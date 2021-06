Las playas de Plentzia y Gorliz acogen este fin de semana acciones de limpieza enmarcadas en el 'Día de los Océanos'

BILBAO, 10 (EUROPA PRESS)

Las playas vizcaínas de Plentzia y Gorliz acogerán este fin de semana acciones de limpieza enmarcadas en la celebración del 'Día de los Océanos', con el objetivo de "desplastificar" ambos entornos, según ha informado el movimiento "La cara invisible del planeta".

La acción se enmarca dentro de la celebración del 'Día Mundial de los Océanos' promovida por el movimiento popular "La cara invisible del planeta", que busca dar visibilidad a la grave problemática de la presencia de plásticos en la naturaleza.

Coordinado por "Ola sin plástico" y "Nasti de plastic", más de cien asociaciones, grupos, clubes de buceo de distintos puntos del Estado y de las islas se han unido al movimiento para realizar distintas limpiezas en playas, fondos marinos, ríos, lagos y pantanos. En conjunto se van a organizar limpiezas en más de 30 provincias este sábado, 12 de junio.

Promovido por la Asociación Goazen UP junto a otras entidades, las limpiezas en Plentzia y Gorliz están abiertas a la participación de toda persona interesada en sumarse. Podrán hacerlo este sábado, las 10.00 horas en la Plaza del Astillero junto al Ayuntamiento de Plentzia (inscripciones es www.lacaravisibledelplaneta.org) y el domingo a las 11.00 horas en el Parking de Astondo de Gorliz.

Según han indicado los organizadores, este movimiento "no pretende ser una limpieza más, no hay ningún interés lucrativo tras esta acción, ni es un lavado de cara como los protagonizados por la industria generadora de residuos y fundaciones que les representan o administraciones que no hacen una correcta gestión de los residuos".

En ese sentido, desde la organización han subrayado que "el objetivo es mostrar la conexión que hay entre todos estos espacios y hacer ver que, aunque cada realidad es diversa, el problema es común".

Los residuos recogidos serán clasificados y anotados en una ficha estandarizada, lo que dará la oportunidad de conocer qué productos son los más presentes en cada zona y dichos datos serán volcados en el programa de recolección de datos de SurfRider que servirán de colaboración en sus informes anuales.