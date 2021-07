Tubacex readmitirá a los despedidos que se reincorporarán de manera escalonada del 26 de julio al 30 de noviembre

BILBAO, 20 (EUROPA PRESS)

Tubacex ha decidido finalmente readmitir a todos los despedidos por el ERE planteado en TTI y Aceralava, tras ser declarados nulos los despidos por parte del TSJPV, y todos los que estén interesados en ello se reincorporarán de manera escalonada entre el 26 de julio y el 30 de noviembre.

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco declaró nulos los EREs presentados por la dirección en las plantas de Llodio y Amurrio de Tubacex, que afectan a 129 personas con 95 rescisiones de contrato, 12 prejubilaciones y 22 bajas incentivadas.

En las sentencias del alto Tribunal vasco, que consideraba que la situación de dificultad de Tubacex no era estructural como argumentaba la compañía, se obligaba a readmitir a los despedidos. Sin embargo, la empresa, que anunció un recurso ante el TS, decidió no reincorporar a los trabajadores a sus puestos y abonarles su salario, aunque no fueran a trabajar.

En un comunicado, el comité ha explicado que, en la reunión que han mantenido con el Departamento de Desarrollo Económico del Gobierno Vasco, han recibido una propuesta de la dirección de TTI y Aceralava que pasa, finalmente, "por readmitir operativamente a todos los afectados por los EREs y que estén interesados en ello".

Según ha informado el comité, la empresa tiene previsto hablar todos los interesados y, en función de las necesidades organizativas, de seguridad, y tramitaciones legales, procederían a una reincorporaciónde manera escalonada entre el 26 de julio y el 30 de noviembre, fecha limite en la que se completaría la readmisión operativa de todos aquellos trabajadores que así lo deseen.

El comité, que ha señalado que en los próximos días hará una valoración de esta decisión, ha indicado que las personas readmitidas se incorporarían a los ERTEs pendientes de negociar.