta desapareció hace diez años y ahora "no existen porque el PNV permanentemente busca el pacto con el PSE".

A su entender, como esto "no se puede defender", el PNV busca "echar la culpa a alguien utilizando la "extrema habilidad" de sus "estrategas comunicativos". "La culpa siempre la tienen los demás. Si se derrumba un vertedero, la empresa; si hay dos golfos que se vacunan son casos aislados, y si no hay pacto entre abertzales es por culpa de EH Bildu, que es culpable mayor de todo lo que sucede en este país", ha ironizado.

Por todo ello, ha subrayado que si no hay pactos entre abertzales en Euskadi es "porque no quiere el PNV", al tiempo que ha recordado que ambas formaciones firmaron un acuerdo de bases con respecto al estatus político que el PNV "incumpliendo su palabra" lo hizo "después variar buscando la apuesta con PSE y Podemos".

"Decir que es EH Bildu la que rehuye --los pactos-- es no decir la verdad. Autorizo al EBB a hacer público todas las propuestas que le ha hecho EH Bildu de manera privada y por escrito en los últimos tiempos", ha insistido.

De este modo, ha aseverado que la formación jeltzale "no tiene ningún interés en pactar" con EH Bildu. "Ellos necesitan mantener el mantra de que no se puede pactar con EH Bildu", ha sostenido, al tiempo que ha recordado que el alcalde de Vitoria, Gorka Urtaran, gobierna gracias a su apoyo.

Tras afirmar así que si no existen "pactos entre abertzales" EH Bildu tiene la obligación de materializarlos con aquellas formaciones que considera que les permiten avanzar en materia nacional, social y penitencia, Otegi ha considerado además "insultante" que se les diga que están haciendo en Madrid lo que "ha hecho el PNV durante 40 años".

"Hay una diferencia sustancial. En 40 años el PNV han sostenido a gobiernos tanto del PP como del PSOE. Ahora es la primera vez desde la Segunda Republica que hay un gobierno en el Estado de coalición, con una formación que teóricamente está a la izquierda del PSOE", ha indicado en relación a Podemos.

En esta línea, ha recordado que los diputados de la coalición soberanista han apoyado los decretos sociales y la derogación íntegra de la reforma laboral, y lo han hecho no porque piensen que el Gobierno es "maravilloso", sino porque es un gobierno que "frena a la derechona y con el que se pueden conseguir conquistas parciales".

"En Euskadi esta legislatura se nos planteó un acuerdo presupuestario en el que lo tomas o lo dejas. ¿Por qué nosotros alcanzamos acuerdos con los gobiernos de Chivite y Sánchez y no con Urkullu? Porque aquí se nos plantea un trágala, un modelo de gobernanza que no nos gusta", ha rechazado.

PRESOS DE ETA

Por lo que respecta a los acercamientos de presos de ETA a cárceles cercanas al País Vasco durante los últimos meses, Otegi ha afirmado que EH Bildu no tiene "ningún tipo de acuerdo sustanciado en torno a este tema" con el Ejecutivo, aunque "es evidente que están pasando cosas".

"En la propia sesión de investidura dijimos a este Gobierno que no bastaba con aparentar y había que caminar en tres ámbitos: en el nacional, reconociendo que este es un estado plurinacional y las naciones tenemos derecho a decidir; en temas sociales, y en tercer lugar, aplicando una política penitenciaria de carácter ordinario, terminando con la excepcionalidad", ha recordado.

En este contexto, ha asegurado que se están produciendo "una serie de movimientos" que su formación "convalida en términos positivos pero que son absolutamente insuficientes". Asimismo, ha valorado que se vaya a producir la transferencia de prisiones: "Una de las partes de lo que nosotros esperamos de este gobierno".

Por último, ha denunciado que las torturas han sido "una práctica de Estado" y ha lamentado que no haya voluntad por investigarlas, ya que "esto trastoca el relato".