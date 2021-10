Sordo dice que no habrá acuerdo en reforma laboral si el Gobierno da derecho de veto a CEOE y se "desdice" en contenidos

Cree que "es evidente que la reforma laboral se negocia con Trabajo y en todo caso tendrá que haber la coordinación necesaria" en el Ejecutivo

BILBAO, 26 (EUROPA PRESS)

El secretario general de CC.OO., Unai Sordo, ha advertido de que, si el Gobierno da "derecho de veto" a CEOE en la reforma laboral y se "desdice" de los compromisos trasladados en la Mesa de negociación, con quien no habrá acuerdo será con su sindicato.

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Sordo ha considerado que, "si el problema de la polémica" que ha surgido en el seno del Ejecutivo de Pedro Sánchez "tiene que ver con espacios de coordinación mejorables dentro del Gobierno, eso es fácilmente reconducible a poquita voluntad política que haya".

A su entender, "es evidente que la reforma laboral se negocia con el Ministerio de Trabajo y, en todo caso, tendrá que haber la coordinación que sea necesaria dentro del Gobierno".

No obstante, ha precisado que "otra cosa es si, desde alguna instancia, se están cuestionando los compromisos que el Gobierno ha ido trasladando a la mesa". De este modo, ha señalado que, "si el problema es más de contenidos que ahora se pretenden modificar, la cosa se va a complicar notablemente porque, desde luego, CCOO no va a admitir que aspectos de la negociación colectiva ligados a la reforma laboral del PP en 2012 ahora se replanteen cuando es la tercera vez que los negociamos".

"Esto sí que daría problemas de mucho más calado", ha insistido Sordo, que ha insistido en que "el problema sería serio si lo que se plantea es modificar algunos de los contenidos que tenemos muy avanzados en la negociación" como la prevalencia aplicativa de convenios.

Asimismo, ha subrayado que "no es verdad que los planteamientos de la UE y el componente sobre reforma laboral que el Gobierno remitió a la CE cuestione nada" de lo se negocia en la Mesa de Diálogo Social, sino "al contrario" porque la Unión Europea pide a España "medidas para reducir drásticamente la temporalidad".

"Europa no dice a España que estas cosas de la negociación colectiva tengan que permanecer como lo fijó la reforma de 2012. Se está tratando de utilizar a Europa como una especie de muñeco de ventrílocuo para decir lo que quizá alguien en España no se atreve a decir", ha señalado.

DERECHO DE VETO

Preguntado si considera que Pedro Sánchez se alinea con la patronal en esta materia, ha afirmado que "no diría eso" pero ha advertido de que, "si se otorga derecho a veto de patronal", se está "dificultando el acuerdo".

"Si lo que se dice es o hay acuerdo con CEOE o no se modifica la reforma laboral, no se va a modificar porque CEOE se va a hacer fuerte y va a poner muy difícil un acuerdo. Y si para llegar a un acuerdo con CEOE hay que desdecirse de los compromisos que el Gobierno ha adquirido en la Mesa, con quien no va a llegar a acuerdo es con los sindicatos, al menos con CCOO", ha añadido. No obstante, ha precisado que, por su parte, ve "muy deseable" un acuerdo con CEOE, pero "no se puede otorgar a nadie derecho a veto".