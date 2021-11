Representantes institucionales, políticos y sociales de Bilbao destacan "la deuda de la sociedad con todas las víctimas"

La capital vizcaína recupera el acto conmemorativo ante el monolito del Parque de Doña Casilda tras el parón del pasado año por la covid

Representantes institucionales, políticos y sociales de Bilbao han celebrado este miércoles el Día de la Memoria con un acto en el que han destacado que la sociedad "está en deuda con las víctimas de todas las violencias", tal como "lo exigen los valores éticos y democráticos".

En él han estado presentes el alcalde, Juan Mari Aburto, miembros de toda la corporación municipal --a excepción del PP--, junto al Foro Bilbao para la Paz y la Convivencia, representantes institucionales, políticos, judiciales y sociales, así como una delegación del diócesis bilbaína, encabezada por el obispo, Joseba Segura.

Entre otros dirigentes políticos e institucionales, se encontraban el presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, al que acompañaba la máxima representante del BBB, Itxaso Atutxa, y el teniente de alcalde Bilbao, Alfonso Gil.

Familiares de víctimas mortales de actos de violencia y terrorismo con motivación política también han participado en el homenaje y han recordado cada uno de los nombres de los asesinados de Bilbao.

En esta ocasión, se ha recuperado el escenario habitual para celebrar el Día de la Memoria: el monolito situado junto a la pérgola del Parque de Doña Casilda, después de que el año pasado no pudiera realizarse por la pandemia de la covid-19.

Durante la conmemoración, que ha contado con una ofrenda floral en el monolito de las víctimas del terrorismo de Bilbao por parte de los familiares de víctimas, Aburto y el diputado general de Bizkaia, Unai Rementeria, se ha procedido a la lectura de un texto de homenaje, al que han puesto voz alumnos de Jesuitas de Indautxu.

"Van pasando los años y no puedo olvidarte. No quiero olvidarte. Tu recuerdo me hace bien, me acompaña, me ayuda a seguir adelante.Tu presencia en casa es permanente, y así queremos que sea siempre. Sabemos que antes de irte sufriste lo indecible. Nunca lo sospechamos, nunca lo supimos porque no quisiste que sufriéramos por tí. No quisiste que supiéramos de tu miedo, de tu dolor asfixiante y profundo. Nos escondiste tu sinvivir para no robarnos nuestra vida", afirma el escrito.

Tras subrayar que las víctimas pagaron con su vida la decisión de seguir siendo lo que eran, seguir pensando lo que pensaban y seguir actuando como actuaban, asegura que, por eso mismo, se recuerda su ejemplo.

"Toda la sociedad está en deuda con las víctimas de todas las violencias. Nos lo exigen los valores éticos y democráticos. Te quiero decir que vamos dando pasos, que poco a poco vamos saliendo de la oscuridad. No es fácil, pero contamos con personas que nos acompañan, que nos sostienen en los momentos malos", añade.

"EL GRANITO DE ARENA A LA CONVIVENCIA"

En nombre de las víctimas, los alumnos de Jesuitas han afirmado: 'cada vez sentimos más cerca a la sociedad vasca, a personas e instituciones que nos animan a hablar, a encontrarnos, a compartir nuestras vivencias con otras víctimas, a hablar de nuestra experiencia vital. A veces es duro, pero me ayuda a ahuyentar algún demonio, y me ayuda a aportar mi granito de arena a la convivencia en paz".

Además, han recordado la letra de un viejo canto en euskera "que parece hecho para hoy mismo": "La humanidad busca la paz, la naturaleza, el respeto. Quien emigra añora su tierra; nuestro pueblo, la paz. La división nos trae decepción. El odio hunde sus raíces en el rencor. La comunicación y el diálogo nos liberan y nos atemperan el alma. La justicia nos trae la paz y, con ella, la felicidad".

Entre otros nombres de víctimas de Bilbao que se han recordado en el acto, se encontraban el exparlamentario socialista Fernando Buesa; el simpatizante de UCD y exconcejal de Azkoitia, Ramón Baglietto Martínez; el superintendente de la Ertzaintza, Carlos Díaz Arcocha; el sargento mayor de la Policía autonómica, Joseba Goikoetxea; y Fabio Moreno, el niño de dos años fallecido hace 30 años en el atentado en Erandio contra su padre, guardia civil.

En esta lista también se encuentran, entre otros, Yolanda González Martín, militantes del Partido Socialista de los Trabajadores asesinada por la extrema derecha; Francisco Javier Batarrita, muerto por disparos de la Policía y la Guardia Civil al confundirle con un miembro de ETA; Santiago Brouard, dirigente de HB asesinado por los GAL; Josu Muguruza, diputado de Herri Batasuna en un crimen perpetrado por la extrema derecha; Francisco Javier Núñez, víctima de abusos policiales; o Iñigo Cabacas, fallecido por un pelotazo de goma de la Ertzaintza.

El Día de la Memoria fue instaurado en mayo de 2010 por las instituciones vascas, que eligieron el día 10 de noviembre para esta conmemoración al no haberse producido nunca en esa fecha ningún atentado mortal.