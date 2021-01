PNV muestra su total apoyo a Sagardui tras la vacunación irregular y pide que no se entre en "una caza de brujas"

Ortuzar dice que la dirección del PNV no puede actuar de oficio contra los exdirectores de Basurto y Santa María, pero no ocuparán más cargos

BILBAO, 28 (EUROPA PRESS)

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, ha mostrado el otal apoyo de su partido a la consejera de Salud, Gotzone Sagardui, de la que ha destacado "la total transparencia" con la que ha actuado ante las vacunaciones anticovid irregulares que se han producido en Euskadi, y ha pedido a la oposición que no entre en "una caza de brujas".

Tras considerar que es suficiente con las dimisiones de los directores gerentes de los hospitales de Basurto y de Santa Marina, Eduardo Maiz y José Luis Sabas, ambos militantes del PNV, que se incocularon la vacuna sin corresponderles, ha asegurado que la dirección jeltzale no puede actuar de oficio contra ellos sin que medie una denuncia, pero ha precisado que volverán a ocupar más cargos públicos.

En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, Ortuzar ha considerado que las explicaciones que Sagardui dio ayer en el Parlamento, tras la investigación que emprendió sobre las vacunaciones irregulares, fueron "satisfactorias y, además, descarnadas porque contó todo". "Seguramente, muchas de las cosas que contó le hubiera gustado no tener que contarlas u omitirlas, pero la verdad que es así y no admite otro camino que contarse al 100%", ha apuntado.

A su juicio, ayer la consejera "hizo un ejercicio de transparencia total, contó todo lo que había habido y todo lo que no había habido, errores y descoordinaciones incluidas, y ahora lo que toca es que no se vuelva a repetir y seguir adelante".

"Tenemos una situación muy compleja, con muchos muertos por esta tercera ola y sería bueno que a nuestros dirigentes sanitarios les dejáramos trabajar sin más presión de la que ya están soportando por lo importante y lo grave que son la enfermedad y los contagios", ha añadido.

El líder jeltzale no ha querido "quitar ni un ápice de crudeza a la situación" que se ha generado en la vacunación irregular porque ha sido "un error grave", con "unas conductas inadecuadas e inaceptables que, desde luego, no se pueden producir y que son incompatibles con el desempeño de cargos públicos".

"Eso es eso es así de claro y creo que el Lehendakari expresaba muy bien el otro día, con aquellas palabras de tristeza, rabia e incomprensión, lo que lo que había sucedido. No le quitamos ni un ápice de gravedad a la situación y creo que se ha actuado con rapidez y con ejemplaridad. A partir de ahí, tenemos que mirar adelante. Lo que no puede pretender la oposición es tenernos paralizados con este tema durante días y días, porque esto ya no da más de sí", ha indicado.

Tras asegurar que Gotzone Sagardui cuenta con "todo el apoyo" del PNV, ha considerado que "ahora lo importante es que se dedique a lo que se tiene que dedicar, a atajar, hacer frente" a la tercera ola del coronavirus que "viene muy virulenta, con mucha fuerza", y a dirigir "a ese magnífico equipo humano" de Osakidetza.

Andoni Ortuzar espera que este sea "el último coletazo de la pandemia" y se pueda acompasar con el ritmo de vacunación para lograr "una situación distinta". A su juicio, es suficiente con las dimisiones de los directores gerentes de los hospitales de Basurto, Eduardo Maiz, y Santa Marina, José Luis Sabas. En esta línea, cree que "el foco está muy bien puesto" en las conductas que ha habido y los errores que se han cometido.

"Y ahí es donde se tiene que quedar. No podemos entrar en una caza de brujas. Creo que la política no está dando la talla frente a la pandemia, asumo además en general que no estamos dando la talla, pero lo que no podemos, como en esa metáfora del dedo y la luna, mirar al dedo. Hay que mirar a la luna. Tenemos un problemón entre manos y no podemos entrar en dimes y diretes", ha advertido.

Ortuzar ha dicho que lo tendría "fácil ahora para meterse" con los sindicalistas que se vacunaron en el hospital de Santa Marina, pero no lo va a hacer. "Cada organización tendrá que saber qué tiene que hacer, pero lo que no puede ser es que veamos la paja en el ojo ajeno y no seamos capaces de ver la viga en el nuestro", ha indicado.

Por ello, ha pedido "a todo el mundo que, si no quieren arrimar hombro, si no quieren ser parte de la solución o parte de la lucha contra la pandemia, por lo menos que no estorben".

ACCIONES EN EL PNV

Sobre la actuación que tendrá el PNV en cuanto a Maiz y Sabas, ambos militantes jeltzales, que han ostentando sucesivas responsabilidades institucionales, ha recordado que en su partido no son las ejecutivas las que tienen capacidad de poner en marcha medidas disciplinarias.

En este tema, la dirección no puede actuar de oficio y, para hacerlo, "tendría que mediar una denuncia de alguien contra estas personas". "Yo creo que, de todas maneras, en este sentido, nuestro partido tiene bien diferenciada la buena o mala conducta de los cargos públicos y afiliados", ha remarcado.

Este sentido, ha explicado que, al ser Eduardo Maiz y José Luis Salas cargos públicos, ya han perdido su puesto. "Y en lo que a nosotros respecta, hay una unanimidad en el partido de cuál ha sido su error y esa conducta inapropiada que les hace a incompatibles ya con desempeñar cualquier puesto público de propuesta por parte del partido", ha manifestado.

Ortuzar, que ha reconocido que conoce a los dos en el plano personal, no ha querido "a hacer leña del árbol caído". "Cada uno, como todos, con sus luces y sus sombras, tienen una larga trayectoria y estoy seguro de que, a estas alturas, estarán profundamente arrepentidos y frustrados por lo que ha pasado, pero eso no resta un ápice de gravedad a lo que a lo que hicieron", ha concluido.