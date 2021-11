Los pensionistas vascos "tirarán a la basura" el proyecto de pensiones en sus concentraciones del lunes

BILBAO, 26 (EUROPA PRESS)

El Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria escenificará el próximo lunes, en sus habituales concentraciones semanales, "lo que hay que hacer con el Proyecto de Ley de Revalorización de las Pensiones que se tramita en el Congreso: tirarlo a la basura". Asimismo, ha anunciado su apoyo a las movilizaciones convocadas para el día 1 de diciembre por organizaciones sociales y sindicales.

El colectivo de pensionistas ha señalado que, una vez la Comisión del pasado 22 de noviembre ha "avalado" el proyecto de reforma de pensiones y se han votado las enmiendas, se convierte "en una formalidad" el pleno del día 2 de diciembre.

Entre otros aspectos, han denunciado que el proyecto incorpora el llamado Mecanismo de Equidad Intergeneracional, que, si bien "tiene la virtud de incrementar los ingresos del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, no garantiza la financiación suficiente del sistema de pensiones en el periodo 2023-2032 y mucho menos a partir de 2033". Como consecuencia, han subrayado, "tampoco hay garantías de que no habrá nuevos recortes y nuevos incrementos de las cotizaciones".

Asimismo, han advertido de que las enmiendas aceptadas en la Comisión del Congreso "no alteran la naturaleza de una reforma que se convierte en una ocasión perdida para garantizar el sistema público de pensiones y pensiones públicas dignas justas y suficiente".

Mas allá de "los retoques cosméticos" de la Comisión, los pensionistas consideran que el proyecto de ley que se llevará a votación al Congreso en diciembre "consolida los recortes aprobados en 2011, aumentando la jubilación hasta los 67 años, pasando de 15 a 25 años el periodo de cálculo, aumentando a 37 los años de cotización para cobrar la pensión completa, y preparándonos para nuevos recortes".

"Una reforma que perpetúa pensiones mínimas miserables muy por debajo de los 1.080 euros mes que demandamos, que no toma medidas contra la brecha de género, que mantiene las penalizaciones a trabajadores con carreras de cotización de más de 40 años que se vieron forzados a jubilarse anticipadamente, y que no solo penaliza la jubilación anticipada, sino que incentiva el seguir trabajando más allá de la edad ordinaria de jubilación, cuando cuatro de cada diez jóvenes no puede acceder a un empleo", han denunciado.

Asimismo, han incidido en que la reforma planteada "ni siquiera garantiza el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones". En este sentido, han señalado que, mientras que "antes de la reforma de 2011 se tenía en cuenta el IPC interanual a diciembre del año anterior (5,4% en octubre 2021), ahora se quiere aplicar la media de la inflación anual, aplicable a la 'paguilla', o desviación sobre el 0,9% previsto en enero de este año, y al aumento de las pensiones en enero de 2022, lo que representará una pérdida de poder adquisitivo superior al 3%, pérdida que no está garantizado que se recupere si la inflación bajase en el futuro".

A su entender, el proyecto "consolida el deterioro del sistema público de pensiones con el objetivo de reducirlo a un nivel asistencial y favorecer así los sistemas privados de pensiones".

A LA BASURA

Por ello, el próximo lunes, 29 de noviembre, el Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria va a escenificar en sus movilizaciones de los lunes "lo que hay que hacer con el Proyecto de Ley de Revalorización de las Pensiones que se tramita en el Congreso. Enviarlo a la papelera. ¡Tirarlo a la basura!".

Según han reivindicado, las personas pensionistas no desean seguir siendo "convidados de piedra" en las decisiones que les afectan y continuarán "en la calle" hasta conseguir sus objetivos.

Asimismo, el Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria ha anunciado su apoyo a las movilizaciones convocadas para el día 1 de diciembre por organizaciones sociales y sindicales.