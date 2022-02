📩 BOLETÍN | Es 23F en el PP

Si le tienes algo de cariño a Pablo Casado (no sé, cada uno tiene sus filias), ve despidiéndote de él. Buenos días.

23-F

Es 23 de febrero y Pablo Casado se reúne hoy con los barones que van a rematarle en “un golpe palaciego”, como escribe hoy Ignacio Escolar. Casado no cae por sus muchos errores sino que “la causa última de su destitución es que se atreviera a denunciar abiertamente un presunto caso de corrupción”.

Pablo Casado es el pasado. El todavía presidente del PP, hasta que deje de resistir dentro de unas horas, es un jefe sin equipo, un general sin tropa. A Casado le han atacado los barones, le han dimitido portavoces, le han presionado desde su grupo parlamentario, desde el Senado, desde Bruselas. Le han dejado tirado hasta los que se lo deben todo. Hasta Teodoro García Egea ha dimitido, lamentándose de que un partido no pueda preguntar a sus cargos sobre sospechas de corrupción. El barco se hunde y el capitán está solo.

Hoy en el podcast, tratamos de explicar con Ignacio Escolar cómo se ha producido la debacle en las últimas horas y qué va a pasar con el PP ahora.

Está tan claro que Casado cae que no hace falta que caiga para que sepamos que ha caído.

Así fueron las 9 horas de reunión en las que la dirección del PP abandonó a Casado.

Atrincherado en Génova, solo, intenta ganar tiempo para negociar "una salida digna". ¿Qué significa eso? Pues básicamente que le dejen quedarse para hacer la transición, convocar un congreso extraordinario y dar el relevo a quien toque. Por lo pronto, ha programado una reunión para el martes con la intención de poner en marcha ese proceso.

Alfombra roja a Feijóo

Feijóo no se atrevió hace años a competir por la presidencia del PP porque eso de tener que enfrentarse a otros candidatos le parecía muy arriesgado. No quería que le pasara lo que a Susana Díaz. Parecía que con Casado aspirando a Moncloa y Ayuso preparada para cuando fracasara, su oportunidad ya no volvería. Y mira por dónde.

El barón gallego ahora sí ve el camino despejado: a cambio de asestar un golpe mortal a Casado, le pide a Ayuso alfombra roja para ser designado por aclamación tanto presidente del partido como candidato a las generales de 2023. Eso daría tiempo a Ayuso a aclarar su futuro judicial y también reforzaría su relato de que “¿ves? Ella no quería optar a Moncloa”. Más detalles.

‚ÄúEl inicio de una invasi√≥n‚ÄĚ

EEUU y la UE han aprobado ya las primeras sanciones contra Rusia por el reconocimiento de las repúblicas del Donbás. ¿Qué es el Donbás? Aquí te lo explicamos. ¿Rusia puede devolver el castigo en forma de precios de la energía? Probablemente. Si se complican las relaciones con Rusia, podemos incluso poner en riesgo el Internet europeo.

Putin ha desplegado tropas rusas en esa zona que ya era previamente prorrusa, pero Biden lo ve claro: "Estamos en el inicio de una invasión”. Mientras tanto, los países vecinos de Ucrania, entre los que hay algunos realmente hostiles a la inmigración, hacen planes para recibir a millones de refugiados si se desencadenara un conflicto bélico de mayor escala.

Que no se te pase

‚ÄúTriunfo de las mujeres‚Ä̬†en Colombia, donde se acaba de despenalizar el aborto hasta la semana 24, es decir,¬†durante los primeros seis meses.

Energ√≠a p√ļblica, no. El PSOE tumba una propuesta de ley de Unidas Podemos para crear una empresa p√ļblica de energ√≠a. La idea era crear la compa√Ī√≠a Producci√≥n Energ√©tica Espa√Īola y que se quedara con las concesiones privadas de centrales hidr√°ulicas conforme fueran caducando.

Cerdos. ¬ŅTe acuerdas del¬†asalto al Ayuntamiento de Lorca¬†durante un pleno sobre macrogranjas? Pues el tema ha vuelto al orden del d√≠a y¬†esta vez s√≠, sin altercados, se ha aprobado la limitaci√≥n de estas grandes exportaciones industriales de carne que afectan al entorno natural y econ√≥mico de la zona.

Se ha muerto José Martí Gómez, un periodista que por sus crónicas de sucesos, su reporterismo y sus intervenciones en la radio, era una voz familiar. Aquí le despide Gemma Nierga.

Qui√©n es Anna. Estos d√≠as estoy viendo de reojo (porque tiempo para otra cosa no nos deja la actualidad, la verdad) una miniserie llamada¬†‚Äė¬ŅQui√©n es Anna?‚Äô¬†que reconstruye¬†la historia real¬†de una chica alemana que logr√≥ enga√Īar a la Jet Set de Nueva York haci√©ndose pasar por quien no era. Un Peque√Īo Nicol√°s¬†con zapatillas de Chanel. Da gusto ver a¬†Julia Garner en un papel tan diferente al de Ozark.

Licorice Pizza. He le√≠do buenas reacciones de gente de la que me f√≠o sobre la pel√≠cula Licorice Pizza, que se presenta como una oda pop a los a√Īos 70. A nuestro compa√Īero Ignasi Franch¬†le ha gustado: ‚ÄúEl resultado es una gran pel√≠cula, por valor art√≠stico y por duraci√≥n‚ÄĚ. Est√° en esos lugares llamados cines.

Cardo. Ten√≠a pendiente dejar por aqu√≠ una referencia a ‚ÄėCardo‚Äô, una serie de AtresPlayer producida por los Javis que no ha tenido la misma trascendencia que Paquita Salas o Veneno, pero que para Vertele se trata de¬†la mejor serie estrenada en 2021.

