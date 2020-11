Zupiria dice que no entiende por qué Aldekoa "no puede ser imparcial" al frente de EiTB, al margen de su trayectoria

Afirma que el objetivo del estatuto de los profesionales de la cultura es reconocer "a los que trabajan en las profesiones de la cultura"

BILBAO, 5 (EUROPA PRESS)

El portavoz y consejero de Cultura eta Política Lingüística del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, ha asegurado este jueves que no entiende por qué el nuevo director general de EiTB, Andoni Aldekoa, "no puede ser imparcial" al frente del ente de radio televisión público vasco, "tenga la trayectoria profesional o ideología que tenga".

En una entrevista concedida a Euskadi Irratia, recogida por Europa Press, Zupiria ha afirmado que conoce "muy poca gente independiente", y que tampoco conoce "personas que no tienen pensamiento o iodeología" en el ámbito periodístico.

"Eso no significa que, cuando tenemos la responsabilidad de un medio, no tratemos de realizar nuestro trabajo de la manera más honesta posible. No entiendo por qué no puede ser imparcial, tenga la trayectoria profesional o ideología que tenga, y creo que Andoni Aldekoa tiene capacidad para hacer su trabajo sin renunciar a su modo de ser o su pensamiento", ha asegurado.

Además, y ante las críticas de EH Bildu por la capacidad de Aldekoa de expresarse en euskera, Zupiria ha indicado que no es nadie para "pone etiquetas a nadie" y "decir si tiene la suficiente capacidad lingüística o no".

"Le oiremos hablar y entonces veremos cual es su capacidad lingüística, aunque de antemano ya se decidido que no sabe, y por eso se le ha criticado. No sé si le ha hecho algún examen para conocer su nivel lingüístico, y tampoco sé quién decide aquí cuál es a capacidad lingüística de cada uno", ha dicho.

CULTURA

Por otro lado, Bingen Zupiria ha explicado que el objetivo del estatuto de los profesionales de la cultura propuesto por su departamento es que sea "un reconocimiento a los que trabajan en las profesiones de la cultura".

"No quiero decir un privilegio, sino que aparezcan como trabajadores de la cultura en las distintas medidas y los criterios que organizan la economía. Eso ahora no sucede", ha añadido.

Así, ha lamentado que "falta esa información" sobre la cultura, ya que, según ha dicho, no se sabe "cuántas personas trabajan o cuantas tienen como oficio eso que llamamos cultura, ni el peso que tiene en la economía, y estaría bien saberlo".

"La cultura, de por sí, no aparece en una ninguna parte. Si vemos los estudios de la economía, normalmente aparece junto al ocio y los juegos y las apuestas, y no sé qué relación tienen un teatro y las apuestas. Sería buen diferenciar eso, si fuera posible", ha explicado.

Asimismo, ha considerado que se necesitan "políticas culturales en los municipios" y "ayudas públicas que garaticen el talento y la creación y hagan posibles esas producciones". Además, ha solicitado "el compromiso de la sociedad como oyente, espectador, lector o seguidor".