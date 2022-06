📩 BOLETÍN | El abrazo tóxico

Agarra un café y vamos al lío. ¡Buenos días!

Por dónde va el día

El abrazo tóxico

El voto tiene consecuencias. El nuevo Gobierno de PP y Vox en Castilla y León ha decidido recortar a la mitad las subvenciones que reciben los sindicatos y la patronal para llevar a cabo su trabajo de negociación laboral, prevención de riesgos y orientación profesional. El hachazo es de 20 millones. Dicen que es un gasto “superfluo” y, mientras, la coalición de derechas ha disparado el gasto en altos cargos. Lo anunciaron ayer, y me barrunto que no por casualidad. Macarena Olona, su candidata en Andalucía, lo pudo usar por la noche en el debate electoral de Canal Sur para decir que ella hará lo mismo. Lo hizo en el primer minuto de presentación. Muy orgullosa. Nunca he visto a nadie anunciar con una sonrisa tan amplia un “recorte” social sin maquillarlo de otra cosa. Juanma Moreno se ha pasado todo el debate intentado esquivar el abrazo tóxico de Vox, culminando en un bochornoso instante: “Señor Moreno, míreme…”, ha dicho Olona, que le sonreía y le tendía la mano para formalizar la coalición. Moreno ha agachado la cabeza sin saber qué decir. Acabará aceptando esa mano, pero después del 19J.

Aquí una crónica de la noche, en la que las fuerzas de izquierdas hicieron un muy buen papel, cada una en su registro. Eso no significa que las cosas pinten mal para el PP, que ensancha su ventaja respecto al PSOE y también a Vox, según el promedio que hemos hecho con las encuestas publicadas.

Pero los gráficos que cualquier andaluz debe mirar antes de ir a votar son otros: los que retratan el supuesto milagro económico de la comunidad durante esta legislatura de PP+Ciudadanos.

El idealismo y el Watergate

Hoy en el podcast, un poco de historia política reciente. Viajamos a 1972 para recordar el escándalo del caso Watergate, del que se cumplen ahora 50 años.

Cinco décadas de idealismo: el caso Watergate es una lección de unas cuanta cosas (el periodismo como servicio público, la responsabilidad política por encima de la partidista, la intolerancia a la corrupción…) que hoy parecen tambalearse.

Que no se te pase

Argelia, sí o no . Hay un poco de confusión sobre cuál es exactamente el estatus de las relaciones entre España y Argelia después del cabreo argelino por la nueva relación española con Marruecos. Pero el país magrebí no quiere terminar de romper porque puede jugarse sanciones europeas.

. Hay un poco de confusión sobre cuál es exactamente el estatus de las relaciones entre España y Argelia después del cabreo argelino por la nueva relación española con Marruecos. Pero el país magrebí no quiere terminar de romper porque puede jugarse sanciones europeas. Basura sanitaria . Nunca me había planteado qué ocurre con los residuos que genera un hospital. Parece que la mayoría de los gobiernos tampoco , lo que es más grave. Leyes de hace treinta años regulan qué se hace con la basura, entre la que se calcula que hay un 10% de residuos peligrosos.

. Nunca me había planteado qué ocurre con los residuos que genera un hospital. , lo que es más grave. Leyes de hace treinta años regulan qué se hace con la basura, entre la que se calcula que hay un 10% de residuos peligrosos. Los chistecitos de los profesores. Anda que no me acuerdo bien de los chistes que les hacían algunos profesores del instituto a algunos compañeros y sobre todo compañeras en clase. “Barbi” (porque tenía el pelo largo), “la de vida alegre” (típico profesor baboso que culpa a la víctima de su atracción), etc. Cómo me alegro de que eso ahora se esté multando.

Todo es política

El toro inglés . La prohibición de la publicidad en las carreteras nacionales en España tiene un indulto: el toro de Osborne. Es símbolo de la España castiza y natural, pero la historia no es precisamente de pura raza sino de los primeros atisbos de una globalización donde fortunas extranjeras explotaban recursos locales: el fundador de las bodegas Osborne fue un comerciante inglés que decidió montar su propia bodega en El Puerto de Santa María. Aquí hay muchos detalles interesantes.

. La prohibición de la publicidad en las carreteras nacionales en España tiene un indulto: el toro de Osborne. Es símbolo de la España castiza y natural, pero la historia no es precisamente de pura raza sino de los primeros atisbos de una globalización donde fortunas extranjeras explotaban recursos locales: el fundador de las bodegas Osborne fue un comerciante inglés que decidió montar su propia bodega en El Puerto de Santa María. Aquí hay muchos detalles interesantes. Los traductores son fundamentales para que grandes libros no acaben siendo una carretera con curvas donde te puedes salir en cada curva. Y sin embargo, es el oficio más precario del mundo literario. Más allá de lo laboral, me fascina esta idea de una de las fuentes del texto: “Si has de ser precisa, necesitas libertad. En palabras del escritor Andrés Neuman podríamos decir que una traducción es una ficción basada en hechos lingüísticos reales”.

son fundamentales para que grandes libros no acaben siendo una carretera con curvas donde te puedes salir en cada curva. Y sin embargo, es el oficio más precario del mundo literario. Más allá de lo laboral, me fascina esta idea de una de las fuentes del texto: “Si has de ser precisa, necesitas libertad. En palabras del escritor Andrés Neuman podríamos decir que una traducción es una ficción basada en hechos lingüísticos reales”. Empresas que ponen periodistas. Parece que es una noticia solo para amantes del fútbol, pero así es como empiezan las cosas que luego dan el salto a otros ámbitos. La Liga de Fútbol (un negocio privado) ha renovado la venta de sus derechos de emisión a Movistar + pero con una cláusula nueva en el contrato: o pagan un extra, o a los periodistas y narradores de los partidos los pondrá la propia entidad privada.

Venga, mañana nos leemos de nuevo.

Un abrazo,

Juanlu.