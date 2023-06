📩 BOLETÍN | Chanquete no les votaría

Hola.

Chanquete no les votaría

En casi todas las campañas electorales hay ocurrencias. La gran idea brillante del PP para este 23J es la imagen de una playa decorada con muchas sombrillas azules y un horizonte despejado sobre el que puede leerse “Verano azul”.

En sus cabezas era perfecto: simboliza cómo el PP teñirá de su color político toda España en el adelanto electoral. Tienen en las sombrillas el merchandising perfecto para las playas de julio y han hecho hasta vídeos con el silbidito de la sintonía de la mítica serie de TVE, con la intención (bien tirada, la verdad) de que se convierta en un meme en clave política durante el próximo mes.

Pero a veces las ocurrencias patinan. Los cerebros electorales del PP quizá no contaban con que los fotógrafos que van a la presentación de una campaña electoral no están ahí solo para sacar la foto que tú quieres sino más bien la que te retrata más fielmente.

El PP ha llenado de arena de obra un polideportivo de Madrid y le ha colocado un fondo de mentira. Descubierto el pastel, las críticas por centralismo (¿no había playas para hacerlo?) y las risas no han parado. En el PSOE se han acordado de cuando Feijóo se subió a otro barco que no era el de Chanquete sino el de un narcotraficante condenado. A muchos amantes de la serie les ha dolido que el PP la use a su servicio: a fin de cuentas, Chanquete era un trabajador humilde ya jubilado, pensionista, que vivía en los márgenes del sistema, referente para un grupo de chavales con los que acaba intentando parar su propio desahucio y evitar un pelotazo inmobiliario. “No nos moverán”, cantaron en protesta. Chanquete no votaría al PP.

Chanquete no, pero otros muchos millones de españoles sí que han votado al PP y a Vox y por eso pactan o gobiernan juntos ya en unos 120 municipios y otras 23 grandes ciudades desde la toma de posesión de este fin de semana. Y ya tenemos la prueba del algodón de sus primeras medidas. Hoy en el podcast, con ayuda del ejemplo de dos toros, Feminista y Nigeriano, analizamos las primeras señales de lo que se nos viene.

Hombres

En los últimos meses hemos visto cómo el feminismo ha dejado de ser ese ascua al que todo el mundo quería arrimarse, porque daba calor social, para convertirse en un activo político incómodo. Los expertos detectan un trasvase de votos de hombres de determinadas edades del bloque de la izquierda al bloque de la derecha, sobre todo del PSOE al PP. Y una derechización muy evidente de los más jóvenes, los que votan por primera vez.

Mi compañera Ana Requena lo analiza en este artículo imprescindible con gráficos como este.







Otras claves electorales del día:

Desorientados . La crisis PP-Vox en Extremadura tiene desquiciados a los medios de derechas , que no saben si la aparente ruptura allí es una genialidad o una locura, si es por orden de Feijóo o porque Feijóo no controla el partido. Todo este ruido está enredando al PP en sus propias contradicciones con la ultraderecha , que ahora ha anunciado un acuerdo que da a Vox la presidencia de las Cortes de Aragón pero los de Feijóo lo niegan.

. La crisis PP-Vox en Extremadura , que no saben si la aparente ruptura allí es una genialidad o una locura, si es por orden de Feijóo o porque Feijóo no controla el partido. Todo este ruido está enredando al PP , que ahora ha anunciado un acuerdo que da a Vox pero los de Feijóo lo niegan. Radiografía a las listas electorales ya con todos los partidos confirmados: el 60% de los diputados de la última legislatura aspira a repetir. No me parece mucho para un proceso tan precipitado. Datos llamativos aquí .

a las listas electorales ya con todos los partidos confirmados: el 60% de los diputados de la última legislatura aspira a repetir. No me parece mucho para un proceso tan precipitado. . Políticas de familia . Ayuso ya ha sido investida presidenta de Madrid por mayoría absoluta y ha nombrado consejera de Asuntos Sociales a la alto cargo que firmó el contrato de la comisión de 283.000 euros a su hermano por el suministro de mascarillas. Más detalles .

. Ayuso ya ha sido por mayoría absoluta y ha nombrado consejera de Asuntos Sociales a la alto cargo que firmó el contrato de la comisión de 283.000 euros a su hermano por el suministro de mascarillas. . Mesas electorales. Si crees en la Ley de Murphy y sabes perfectamente que te va a tocar estar en una mesa electoral el 23 de julio a pesar de que tienes algún viaje programado, esto te interesa. Los Ayuntamientos tienen hasta el día 28 para hacer el sorteo y luego se podrá alegar.

Que no se te pase

Gestión migratoria . Anoche supimos que España delegó en Marruecos el rescate de la patera en la que murió una niña cerca de Canarias. Lo hizo pese a las advertencias del piloto del avión enviado por Salvamento Marítimo, que insistió en que las aguas en las que se movía la barca eran españolas.

. Anoche supimos que el rescate de la patera en la que murió una niña cerca de Canarias. Lo hizo pese a las advertencias del piloto del avión enviado por Salvamento Marítimo, que insistió en que las aguas en las que se movía la barca eran españolas. Titán, con el Titanic . Los guardacostas de EEUU han confirmado que los ocupantes del submarino desaparecido cerca del Titanic murieron. Se debió a una “implosión catastrófica”, según han podido concluir de los restos que han encontrado en el mar.

. que los ocupantes del submarino desaparecido cerca del Titanic murieron. Se debió a una “implosión catastrófica”, según han podido concluir de los restos que han encontrado en el mar. Ministro interruptus . La verdad es que ha tenido mala suerte José Miñones, nombrado ministro de Sanidad para que Carolina Darias fuera candidata (y ahora alcaldesa) en Las Palmas… y le convocan elecciones generales un día después de las municipales. Le hemos entrevistado .

. La verdad es que ha tenido mala suerte José Miñones, nombrado ministro de Sanidad para que Carolina Darias fuera candidata (y ahora alcaldesa) en Las Palmas… y le convocan elecciones generales un día después de las municipales. . Poder Judicial. Estrasburgo condena a España por ignorar las quejas de seis jueces en su litigio por el bloqueo del Poder Judicial.

