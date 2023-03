📩 BOLETÍN | Un banco otra vez

Hola.

¡Buenos días!

Un banco otra vez

Se nos ponen los pelos de punta cuando leemos que un banco en EEUU ha colapsado y que eso castiga a las bolsas en medio mundo, también en España, y pone nervioso al sector financiero. Aunque no sea una situación tan grave como la que está clavada en los recuerdos más traumáticos de la crisis de 2008, con la quiebra de Lehman Brothers, se encienden las alarmas y se vuelve a poner de manifiesto un problema serio: la desregulación bancaria no es buena idea.

El Silicon Valley Bank tiene nombre de lo que era: un gran depósito para inversores en start-ups, esas empresas tecnológicas de ideas disruptivas, con muy buena pinta pero no siempre de rentabilidad asegurada. Si te interesan las claves más técnicas del asunto, tienes un buen resumen aquí de lo que ha pasado. Básicamente, que como el banco trabajaba sobre todo con empresas con mucho dinero, no tenía a quien concederle créditos, así que invirtió mucho en líneas de negocio que sufren cuando suben los tipos de interés. Y como todos sabemos han subido mucho. Y se les ha venido todo abajo.

Consecuencias económicas. El Gobierno de EEUU ha tenido que intervenir para desguazar el banco e intentar regalarla a otras entidades financieras. Los tipos de interés (los de todo el mundo) pueden dejar de subir tanto porque es precisamente la escalada reciente la que ha estado ahogando a este banco, y no es el único afectado. El resto lo iremos viendo.

Nuestras pensiones

Hoy en el podcast hablamos de la reforma de las pensiones. El Gobierno ha conseguido algo que no parecía posible hace unas semanas: definir un mecanismo de sostenibilidad de las pensiones que tire de las rentas más altas y que tenga el apoyo de PSOE, de Podemos y de Bruselas. Se vuelve a demostrar que cuando los economistas más ortodoxos (es decir, más liberales) dicen que algo es imposible, no lo es. Simplemente es que no les gusta.

Camino a Sumar

Yolanda Díaz ya tiene calendario de lanzamiento para Sumar, que arrancará con un acto de presentación en Madrid. No a todo el mundo le gusta ese calendario. Podemos pide acuerdos para fijar las condiciones de una coalición electoral antes de darle su apoyo público en ese acto. Por su parte, Alberto Garzón sí ha dado un respaldo claro a Yolanda Díaz: dice que Sumar es un proyecto “esperanzador”, anima a todas las partes a no tratarlo como si fuera un partido y a cicatrizar heridas.

Ya hay fecha para el paripé de la moción de censura de Vox y Ramón Tamames, en la que el PP dice que se va a abstener. 21 y 22 de marzo.

Que no se te pase

Licencia por edad . En el Parlament de Catalunya había altos funcionarios que contaban con un privilegio difícil de justificar: al acercarse su jubilación, cobraban su sueldo íntegro sin tener que ir a trabajar. En algunos casos, 218.000 euros anuales. Sí, es verdad.

. En el Parlament de Catalunya había altos funcionarios que contaban con un privilegio difícil de justificar: al acercarse su jubilación, cobraban su sueldo íntegro sin tener que ir a trabajar. En algunos casos, 218.000 euros anuales. Sí, es verdad. Muertes de Melilla . Amnistía Internacional ha documentado una muerte y 29 lesionados graves en España por pelotas de goma y balas de ‘foam’ en el incidente en la valla entre Marruecos y Melilla en el que el ministro Marlaska dijo que nada había ocurrido del lado español.

. Amnistía Internacional ha documentado una muerte y 29 lesionados graves en España por pelotas de goma y balas de ‘foam’ en el incidente en la valla entre Marruecos y Melilla en el que el ministro Marlaska dijo que nada había ocurrido del lado español. Machismo en los dientes. El análisis forense de las dentaduras de 10.000 hombres y mujeres de la Edad Media, recuperadas de 139 yacimientos arqueológicos diferentes, nos dice que las mujeres sufrían más desnutrición y más enfermedades que los hombres. Aquí los datos.

Todo es política

Gary Lineker . El hombre de la semana en Reino Unido es Gary Lineker, un exfutbolista y presentador del gran programa deportivo de la BBC, que ha sido apartado de la pantalla por comparar en un comentario personal en Twitter la nueva política de inmigración del Gobierno con “la Alemania de los años 30”. La polémica ha sido tal que la BBC ha tenido que devolverle el programa, pedir perdón y anunciar que revisará sus estrictas normas sobre el uso de redes sociales de sus periodistas.

. El hombre de la semana en Reino Unido es Gary Lineker, un exfutbolista y presentador del gran programa deportivo de la BBC, que ha sido apartado de la pantalla por comparar en un comentario personal en Twitter la nueva política de inmigración del Gobierno con “la Alemania de los años 30”. La polémica ha sido tal que la BBC ha tenido que devolverle el programa, pedir perdón y anunciar que revisará sus estrictas normas sobre el uso de redes sociales de sus periodistas. Tipo test . Se ha hablado mucho también estos días de un estudio que afirma que las mujeres tienen más problemas que los hombres al enfrentarse a un examen tipo test. Según esto, en un examen como el MIR de medicina, la presión afecta a la inseguridad y promueve que se dejen más respuestas sin contestar (porque equivocarse penaliza). Obviamente, esa inseguridad es otro síntoma de cómo se construyen los sesgos en la educación y la socialización.

. Se ha hablado mucho también estos días de un estudio que afirma que las mujeres tienen más problemas que los hombres al enfrentarse a un examen tipo test. Según esto, en un examen como el MIR de medicina, la presión afecta a la inseguridad y promueve que se dejen más respuestas sin contestar (porque equivocarse penaliza). Obviamente, esa inseguridad es otro síntoma de cómo se construyen los sesgos en la educación y la socialización. María del Monte fue entrevistada por Jordi Évole tras su discurso en el Orgullo LGTBI de Sevilla donde dijo ser “una más del colectivo”. Me llamó la atención una cosa: contó que para espantar los continuos rumores en prensa que la relacionaban por ejemplo con Isabel Pantoja, le recomendaron hacer un reportaje ficticio, como una exclusiva, acompañada de un hombre para hacerlo pasar por su novio.

Hasta aquí llegamos por hoy.

Un abrazo,

Juanlu.