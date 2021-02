Sagardui advierte de que "no estamos en un tiempo de encuentros masivos" por el 8 de Marzo

BILBAO, 25 (EUROPA PRESS)

La consejera vasca de Salud, Gotzone Sagardui, ha advertido de que, teniendo en cuenta la situación de la pandemia, "no estamos en un tiempo de encuentros masivos", si bien ha señalado que el derecho a manifestarse "está legislado" y puede "hacerse uso del mismo" con motivo del Día de la Mujer, el 8 de Marzo.

En una entrevista concedida a la cadena Ser, recogida por Europa Press, la consejera vasca se ha pronunciado de este modo en relación al debate suscitado sobre la conmemoración este próximo el 8 de Marzo. Sagardui ha recordado que "el derecho a la reunión está legislado y se puede hacer uso del mismo".

No obstante, ha remarcado que "no estamos en un tiempo de encuentros, y menos en un tiempo de encuentros masivos". "Seguimos estando en un momento en que tenemos que mantener la prudencia y una de las medidas más efectivas es no juntarnos en grupos grandes", ha recordado.

Por ello, ha insistido en que "es momento de seguir manteniendo restringidas nuestras relaciones sociales, nuestros encuentros sociales", para frenar la expansión del coronavirus.