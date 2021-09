PNV dice que, si PSE no quiere abordar el autogobierno, "hablará con los de Madrid" y le insta a "no hacer el Calimero"

BILBAO, 17 (EUROPA PRESS)

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, ha considerado "frustrante" la "debilidad y falta de personalidad" del PSE-EE en materia de autogobierno y ha advertido de que, si "no quieren hablar aquí, hablaremos con los de Madrid". De este modo, ha señalado que "no se puede hacer el Calimero" en este asunto y ha apelado a "sentarse a hablar y luego defender en la mesa la postura que quieran".

En una entrevista concedida a Radio Popular-Herri Irratia, recogida por Europa Press, ha defendido que el planteamiento realizado en materia de autogobierno por el lehendakari Iñigo Urkullu en el pleno de Política General de este jueves --en el que apelaba a relanzar la 'nación vasca' y a derogar la abolición de fueros para volver a la soberanía previa a 1839-- es "desde el punto de vista jurídico impecable y desde el punto de vista político una medida proporcionada".

Ortuzar ha lamentado, asimismo, la postura del PSE-EE en esta materia ya que, a su entender, "es un poco frusfrante la debilidad y falta de personalidad" de los socialistas vascos cuando se habla de autogobierno, que "se traduce en un 'no me voy a meter en este lío que luego me tiran de las orejas desde Madrid'". "Pues hablaremos con los de Madrid. Si ellos no quieren hablar aquí, tendremos que hablar en otro sitio", ha señalado.

Tras precisar que el PNV no va a "puentear a nadie", ha insistido en que, en este tema, "no se puede hacer el Calimero y esconderse debajo de la cáscara de huevo". "Es un tema que está sobre la mesa, que una parte de este país, la mayoritaria, quiere hablar y habrá que hablar, y que luego defiendan en la mesa la postura que quieran", ha apelado.

Según ha señalado, el PNV no va a "hacer a nadie comulgar con ruedas de molino ni ir contra sus postulados", pero "tendrán que sentarse a hablar y además con la tranquilidad de que no estamos haciendo planteamientos de ruptura", sino "todo lo contrario de hilvanar el autogobierno vasco del futuro con lo que ha sido el autogobierno vasco de siempre".

