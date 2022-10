Hola.

¿Has descansado? Pues venga, otra vez al lío. Buenos días.

Por dónde va el día

Día del Abucheo de Derechas

Ya lo comentamos ayer en el podcast: hemos convertido el 12 de octubre en una fiesta de derechas, en el día en que el Ejército desfila y al presidente, si es de izquierdas, se le pita y abuchea. Y ha vuelto a pasar. De nada sirve que el Gobierno acabe de anunciar un aumento del 25% del Presupuesto en Defensa y una subida salarial del 38% para Policía y Guardia Civil. A los asistentes a los actos oficiales del Día de la Fiesta Nacional solo les faltó gritar “hemos venido a abuchearos, el resultado nos da igual”. Por lo demás, hubo de todo: insultos, pitos, alusiones personales. Y la polémica del día es si Pedro Sánchez, por evitar los abucheos, tardó demasiado en salir del coche y eso hizo esperar a Felipe VI.

En fin, quizá España, incluso cualquier concepto que cada uno de nosotros podamos tener de España, merezca otra fiesta nacional menos deprimente donde el mayor estímulo no sea ver si el del paracaídas cae bien y los símbolos no sean vírgenes con honores militares, curas, procesiones y un desfile de modelitos de aviones y tanques que no interesan a casi nadie.

Cuando juez elige juez. Mientras la atención estaba en los palcos del desfile, la actualidad en realidad se mueve entre las bambalinas del Poder Judicial. Seguimos pendientes de saber quién cede más en la negociación entre Moncloa y el PP para levantar los bloqueos. El PP insiste en que los jueces deben ser nombrados por jueces, algo que puede sonar lógico pero que tiene muchos problemas en cuanto profundizas un poco. Te lo explicamos aquí.

Los vertebrados desaparecen…

En nuestro planeta hay cada vez menos ejemplares de mamíferos, reptiles, peces o anfibios en sus hábitats: la cantidad de animales vertebrados en la Tierra se ha desplomado un 69% en 50 años, según WWF y la Sociedad Zoológica de Londres. Hay menos ranas, menos tigres, menos peces, menos pájaros. Y, como te puedes imaginar, la acción del hombre está detrás de casi todas las causas de esa evolución. Y mira el mapa: dos lugares especialmente ricos en recursos naturales explotados por el hombre son los que más sufren, América del Sur y África.

… y las neuronas juegan a videojuegos. Un grupo de científicos ha enseñado a jugar a un videojuego a neuronas de ratón cultivadas sobre una placa de laboratorio. Sí, ya sé que te suena a una cosa muy loca. A mí también. Han recibido entrenamiento para reaccionar a estímulos sencillos compatibles con un juego. Dicen que han aprendido más rápido que una inteligencia artificial. Los científicos son unos genios y, además, unos frikis: el juego en cuestión es el Pong, un clásico considerado el primer videojuego de la historia. Puedes jugar tú también aquí, a ver si eres mejor que una neurona de ratón.

El detalle del contenido es lo de menos. “La reunión es el mensaje”, le han dicho allí a nuestro compañero Andrés Gil.

Yo no he sido, ha sido él. EEUU señala a Ucrania por el asesinato de la hija del ultranacionalista ruso Alexander Duguin. Washington ha negado que tenga nada que ver con el atentado, que achaca a una facción del gobierno ucraniano.

Religión en el colegio público

Hay asuntos de los que, salvo que se produzca una noticia polémica, acabamos por dejar de hablar. Vamos a no resignarnos a eso. Hoy en el podcast, hablamos de qué pinta la asignatura de religión en los colegios públicos y de por qué este gobierno de izquierdas tampoco le mete mano a eso.

Y te voy a recomendar otro podcast que estrenamos hoy en elDiario.es. Es muy especial. Se trata de una serie de cinco capítulos sobre las historias que se cruzan en una UCI pediátrica. Sí, se habla de enfermedad y de niños en cuidados intensivos, pero es mucho más. Es intenso y es precioso. Aquí tienes el primer episodio. Es un proyecto de Concomitentes y Zemos98 donde podrás escuchar a nuestra jefa de Cultura, Elena Cabrera.

Que no se te pase

Por algo se llama Estrecho . Solo 14 kilómetros separan Europa y África en el Estrecho de Gibraltar. Desde hace casi un siglo, la ingeniería y la política llevan dándole vueltas a cómo salvar esa distancia sin depender del barco. El Gobierno de España ha rescatado la idea de hacer un túnel submarino , y esta vez Marruecos parece que está más dispuesto a hacernos caso.

. Solo 14 kilómetros separan Europa y África en el Estrecho de Gibraltar. Desde hace casi un siglo, la ingeniería y la política llevan dándole vueltas a cómo salvar esa distancia sin depender del barco. , y esta vez Marruecos parece que está más dispuesto a hacernos caso. “Ucrania no fue” . Hoy entrevistamos al principal consejero de Zelenski , que niega que Ucrania tenga algo que ver con la explosión del puente que une Crimea con Rusia y que ha tenido una agresiva respuesta militar de Putin. Te lo puedes creer o no, porque incluso medios ucranianos señalan a su Ejército, pero que Ucrania lo niegue es una noticia relevante. Rusia ha detenido a ocho personas, y cinco son rusas .

. , que niega que Ucrania tenga algo que ver con la explosión del puente que une Crimea con Rusia y que ha tenido una agresiva respuesta militar de Putin. Te lo puedes creer o no, porque incluso medios ucranianos señalan a su Ejército, pero que Ucrania lo niegue es una noticia relevante. Rusia ha detenido a ocho personas, . Tienen derecho y no lo saben . España tiene un gran problema con el Ingreso Mínimo Vital: está dirigido a gente con muy pocos recursos, en algunos casos con poca formación o muy desenganchada ya de la administración pública o de lo que digan las noticias. Resultado: alrededor del 40% de la gente que tendría derecho a esa ayuda, no la solicita. El Gobierno va a poner en marcha autobuses informativos para intentar llegar a ellos.

. España tiene un gran problema con el Ingreso Mínimo Vital: está dirigido a gente con muy pocos recursos, en algunos casos con poca formación o muy desenganchada ya de la administración pública o de lo que digan las noticias. Resultado: alrededor del 40% de la gente que tendría derecho a esa ayuda, no la solicita. para intentar llegar a ellos. Feijóo busca candidatos. En cuatro comunidades, no está claro quién será el candidato del PP en las elecciones, autonómicas. Aragón, Asturias, Navarra y La Rioja. Quedan siete meses. El PP confía en recuperar algún gobierno. Así está el mapa de opciones a día de hoy.

Cosas que no sabía

No conocía las antiguas técnicas artesanales para la elaboración de cuerdas y sogas. Los cordeleros trenzaban el cáñamo tras un proceso agotador de golpes fuertes y precisos para separar la fibra de la paja. En este vídeo se ve bien todo el trabajo que necesitaba una simple cuerda. Ahora ya funciona de otra manera, claro.

las antiguas técnicas artesanales para la elaboración de cuerdas y sogas. Los cordeleros trenzaban el cáñamo tras un proceso agotador de golpes fuertes y precisos para separar la fibra de la paja. En este vídeo se ve bien todo el trabajo que necesitaba una simple cuerda. Ahora ya funciona de otra manera, claro. No sabía qué es la teriantropía, el recurso mitológico o religioso de transformar seres humanos en otros animales, mezclando rasgos. El hombre lobo, los centauros, las sirenas o dioses egipcios representados como hombre-halcón o mujer-leona. No es exactamente lo mismo que la antropormofización, es decir, darle rasgos humanos a animales para convertirlos en personajes de dibujos animados o darle sentido a un documental, sino que el componente espiritual debe estar presente.

qué es la teriantropía, el recurso mitológico o religioso de transformar seres humanos en otros animales, mezclando rasgos. El hombre lobo, los centauros, las sirenas o dioses egipcios representados como hombre-halcón o mujer-leona. No es exactamente lo mismo que la antropormofización, es decir, darle rasgos humanos a animales para convertirlos en personajes de dibujos animados o darle sentido a un documental, sino que el componente espiritual debe estar presente. No sabía que Brasil, el nombre del país, viene de la palabra “brasa”. A los conquistadores portugueses les llamó la atención un árbol muy abundante en la zona, de madera naranja o rojiza del que se extraía tinte rojo brillante, tan brillante como el fuego de unas brasas. Empezaron a llamarla Tierra de la Madera de Brasas… y de ahí, Brasil. Y así se construye la historia.

Mañana nos leemos de nuevo.

Un abrazo,

Juanlu