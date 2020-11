Previsiones meteorológicas del País Vasco para mañana, día 24

BILBAO, 23 (EUROPA PRESS)

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este martes en el País Vasco numerosas nubes altas durante la primera mitad del día, pero el tiempo será predominantemente soleado.

Por la tarde-noche las nubes irán a más y el cielo estará algo más nublado, aunque no se espera lluvia. El viento soplará del sur, a ratos intenso, sobre todo al final del día, con algunas rachas fuertes.

Las temperaturas diurnas no experimentarán demasiados cambios y llegarán a los 17 grados en costa pero no superarán los 12 grados en el interior. En cuanto a las mínimas, los termómetros marcarán 1 grados en el interior y no pasarán de los 8 grados en la costa.