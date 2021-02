Otegi cree que el modelo de gobernanza del PNV "hace aguas y da síntomas evidentes de agotamiento"

Afirma que hay "una casta y una élite" que tiene privilegios y se vacuna antes o se salta el confinamiento para jugar al golf

BILBAO, 10 (EUROPA PRESS)

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, cree que el modelo de gobernanza del PNV y el oasis "empiezan a hacer aguas, y dan síntomas evidentes de agotamiento", algo que "nunca" le había ocurrido a la formación jeltzale. En este sentido, ha explicado que en Euskadi hay "una casta y una élite" que tiene "privilegios" y se vacuna antes o se salta el confinamiento para jugar al golf.

En una entrevista concedida a Radio Popular-Herri Irratia, recogida por Europa Press, Otegi ha recordado las vacunaciones irregulares de dos ex cargos políticos del PNV que dirigían los Hospitales de Basurto y de Santa Marina de Bilbao, Eduardo Maiz y José Luis Sabas, que se han adelantado a la vacunación.

También se ha referido al miembro del Plan de Protección Civil de Euskadi (LABI) que se ha saltado el confinamiento perimetral municipal para a jugar al golf y que ha sido cesado de su cargo por el Gobierno Vasco.

Para el líder de EH Bildu, estos casos son "significativos de ese modo de gobernanza" del PNV, "en el que unas personas piensan que están por encima de otras". En él, según ha apuntado, existe "una élite que tiene privilegios", frente a la mayoría de la gente a la que "se le pide sacrificios".

A su entender, el Gobierno Vasco tampoco ha sabido gestionar la actual crisis generada por la pandemia de la covid y tampoco ha sido capaz de adoptar medidas adecuadas sobre la hostelería, porque, si se cierra para evitar la propagación del virus, se tienen que establecer ayudas para salvarla.

"Mi impresión es que, entre la vacuna, una administración pública que no adopta responsabilidades, a la que prácticamente se le están viendo todas las costuras en esta crisis, estamos donde estamos. y ahora se nos anuncia la cuarta ola", ha remarcado.

ALEJAMIENTO DE LA POLÍTICA

Arnaldo Otegi ha manifestado que todo esto produce "un alejamiento cada vez mayor" entre la ciudadanía y la política, lo que puede provocar un aumento de la abstención y la extrema derecha "ocupará el lugar de todos los insatisfechos, con recetas fáciles, recetas racistas, contra la inmigración, etc".

"Porque el debate que se va a producir es que alguien tiene que poner orden en este país. Nosotros somos partidarios de poner un orden, pero no autoritario, sino alternativo, que atienda a la gente y se comprometa con el país", ha advertido.

LA DIMISIÓN DE SAGARDUI

Otegi cree que "es evidente" que, tras los casos de vacunaciones irregulares y, en concreto, el caso de Sabas, que estuvo en contacto con la consejera de Salud, Gotzone Sagardui, cuando se vacunó a toda la plantilla de Santa Marina, sin estar establecido en el protocolo, la situación política de esta es "insostenible".

El líder del EH Bildu cree que el Gobierno Vasco no asume responsabilidades y, si pasa lo de Zaldibar, "la culpa es de la empresa"; si abren los bares, "la culpa es del TSJPV"; también "la culpa de que no pueda tomar decisiones es de Madrid, y la culpa de todo lo que ocurre es de Arnaldo Otegi y de EH Bildu".

"Y eso, mientras cargos públicos se vacunan por delante de la gente, mientras descubren que hay arena en La Concha de San Sebastián, mientras un tipo que nos ha puesto restricciones, se va a jugar al golf", ha dicho. Por ello, ha reiterado que "no hay oasis, se ha caído el escenario, y hay un modo de gobernar y de compromiso en la política pública que está haciendo aguas por todas partes".

VIAJE A CATALUÑA

Arnaldo Otegi se ha referido a las declaraciones realizadas por el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, en las que destacó "la contradicción" existente en su viaje a Girona para participar en un acto electoral de ERC, cuando en Euskadi se ha pedido que, "en la medida de lo posible, no se salga" ni del municipio ni de la Comunidad Autónoma, y teniendo en cuenta que la formación soberanista ha reclamado "muchas veces" al Gobierno Vasco endurecer las medidas anticovid.

Otegi ha recordado que él fue a Cataluña "a trabajar", mientras que hay otros que rompen el confinamiento para jugar al golf, en alusión al miembro del LABI, y ha dicho que, además, se lo dice Esteban, que viaja continuamente a Madrid. "Me parece que es coger el rábano por las hojas", ha añadido.

En esta línea, ha replicado al PNV que alguno se salta el confinamiento para jugar al golf, y él fue a Cataluña a "acompañar a los presos" y a trabajar. "Yo tenía un permiso", ha indicado.

"IMAGEN IRREAL DE EH BILDU"

El coordinador de EH Bildu ha lamentado que el PNV también trate de proyectar "una imagen" de su formación que no es real, y ponen encima de la mesa debates para la estrategia "del chipirón, de extender la tinta del calamar para que no se hable de otras cosas".

"Y cada vez que tienen problemas, pasan cosas, hay incidentes, alguien quema un contenedor, aparecen unas pintadas, etc", ha manifestado.

Tras recordar que los jeltzales les piden que digan a quienes causan incidentes no cumplir las medidas anticovid que dejen de actuar de esta manera, ha subrayado que EH Bildu ha sido la primera en "pedir medidas drásticas". "Nosotros no amparamos las conductas antisociales. No estamos de acuerdo con que se ataque con alcantarillas a la Ertzaintza", ha señalado. En todo caso, ha asegurado que no están de acuerdo con un "modelo policial "que pega a la gente".