📩 BOLETÍN | Cosas de universitarios

Cosas de universitarios

Hay varias universidades derivando dinero que debería ser destinado a la investigación para dedicarlo a pagar cuotas de la Seguridad Social. Hablamos de hasta 1.000 euros al mes que deberían ir al sueldo de científicos con ayudas públicas por su excelencia profesional. La Justicia dice que eso es ilegal. Aquí toda la historia.

No es la única historia que estamos contando estos días sobre cómo quienes rigen los centros universitarios a veces piensan que la independencia institucional es también permiso para vivir en otro mundo. La Universidad Autònoma de Barcelona ha suspendido a un catedrático de Física tras la publicación de elDiario.es de esta investigación donde detallamos su acoso sexual a una alumna. A pesar de estar condenado por los hechos, siguió acudiendo cada día a su puesto de trabajo en la facultad. Hasta hoy.

Mordazas y pelotas de goma

Ya te lo comenté hace unos días: la ley mordaza no se va a derogar, no al menos en esta legislatura. ERC y Bildu ya lo han confirmado con su voto en el Congreso, que era imprescindible para sacar adelante la reforma que sí apoyaban las partes negociadoras de PSOE y Unidas Podemos. Hay cuatro aspectos que bloquean el acuerdo, pero el protagonismo lo ha llevado la discusión sobre si prohibir o no las pelotas de goma. ERC y Bildu dicen que sin vetarlas no apoyan la nueva ley. Marlaska no está dispuesto. En realidad hay más asuntos cruzados y un pulso a varias manos: PSOE, PNV, ERC; Bildu y Unidas Podemos, que a su vez alberga diferentes sensibilidades. Aquí los detalles. Todo tiene como un regusto amargo a aquella votación de la reforma laboral que estuvo a punto de no salir.

Se da la paradoja de que la ley mordaza, una de las normas más duras y criticadas del PP, que PSOE y Podemos prometieron tumbar, en realidad va a estar en vigor más tiempo durante un gobierno de izquierdas de lo que estuvo, de 2015 a 2018, con el PP.

Ignacio Escolar explica hoy esa llamativa fragmentación de la izquierda con una ley que tantas veces prometió tumbar.

La mariposa y el tiburón

Hoy en el podcast reincidimos en la complicada misión de explicar fenómenos económicos complejos con la intención de que no nos tomen el pelo. Ha quebrado un banco en EEUU y eso ha puesto nervioso a todo el sistema. Resulta que no es un banco cualquiera. En el mundo financiero, las alas de una mariposa suelen acabar con los tiburones más insaciables.

Que no se te pase

El hermano de Ayuso se salva. En las primeras semanas de pandemia el hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid cobró una comisión por mediar en la compra de mascarillas –por valor de un millón y medio de euros– a la empresa de un amigo de la familia. La Fiscalía europea sigue los pasos de la española y archiva la causa. No ve nada irregular porque, argumenta, el precio no estaba inflado.

Rusia planeó y financió una red de 20 centros de tortura en la región de Jersón, según un grupo de investigadores de crímenes de guerra. En esos centros se daban descargas eléctricas a los internos y se les obligaba a aprenderse el himno ruso y a gritar “gloria a Putin”, entre otras humillaciones. En Portugal, sí. Allí el primer ministro, António Costa, ha pedido explicaciones a las grandes distribuidoras por el aumento de precio de algunos productos en los supermercados. Lechuga, leche, azúcar, tomates y huevos han subido un 50% en un año. El Gobierno luso ya estudia imponer límites e investiga los márgenes de beneficio.

En el capítulo de hoy

Resaca de los Oscar . Los aficionados al cine andan interpretando la victoria de ‘Todo a la vez en todas partes’ en la gala de los Oscar. Para nuestro experto, Javier Zurro, Hollywood lanza un mensaje claro: los Oscar admiten las toneladas de caspa sobre la industria e intentan confraternizar con un nuevo público más joven, más diverso, menos blanco.

. Los aficionados al cine andan interpretando la victoria de ‘Todo a la vez en todas partes’ en la gala de los Oscar. Para nuestro experto, Javier Zurro, Hollywood lanza un mensaje claro: los Oscar admiten las toneladas de caspa sobre la industria e intentan confraternizar con un nuevo público más joven, más diverso, menos blanco. Ping-pong . Me ha gustado la historia sobre su propia vida que cuenta el periodista Javier Pérez de Albéniz, que fue referencia para los que nos iniciamos en los blogs hace 20 años. Albéniz tiene párkinson y lo combate jugando al ping-pong. Lo cuenta en un libro que reseña aquí Gumersindo Lafuente, otro compañero con unas cuantas horas de vuelo.

. Me ha gustado la historia sobre su propia vida que cuenta el periodista Javier Pérez de Albéniz, que fue referencia para los que nos iniciamos en los blogs hace 20 años. Albéniz tiene párkinson y lo combate jugando al ping-pong. Lo cuenta en un libro que reseña aquí Gumersindo Lafuente, otro compañero con unas cuantas horas de vuelo. Vale. Hace 8 años hice un tuit que no entendería casi nadie cuando terminé la última escena del videojuego The Last of Us. Anoche llegué a ese mismo momento pero en la serie basada en el juego y que rompe récords en HBO. Mi conclusión: ojalá la temporada hubiera tenido el doble de capítulos; lo mejor de la serie está en los momentos en los que explora historias que el juego pasa por alto.

