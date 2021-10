Zapatero en el décimo aniversario del fin de ETA: "Somos ya una Democracia sin terrorismo, pero no sin memoria"

Afirma que cuando la paz "aparece como definitiva e imbatible", hay que aprender que "matar no es defender ninguna idea, matar es solo matar".

BILBAO, 19 (EUROPA PRESS)

El expresidente del Gobierno, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, ha abogado, en el décimo aniversario del fin de la violencia de ETA, por trabajar por "una paz para siempre", pero desde "la memoria, la justicia y la convivencia". "Somos una Democracia sin terrorismo, pero no sin memoria", ha afirmado.

Además, ha destacado, cuando la paz "aparece como definitiva e imbatible", hay que aprender que "matar no es defender ninguna idea, matar es solo matar", y que esa violencia nunca debió producirse. También ha emplazado a los vascos a fomentar el consenso, la reconciliación y el encuentro.

Zapatero ha querido acompañar al PSE-EE en la conmemoración de una década sin terrorismo de ETA en la Casa de Juntas de Gernika, en la que también han intervenido la secretaria general de los socialistas vascos, Idoia Mendia, y al exlehendakari Patxi López.

El expresidente ha recordado que hace diez años fue un momento "de rectificación de la historia", el inicio de un nuevo tiempo para buscar "un tiempo de libertad plena, de democracia y pluralismo".

Tras destacar que se ha logrado "el objetivo que era el fin de la violencia, el más querido, deseado, justo y anhelado" por la sociedad, ha destacado que este es "un país que, por su muy difícil historia", tiene "una dificultad para reconocer los hechos y las personas decisivas".

"No voy a contribuir a esa debilidad cívica que supone no reconocer, y como uno se debe a su tiempo quiero aquí subrayar para la historia de papel de los socialistas vascos", ha indicado, para recordar a Jesús Eguiguren, Patxi López y Rodolfo Ares.

Además, ha mostrado su reconocimiento "a todas las víctimas por el injusto dolor sufrido". "Todas las víctimas, de toda condición, las sentimos como nuestras, como hermanos y hermanas. Su memoria permanece y permanecerá. El reconocimiento es un deber moral, cívico. No hay una sociedad que pueda reconocerse como digna que no recuerde y reconozca a los que injustamente perdieron su vida", ha remarcado.

Tras apuntar que ahora la paz "aparece como definitiva, como imbatible", ha explicado que los vascos han aprendido que "matar no es defender ninguna idea", sino que "matar es solo matar". "Somos ya una democracia sin terrorismo, pero no sin memoria; somos una democracia sin rencor, pero con sentido de la historia; somos una democracia generosa, como una lección de nuestras historia colectiva", ha añadido.

FOMENTAR LOS CONSENSOS

José Luis Rodríguez Zapatero se ha dirigido a cada vasco para decirle que "fomente los consensos, los entendimientos y acuerdos, paso a paso, sobre la memoria, la reconciliación, sobre el reencuentro", y que reconozcan a "quienes convirtieron la palabra y el diálogo en el arma más poderosa para lograr cualquier fin político".

Además, ha afirmado que las generaciones del futuro verán "con estupor e incredulidad esta obsesión que tanto daño ha hecho en la historia por sentirse incompatible, por generar el odio, por tener unas culturas diferentes".

Por ello, ha señalado que estos diez años y este momento tienen "una especial trascendencia". "Dicho está, no debió producirse. El dolor no se irá, pero respiramos mejor", ha destacado, para apuntar que, si bien la historia "no se puede cambiar, el futuro sí".

"La paz nos hace mejores a todos. Las democracias saben resistir. La libertad gana la libertad. Para siempre la paz, para siempre la no violencia, para siempre la memoria, la justicia, la convivencia. Trabajemos, pongamos todo nuestro empeño, todos nuestros grandes valores, nuestro amor al bien, por la fraternidad. Las cicatrices por las heridas producidas, permanecerán en nosotros, pero no nos impide caminar hacia el horizonte", ha asegurado.