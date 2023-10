📩 BOLETÍN | Cumbre entre misiles y negociaciones

Hola.

Por dónde va el día

Entre misiles y negociaciones

Hay cumbre de líderes europeos y aliados en Granada. Ha venido Zelenski. Pedro Sánchez está encantado como anfitrión. Hay misiles tierra-aire desplegados cerca de la Alhambra, por si acaso los rusos.

En esa reunión hay un montón de jefes de Gobierno pero nadie, ni Zelenski ya, es capaz de competir con la auténtica protagonista de la actualidad: la ley de amnistía. Preguntado por el asunto en la cumbre, Sánchez ha dicho: “Estamos negociando”. Hoy te podemos contar en elDiario.es que, para satisfacer aquello del “pago por adelantado” que pedía Junts, el PSOE está dispuesto a registrar un primer texto en el Congreso antes de la investidura, pero no a avanzar en su debate y tramitación hasta que Sánchez no sea presidente. La crónica de la situación que hacen mis compañeros Monrosi y Puente empieza con este crudo detalle, fundamental también para el manejo de los tiempos este mes: “PSOE y Junts tendrán que explicarles a sus respectivos electorados y a la opinión pública en general que se disponen a hacer exactamente lo contrario a lo que dijeron. Los socialistas renegaron explícitamente de una ley de amnistía (…) Los de Carles Puigdemont prometieron que jamás harían presidente a Sánchez con sus votos”.

Hay vida más allá de Junts. Que digo yo que habrá un porcentaje de votantes de izquierdas que dirán: ¿Qué pasa? ¿Que aquí lo único que se va a negociar es la amnistía? ¿De qué hablan Yolanda Díaz y Pedro Sánchez? ¿Qué pasa con la reducción de la jornada laboral? ¿Qué pasa con la ley de vivienda? ¿Qué pasa con las demandas de PNV o Bildu o ERC? Para esos votantes, el podcast de hoy.

¿Algo pasa con Vox?

Que la relación en Extremadura entre el PP y Vox no va a terminar bien lo sabemos todos. No parece muy humano, salvo con dosis monstruosas de cinismo y ansias de poder (que no se descartan), que una presidenta que juró casi por sus hijos y su honor que no gobernaría con la ultraderecha luego se trague ese sapo sin traumas ni consecuencias. No han pasado ni 100 días desde el matrimonio forzoso de María Guardiola con Vox para gobernar Extremadura y la única consejera que había en ese Gobierno, “la broker de las ovejas”, ya ha dimitido. Los desprecios, los roces, las amenazas, han sido continuos durante estos dos meses y pico. Guardiola ha llegado a decir que no tiene relación con sus compañeros de Vox en el Gobierno porque ella está centrada en gestionar.

Pero no nos engañemos: a la consejera le sustituirá otro consejero, y vuelta a empezar. Ni este caso ni el de Gijón parecen un precedente para el resto de España, donde PP y Vox celebrarán 100 días de acción conjunta en cinco comunidades autónomas y decenas de ciudades.

Los mails de Oltra. En la Comunitat Valenciana, uno de los escándalos más dañinos para la izquierda fue el que intentó implicar a Mónica Oltra en el encubrimiento de los abusos sexuales de su exmarido. Un nuevo análisis pericial de 48.000 mails del equipo de Oltra cuando era vicepresidenta de la Generalitat no halla ningún rastro de encubrimiento o maniobras de obstrucción. Las claves del caso, para que no se le olvide a nadie.

Lo de la imagen y las mil palabras

La imagen:

Las mil palabras.

Que no se te pase

El mangoneo de los concertados . El 65% de los colegios concertados impone cuotas obligatorias prohibidas que, aunque las presente como “voluntarias” para las familias, suponen una exclusión para el alumno que no las paga. Pero es que estamos hablando de cosas como que cada alumno tenga que comprarle al centro, a cómodos plazos de 30 euros al mes durante cinco años, un ordenador portátil .

. El 65% de los colegios concertados impone que, aunque las presente como “voluntarias” para las familias, suponen una exclusión para el alumno que no las paga. Pero es que estamos hablando de cosas como que cada alumno tenga que comprarle al centro, a cómodos plazos de 30 euros al mes durante cinco años, . Cuéntalo . El 80% de agresiones sexuales a niños (y sobre todo niñas) las cometen conocidos. Como el abuelo de Carmen . Con todo lo difícil que es contarlo, se producen 22 denuncias al día en España. Son datos de Save the Children.

. El 80% de agresiones sexuales a niños (y sobre todo niñas) las cometen conocidos. . Con todo lo difícil que es contarlo, se producen 22 denuncias al día en España. Son datos de Save the Children. 'Casting' desnuda. ¿Recuerdas que denunciamos en elDiario.es hace unos meses que en las entrevistas de trabajo en España de una aerolínea internacional se había pedido a las candidatas a azafata de vuelo que se desnudaran? La Inspección de Trabajo concluye que fue una vulneración del Estatuto de los Trabajadores.

Trivial Tertuliano

Azul - ¿Qué país euroasiático ha cancelado su presencia en la cumbre de Granada en pleno rebrote del conflicto con Armenia?

Rosa - ¿Qué cantante española, con éxito entre niños y adolescentes, ha reivindicado la educación sexual tras ser criticada por sus nuevas letras y bailes en los conciertos?

Amarillo - ¿Quién fue el presidente de Francia anterior a Emmanuel Macron?

Marrón - ¿Cómo se llama el documento que sirve para que muchos locales de ocio y nocturnos abran sus puertas aunque todavía no tengan la licencia aprobada?

Verde - ¿Existe un cáncer contagioso entre moluscos?

Naranja - ¿En cuál de estos países no se disputará el Mundial de Fútbol 2030: Marruecos, España, Uruguay, Portugal o Ucrania?

Respuestas

Azul - Azerbaiyán

Rosa - Aitana.

Amarillo - François Hollande

Marrón - Declaración responsable

Verde - Sí

Naranja - Ucrania

