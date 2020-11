PNV critica a Sánchez su "empeño en ponerse medallitas" y cree que el plan de vacunas será "la suma" de las comunidades

BILBAO, 24 (EUROPA PRESS)

El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, ha censurado al Gobierno de Pedro Sánchez su "empeño de ponerse las medallitas en ruedas de prensa" y ha insistido en que la vacunación frente a la covid no es sólo "un tema de competencias, sino de eficacia" porque la administración central "lleva 30 años sin hacer una campaña de vacunación". En todo caso, ha confiado en que "se harán las cosas como se deben hacer" finalmente y "el plan de Sánchez será la suma de los 17 planes de las comunidades autónomas".

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, ha lamentado que, aunque "comunicación hay" con las comunidades autónomas, al Gobierno de Pedro Sánchez "le pierden un poco las formas". En este sentido, ha preguntado si "no será mejor que, antes de hacer anuncios en rueda de prensa, uno descuelgue el teléfono y llame" para abordar el plan de vacunación frente a la covid, sobre todo teniendo en cuenta que en este ámbito las competencias son las comunidades autónomas.

Ortuzar ha subrayado que, además, este no es "un tema de competencias, sino de eficacia" porque la Administración del Estado "lleva 30 años sin hacer una campaña de vacunación", de modo que "no tiene hoy capacidad el Gobierno central para vacunar si no fuera apoyándose en la estructura de los centros de salud" de las diferentes redes sanitarias.

"Siendo las cosas así, reuniéndose todas las semanas la Mesa Interterritorial, habiendo la comunicación técnica fluida que hay, por qué ese empeño de ponerse las medallitas en ruedas de prensa", ha censurado el dirigente del PNV, que ha dicho entender "la necesidad de los políticos de dar buenas noticias y aparentar que están en la pomada", pero ha advertido de que "eso deja heridas en el camino".

En todo caso, ha subrayado que "lo importante es que la ciudadanía vasca sepa que va a tener una vacunación garantizada, segura, eficaz y equitativa". "Esto es lo importante. Estoy persuadido de que, al final, se harán las cosas como se deben hacer", ha añadido.

En esta línea, ha opinado que no va a haber planes de vacunación "contradictorios", sino que "el plan de Sánchez será la suma de los 17 planes de las comunidades autónomas", con una normativa general sobre reparto de vacunas y "prioridades" en grupos de riesgo.

"Darle a esto la sensación de que es un plan nacional de vacunación es un poco buscar más la imagen que la realidad pura y dura, que va a tener que estar muy pegada a los centros de salud", ha señalado.

"CORRER SOLO"

El presidente del PNV ha afirmado que "hay veces que el Gobierno de Sánchez parece que quiere correr solo", pero, cuando "llegan los momentos de apuro", pide a su partido "juntarse" y que le dé "calorcito".

"Si quieres esto último, no corras tan solo", ha apelado Ortuzar, que ha afirmado que PNV es "socio leal" del Ejecutivo y, sobre todo, "mucho más leales que lo que algunos partidos del Gobierno son con el PNV y con las instituciones en que gobierna el PNV", en referencia a Unidas Podemos.