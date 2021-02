Urkullu dice que la verdadera transición culminará cuando se reconozca la dignidad de todas las víctimas del franquismo

Con motivo del 40 aniversario del 23F, pide saber "toda la verdad con transparencia, sin secretos y sin reservas", para que no se repita

BILBAO, 26 (EUROPA PRESS)

El Lehendakari, Iñigo Urkullu, ha asegurado que "la verdadera transición" culminará cuando se reconozca la dignidad de todas las víctimas de la guerra civil y del franquismo. En esta semana en la que se ha cumplido el 40 aniversario del fallido golpe de estado del 23F, Urkullu ha mostrado su deseo de que se sepa "toda la verdad con transparencia, sin secretos ni reservas, al servicio de que algo así no pueda volver a repetirse jamás".

El presidente del Gobierno Vasco ha asistido a la presentación del balance del "Plan Vasco 2015-2020 Investigación y Localización de Fosas", cuyo objetivo es la búsqueda e identificación de personas desaparecidas durante la Guerra Civil.

"Hoy nos reúne un objetivo de gran calado institucional y social: el sentimiento de deuda moral hacia las víctimas y el derecho de las familias a recuperar sus restos y honrar su memoria. Nuestro compromiso es construir un futuro con memoria, asentado sobre unas bases sólidas, principios éticos y convicciones firmes", ha asegurado.

El Lehendakari ha asegurado que, en este acto, se pone en valor dos principios éticos: la dignidad de cada persona como valor fundamental y piedra angular del modelo de sociedad vasco, y el derecho a la memoria de todos, "como garante de un futuro de convivencia, en paz y libertad".

Iñigo Urkullu ha destacado que en Euskadi se está restituyendo la memoria y los derechos de las 110 víctimas exhumadas, 27 de ellas identificadas. También ha subrayado "el derecho de sus familias, que ven cumplido el más elemental de sus anhelos", como saber dónde se encontraban los restos de sus seres queridos.

"Nuestro compromiso y deber es restituir este derecho a las víctimas de la guerra. En este acto, estamos saldando una deuda con esas 110 víctimas exhumadas, y no solo con ellas, saldamos una deuda con la memoria y los derechos de toda una generación", ha aseverado.

Según ha recordado, hay "una generación truncada por un alzamiento militar contra un régimen legítimo, una generación que luchó por un país y unos principios, una generación representada por un Lehendakari y un Gobierno Vasco referente y símbolo de la defensa de los valores democráticos y la libertad".

"No queremos, no podemos, no debemos olvidar. No queremos, no podemos, no debemos pasar página. Memoria sí, pero no para el odio, la venganza o la confrontación. Memoria sí, para la verdad, el reconocimiento y la dignidad. Memoria sí, pero para la convivencia", ha afirmado.

20.000 VISITAS

Urkullu ha puesto en valor que, en solo una semana, la web sobre víctimas mortales de la guerra civil en Euskadi haya recibido más de 20.000 visitas. "No queremos olvidar, no vamos a olvidar, vamos a construir nuestro futuro sobre la memoria y la dignidad de las víctimas, de todas las víctimas", ha insistido

El presidente del Gobierno Vasco ha puesto en valor que el Instituto Gogora representa los principios del modelo vasco de convivencia, como la "memoria para la convivencia", sustentada en la defensa y promoción de todos los derechos humanos para todas las personas".

A su juicio, esta memoria tiene que estar basada "en el conocimiento y reconocimiento de lo sucedido hace diez años y en todas las décadas anteriores hasta remontarnos a ocho o nueve décadas, hasta remontarnos en la memoria reciente hasta la guerra civil".

"No tengo duda de que este era el deseo de nuestros antepasados y familiares. El anhelo de las propias víctimas a las que hoy restituimos memoria y dignidad. Este es también el deseo que hemos compartido esta semana, en el 40 aniversario del golpe de Estado del 23 F. El deseo de que se conozca toda la verdad con transparencia, sin secretos ni reservas, al servicio de que algo así no pueda volver a repetirse jamás", ha aseverado.

A su juicio, "la verdadera transición habrá culminado cuando se reconozca la memoria y dignidad de todas las víctimas de la guerra y el franquismo".