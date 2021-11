Zubiaurre (Confebask) afirma que "sin empresa competitiva, no hay empleo de calidad ni estado del bienestar"

Destaca en el acto anual Empresa&FP vasca que hay que seguir apostando por la Formación Profesional

BILBAO, 24 (EUROPA PRESS)

El presidente de Confebask, Eduardo Zubiaurre, ha afirmado que "sin empresa competitiva, no hay empleo de calidad ni estado del bienestar" y también ha destacado la importancia de contar con un "entorno institucional, social y formativo" que propicie todo ello.

Zubiaurre ha realizado estas manifestaciones en el acto anual Empresa & FP vasca que organiza Confebask para entregar los reconocimientos a empresas e instructores, así como diplomas al alumnado de FP que recientemente ha finalizado sus ciclos formativos

En esta su 28ª edición, que se ha celebrado en el palacio Euskalduna, el presidente de Confebask, Eduardo Zubiaurre, ha puesto en valor el modelo propio de FP que se ha logrado desarrollar en Euskadi.

Según ha subrayado, ese modelo propio ha incidido directamente "en la mejora de la competitividad empresarial, y como consecuencia de eso, en la empleabilidad de los jóvenes, así como en el progreso del estado del bienestar" en Euskadi.

En su discurso, ha insistido en la importancia de contar con empresas competitivas. "Sin empresa competitiva, no hay empleo de calidad ni estado del bienestar. No es posible hablar de empleo de calidad si no hay detrás una empresa competitiva y un entorno institucional, social y formativo que lo propicie", ha añadido.

Zubiaurre ha señalado que, "afortunadamente", en Euskadi, empresas y sistema de Formación profesional son "un ejemplo de proyecto común, de colaboración y de confianza". "Algo en lo que debemos insistir a pesar de la coyuntura actual, de la enorme incertidumbre existente y de las dificultades para la sociedad en general y las empresas en particular", ha subrayado.

Por ello, ha aprovechado el acto para renovar su llamamiento a seguir apostando por la Formación Profesional en Euskadi y por la juventud que "opta por formarse a través de ella".

FP

En este sentido, ha destacado que sólo en este último curso 2020-2021, más de 14.000 jóvenes han conseguido su título de Formación Profesional en Euskadi, una vez completadas las prácticas obligatorias.

Además, ha indicado que es "especialmente destacable" la "cada vez mayor relevancia de la FP dual vasca". En concreto, ha precisado que, desde 2012 -año en el que se puso en marcha el actual modelo dual- se han formado en él cerca de 13.000 jóvenes en más de 7.000 empresas.

"Y en Euskadi contamos con un importante rasgo distintivo: la remuneración a cargo de la empresa. Una característica diferenciadora de nuestra formación profesional dual, y un ejemplo del compromiso de la empresa vasca con la formación y la empleabilidad de sus jóvenes", ha subrayado.

En ese sentido, el presidente de Confebask también ha subrayado la relevancia de programas como Erasmus+ que, con el apoyo del Departamento de Educación, SEPIE y la Diputación Foral de Bizkaia y, entre otras, permite enviar, cada año, a hacer prácticas en empresas del extranjero a centenares de alumnos de Formación Profesional. En concreto, en los últimos años más de 2.000 jóvenes".

"Este año, y tras el parón obligado por el Covid, retomamos con más intensidad una nueva campaña de internacionalización de nuestros jóvenes de la FP vasca, que comenzarán a salir a principios del año que viene", ha añadido.

BILDARRATZ

Por su parte, el consejero de Educación, Jokin Bildarratz,se ha referido a la "estrecha relación y colaboración" que siguenmanteniendo a lo largo de las décadas la FP vasca y las empresas, en beneficio de la formación del alumnado.

"En todos esos años, las cosas han cambiado, obviamente. Ha cambiado la necesidad de las empresas, la manera de formar a nuestro alumnado, y ha cambiado toda la sociedad. Pero a pesar de ello, tanto las empresas como el Departamento de Educación hemos sabido readaptarnos, hemos sabido adecuar nuestra relación y coordinación. Porque ese esfuerzo nos beneficia directamente como sociedad", ha añadido.

Bildarratz ha señalado que todo ello ha requerido de "mucho trabajo y esfuerzo" y ha afirmado saber "lo que cuesta" el "trabajo que hay detrás de todo eso". El consejero ha manifestado que, gracias a ello, se consigue la "mejor recompensa, el beneficio de un alumnado cada vez mejor preparado".

"Mejor formado, más ligados a la realidad del mercado laboral, y con una inserción laboral importante. Buscamos sobre todo que nuestro alumnado tenga una proyección vital y profesional con garantías", ha asegurado.

En ese sentido, ha destacado que, en los últimos años, el Departamento de Educación está apostando por la Formaciónprofesional Dual, una "formación más ligada y más vinculada a la realidad empresarial".

Según ha manifestado, la formación Dual requiere de un "esfuerzo añadido" por parte del alumnado, pero también "una implicación mayor por parte de las empresas". Tras felicitar al alumnado presente en el acto, ha agradecido el trabajo y la implicación a empresas y a instructores e instructoras que acompañan al alumnado en "ese salto del centro de FP al centro de trabajo".

ENTREGA DE DIPLOMAS Y RECONOCIMIENTOS

En el transcurso del acto, que ha visto reducido su aforo, como consecuencia de la pandemia, el director general de Confebask, Eduardo Aretxaga, ha dado a conocer los habituales reconocimientos a empresas e instructores que otorga la patronal vasca y que "tratan de reconocer la labor de quienes más han destacado en su empeño formativo.

En esta ocasión, y en el capítulo de empresas, el reconocimiento ha sido para Envases Metalúrgicos de Álava, a propuesta de Sea; Orbea, a propuesta de Cebek; y Platigaur por parte de Adegi. También han sido reconocidos los instructores Francisco Borja López de la empresas Umbor de Álava, el equipo de instructoras de Lantegi Batuak en Bizkaia y Mikel Arrizabalaga Arratibel de la empresa Hine Group de Gipuzkoa.

Por último, se ha procedido a la correspondiente entrega de diplomas a estudiantes de FP por parte de Confebask, si bien, y por segundo año consecutivo como consecuencia de la pandemia, en esta ocasión sólo ha podido acudir una pequeña representación del alumnado.