Zinebi estrena "Vulk ez da", espectáculo multidisciplinar de la banda bilbaina de música Vulk

Zinebi-Festival Internacional de Cine Documental y Cortometraje de Bilbao, organizado por el Ayuntamiento de Bilbao, presenta dentro de la programación de su 63ª edición una sesión especial en la Sala BBK titulada "Vulk ez da", en la que se ofrecerá el espectáculo multidisciplinar de la banda bilbaína de música Vulk.

Según ha informado el Consistorio bilbaíno, en esta sesión los espectadores podrán disfrutar de la música en directo de la banda bilbaína Vulk, pero también de "su combinación y confrontación con otros materiales pregrabados" en lo que desde el grupo definen como "un ejercicio de autodescubrimiento" que "pretende diluir las fronteras entre el directo y el material audiovisual". Se celebrará el 14 de noviembre a las 19.00 horas en la Sala BBK y las entradas, a un precio de 10 euros, ya están a la venta.

Este espectáculo multidisciplinar presentado por Vulk, producido junto a Zinebi y en colaboración con la Sala BBK, se une a otras piezas performativas producidas por el festival que, en ediciones anteriores, acercaron al público de Bilbao otra manera de trabajar con la música y las imágenes.

Así ocurrió con el evento multidisciplinar "Zelako. Zinema & Belako", presentada en el Festival del año 2015, "Las del tiragomas somos todas", dirigida por Iñaki Billelabeitia en colaboración con Igor Rezola, presentada en Zinebi en 2016 o "All about the birds" en 2014, en aquella ocasión dirigida por Víctor Iriarte y el Colectivo Artístico Sra. Polaraiska (Alaitz Arenzana y María Ibarretxe).

Desde su formación en 2014, la banda bilbaína ha sufrido varios cambios, y la performance que presentarán en Zinebi abre una nueva etapa para el grupo formado por Andoni de la Cruz, Alberto Eguiluz, Julen Alberdi y Jangitz Larrañaga.

Tras sus dos trabajos de larga duración anteriores ("Beat Kamerlanden", de 2017, y "Ground for Dogs", de 2018) Vulk presentará pronto su tercer LP, también titulado también "Vulk ez da", después de haber ofrecido más de 200 conciertos en diferentes latitudes y participado en festivales de renombre internacional como el Primavera Sound de Barcelona, el Festival Internacional de Benicassim o el Bilbao BBK Live, entre otros.

"Vulk ez da" está producido por Galapan junto a Zinebi. Además, cuenta con la colaboración con Arriguri, Badator y Balea y la Sala BBK.

El Festival Internacional de Cine Documental y Cortometraje de Bilbao celebrará su 63ª edición entre los días 12 y 19 de noviembre. Su inauguración tendrá lugar en el Teatro Arriaga, en un acto en el que la cineasta alemana Margarethe von Trotta recibirá uno de los dos premios Mikeldi de Honor de esta edición.

Además, al término de la gala de inauguración se exhibirán los siete cortometrajes vascos participantes en la Sección Oficial - Concurso Internacional de Cortometraje.