Sordo advierte de que la ampliación del periodo de cálculo de las pensiones "no está en la agenda ni ahora ni después"

BILBAO, 12 (EUROPA PRESS)

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha advertido de que la ampliación del periodo de cálculo de las pensiones "no está en la agenda del diálogo social ni ahora ni después" y no es una "condición sine qua non" planteada desde Europa. Además, ha asegurado que se espera cerrar, en los próximos días, un acuerdo en torno al índice de equidad intergeneracional "que entierre al factor de sostenibilidad, basado en los recortes".

El dirigente sindical ha realizado estas manifestaciones en una rueda de prensa en Bilbao, tras participar junto con la líder del sindicato en Euskadi, Loli García, en la Escuela Sindical 'Pedro Gómez'.

En el transcurso de su comparecencia ante los medios informativos, Unai Sordo se ha referido al "culebrón de otoño" sobre "los periodos de cálculo de las pensiones y los famosos 35 años" y ha asegurado que "ni está ni se espera una modificación en el periodo de cálculo de la base reguladora de las pensiones en España".

"No está en la agenda del diálogo social, ni ahora ni después; ni en esta primera fase que estamos ultimando ni en la segunda fase", ha añadido.

El secretario general de CCOO ha añadido que "no está entre las recomendaciones del Pacto de Toledo", por lo que "no se va a abordar una negociación para el incremento del periodo de cálculo hasta 35 años, en el marco del diálogo social, como se ha especulado".

Además, ha negado que haya "ninguna condición 'sine qua non' de Europa" en este sentido para el acceso a los Fondos de Recuperación Europea. "No es verdad que Europa le exija a España incrementar el periodo de cálculo de la base de cotización hasta los 35 años para liberar los fondos. La mesa de negociación va a seguir en el itinerario marcado", ha agregado Sordo, que ha insistido en que "Europa no le dice a España que recorte pensiones".

Por otra parte, se ha mostrado confiado en que, "en los próximos días" se cierre un acuerdo relativo al índice de equidad intergeneracional, "basándose en los ingresos", que "entierre al factor de sostenibilidad, que se basaba en los recortes".

