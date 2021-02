Personal de la escuela pública menor de 55 años en contacto con alumnado sin mascarilla se vacunará el viernes

BILBAO, 24 (EUROPA PRESS)

Osakidetza procederá a partir de este próximo viernes por la tarde a la vacunación de docentes de la escuela pública y no docentes que trabajan en la escuela pública menores de 55 años, que están en contacto con alumnado que no usa mascarilla: Educación infantil, Educaciónespecial, aulas estables o monitores de comedor.

A continuación se procederá a vacunar a docentes de escuela concertada, privada y personal que trabaja la etapa de 0 a 3 años, según ha trasladado este miércoles el Departamento vasco de Educación a la Federación de Enseñanza LSB-USO Hezkuntza en el transcurso de una reunión sobre Prevención de riesgos laborales.

En un comunicado, el sindicato ha señalado que los centros ya han elaborado las listas del personal que se encuentra en esta situación y serán llamados para acudir a la cita de vacunación en dos tramos horarios. De 8.00 a 8.30 horas, y a partir de las 16.30 horas. La vacunación es del todo voluntaria.

Desde LSB-USO han expresado su deseo de que todos los trabajadores fueran tratados "de la misma manera, independiente de la red a la que pertenezcan, y que se pudiera acelerar al máximo la vacunacióntanto de docentes como de personal de administración y servicios".

Asimismo, ha considerado un "despropósito" que personal mayor de 55 años en estos momentos "no vaya a recibir la vacuna, aunque estén en contacto con el alumnado que no usa mascarilla", al tiempo que ha denunciado el trato "recibido, una vez más, por el colectivo de docentes y no docentes de la escuela concertada".