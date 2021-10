Otegi dice que la izquierda abertzale ha dado "un salto cualitativo" y no entiende que Urkullu esté "enfadado"

Afirma que "tocaba" dar este paso y reconoce que "no todos están de acuerdo tampoco en nuestra casa" porque "damos mucho y otros nada"

El coordinador de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha defendido que la izquierda independentista ha dado "un salto cualitativo" con la declaración de este lunes y ha dicho no entender que el lehendakari Iñigo Urkullu y el PNV estén "enfadados cuando tu país está muy contento". Asimismo, ha afirmado que se ha dado este paso "ahora porque tocaba" y ha admitido que "no todos están de acuerdo tampoco en nuestra casa" porque piensan que "nosotros damos mucho y otros no dan nada".

En una entrevista concedida a Catalunya Radio, recogida por Europa Press, Otegi se ha pronunciado de este modo tras la declaración hecha pública este pasado lunes por EH Bildu y Sortu en la que se dirigía a las víctimas de ETA para decirles que sienten "enormemente su sufrimiento" y se comprometía a "tratar de mitigarlo en la medida de nuestras posibilidades".

El líder de EH Bildu ha subrayado que "ayer se comprobó una vez más que hubo una posición constructiva, un salto cualitativo por parte de la izquierda independentista que ha propiciado que la gente esté contenta en el país y que numerosas víctimas de la violencia armada de ETA se hayan pronunciado en positivo, que ha traído como consecuencia las declaraciones favorables del PSOE, de gente de Podemos, de ministros del Gobierno, de organizaciones y organismos internacionales que se dedican a la resolución de conflictos, de prensa europea".

"Y luego, en el otro lado, han estado los que se han mostrado muy enfadados con la iniciativa. Está Vox, el PP y el lehendakari se ha sumado al lado de los enfadados", ha lamentado Arnaldo Otegi, que ha dicho no entender el "enfado" por parte del lehendakari y del PNV "cuando tu país está muy contento".

Tras lamentar que había "una especie de tapones de cera muy pronunciados en determinados sectores que tienen interés en desvirtuar las cosas que dice la izquierda independentista o no escucharlas", ha destacado que ahora se ha dado "un salto cualitativo en el marco en el que lo hemos hecho, en el contexto en el que lo hemos hecho y hemos introducido conceptos y palabras que no habíamos utilizado".

Otegi ha explicado que se ha hecho ahora "porque nos tocaba hacer ahora" y ha subrayado que "estas cosas son difíciles de hacer" porque es necesario "mucho trabajo interno" y "no todos están de acuerdo tampoco con lo que hecho en nuestra casa", ya que hay "gente que gente que tiene dudas y que a veces piensa que nosotros damos mucho y otros no dan nada".

RAZONES

Según ha apuntado, para su formación "hay una razón fundamental" para haber dado ese paso y es que "se lo debemos a gente como María Jauregi, a Rosa Lluch, que no está en política ni busca réditos políticos y con absoluta honradez nos ha interpelado una y otra vez". "Lo hacemos más por ellos que por élites políticas que nos demandan cosas", ha apuntado.

Asimismo, ha remarcado que "lo hacemos porque no somos como ellos, queremos construir una sociedad mejor y hacemos las aportaciones que consideramos oportunas".

