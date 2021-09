PNV pide "gestos" al Gobierno en la negociación de los PGE y "no esperar lisa y llanamente" el voto del PNV

Afirma que "para malestar" del Ejecutivo central, las "pegas" para acordar el traspaso del IMV las pone solo el ministro Escrivá

BILBAO, 27 (EUROPA PRESS)

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha reclamado "gestos" al Gobierno central en la negociación de los PGE y que no espere "lisa y llanamente" su apoyo a las Cuentas. Asimismo, ha afirmado que para malestar del Ejecutivo español, las "pegas" para acordar el traspaso del IMV las pone solo el ministro Escrivá.

En declaraciones a Radio Euskadi, recogidas por Europa Press, el representante jeltzale ha reconocido que suele ser "un poco escéptico" respecto a que se complete el calendario de transferencias próximamente, ya que "de la promesa hasta que se ejecuta...".

Respecto a la negociación presupuestaria y al hecho de que el Ingreso Mínima Vital pueda suponer una línea roja del PNV a la hora de apoyar las Cuentas, Esteban ha defendido que "el Gobierno tiene que hacer gestos".

"El IMV ya está en la ley... Lo que no vamos a tolerar es que esto se retrase más porque el acuerdo en sí estaba hecho, se introdujo en la ley y el ministro Escrivá tiene todos los mecanismos para llevarlo adelante. Para malestar del propio Gobierno español, según me manifiestan otros ministros, Escrivá pone unas pegas que nadie más que él ve", ha afirmado.

De este modo, ha reconocido que no puede garantizar la posición del PNV ante los presupuestos porque ya les han advertido que necesitan ver "que se mueven". "Lo que el Gobierno no puede hacer es esperar lisa y llanamente el voto favorable del PNV 'per se'. Esto al final tiene que ser recíproco", ha añadido.

Preguntado por cómo puede afectar la situación de Cataluña a los Presupuestos Generales del Estado, Esteban ha incidido en que además de los contenidos, "en Cataluña la agenda política de lo estético tiene importancia y hay elementos emocionales muy sensibles". "El caso de Puigdemont es muy sensible... es una situación muy volátil", ha sostenido.

Por otro lado, ha afirmado que "lo que no es una solución" para la situación del expresident de la Generalitat es mantener la euroorden ya que "no tiene ningún sentido". "La solución no es una solución a través de los tribunales; el problema es político y desde ese punto debe abordarse", ha defendido.

JUBILACIÓN

Por otro lado, y ante el planteamiento del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, de acometer "un cambio cultural en España" para trabajar hasta los 75 años, Esteban ha afirmado que no tiene "ni pies ni cabeza, un despropósito".

"Conmigo que no cuente. Es Escrivá en estado puro. No creo que el PSOE esté muy contento con estas declaraciones. Ni es realista ni justo. Lo único que consigue es acrecentar la polémica", ha insistido.

Por otro lado, ha considerado que se podría haber encarado una derogación "parcial" de la reforma laboral, mientras que en lo referido a la renovación del Consejo General del Poder Judicial ha pedido que no hablen con el PNV de esta cuestión.

"Me parece impúdico todo esto. Hay intereses políticos y de partido. Da una sensación deplorable de lo que debiera ser la independencia judicial, pero es que también hay mucho interés personal", ha denunciado.

De este modo, ha considerado "anormal" que se rebasen las fechas las fechas de nombramientos y ha criticado que haya "una mayoría de jueces militantes políticamente hablando". "Eso es lo que hay... la judicatura es bastante conservadora y no hay un equilibrio ideológico en el CGPJ o el TC", ha añadido.

Aitor Esteban también ha aludido al Alderdi Eguna que la formación celebró este domingo, para asegurar que fue un poco "extraño por las circunstancias, de recuerdo a los fallecidos en la pandemia, de reflexión y de mirar al futuro con prudencia".