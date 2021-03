SEA cree que Euskadi "gana" con la OPA a Euskaltel y que empresarialmente es "una muy buena noticia"

Dice tener la "sensación agrídulce de que nos quitan algo" pero "o coges músculo suficiente o es difícil ser puntero" en telecomunicaciones

El director general de SEA, Juan Ugarte, ha afirmado que Euskadi "gana" con la OPA de MásMóvil a Euskaltel y cree que empresarialmente es una "muy buena noticia", aunque reconoce tener una sensación "agridulce" de que "nos quitan algo".

En una entrevista a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, el representante de la patronal alavesa se ha referido al anuncio de MásMóvil de lanzar una OPA sobre el 100% de las acciones de Euskaltel, una operación que ha sido aceptada por algunos de los principales accionistas del operador como Zegona, Kutxabank y Corporación Alba.

Ugarte cree que Euskadi "gana" con esta operación, aunque reconoce que le ha quedado "una sensación agridulce". Según ha señalado, empresarialmente, es una "muy buena noticia" porque, en el sector de las telecomunicaciones, si se quiere ser "competitivo", hay que tener "un músculo muy importante y estar en primera línea". A su juicio, es una operación que "antes o después iba a suceder".

"Pero nos queda a todos la sensación de que nos quitan algo que en parte era nuestro y todos nos hemos sentido, en algún momento, marea naranja, hemos estado con las camisetas de Euskaltel y, en parte, sentimos a Euskaltel muy nuestro, pero creo que el balance es bueno, es una buena noticia", ha añadido Ugarte, que cree que era "inevitable"

Preguntado por si cree que Euskaltel se aleja de Euskadi, Ugarte reconoce que tiene esa sensación y recuerda que, cuando nació el proyecto del operador vasco, todo el mundo lo consideró "un proyecto país" y se ha formado parte de esa "marea".

"Es igual que, cuando se te hace mayor un hijo y se va de casa, lo tienes que entender, que se tiene que ir de casa y hacer su vida. A nivel empresarial y, en un sector como el de las telecomunicaciones, o coges músculo suficiente o es muy difícil ser puntero".

Asimismo, ha indicado que los compromisos relativos a mantenimiento del empleo, de la marca y de la sede son también "una buena noticia" y ante el hecho de que sean únicamente por cinco años, ha manifestado que hay "cinco años por delante" en los que habrá que estar "vigilante de que las cosas se van cumpliendo según lo acordado" y también estar "muy pendientes de la situación de la empresa" para que la situación no lleve a destruir empleo sino "al contrario". "Que seamos capaces de tener una empresa de telecomunicaciones a nivel de Euskadi tan potente que necesitemos contratar más gente", ha añadido.

Ugarte ha afirmado que un sector como el de las telecomunicaciones "obviamente el País Vasco no tiene músculo suficiente como para poder tener una empresa de primer nivel". Según ha apuntado, se trata de un mundo "absolutamente internacionalizado y obviamente se necesita mucho más masa crítica".

Ante las críticas de la Cámara de Comercio de Bilbao a esta OPA, el representante de la patronal alavesa ha afirmado no entender porque no lo ven como "una buena operación" aunque no ha escuchado sus razones.

Ugarte ha manifestado que, con todos los retos que hay por delante, en materia de digitalización, "evidentemente Euskadi necesita una compañía de telecomunicaciones absolutamente de primer nivel". "Y yo creo que el resultado de esa suma de Euskaltel y MásMóvil va a ser una buena oportunidad", ha añadido.