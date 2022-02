📩 BOLETÍN | Dolor de cabeza

Un cafelito y al tema. ¡Buenos días!

Por dónde va el día

Dolor de cabeza

La resaca de las elecciones de Castilla y León solo deja dolores de cabeza.

La jaqueca es grande en el PP, que desearía no haberse lanzado nunca a la convocatoria electoral. Por supuesto, niegan que estén contrariados, pero a falta de sinceridad están los indicios: en Andalucía, el partido ha abortado su plan para precipitar también un adelanto electoral. Si Juanma Moreno Bonilla quiere evitar que le ocurra lo que le ha ocurrido a Mañueco, será que bueno no es. Y otra pista más: Ayuso ha pedido adelantar el congreso donde se presentará a liderar el PP de Madrid; si quiere aprovechar este momento, será que Casado no sale reforzado.

Vox exige entrar en el gobierno para apoyar la investidura del PP. En Génova no quieren darle tanta ventaja a sus competidores en la derecha, pero Mañueco se reserva la última palabra porque suficiente tiene ya con el lío en el que le han metido. Ahora va a decidir él. Con todo, dice que no descarta nada, y tampoco un acuerdo con el PSOE que evite a Vox en el Ejecutivo.

¿Esto es real? ¿Puede inaugurarse una especie de cordón sanitario contra Vox a cambio de que el PSOE se abstenga? Hoy en el podcast intentamos responder a esas preguntas.

PSOE Vaciado. El dolor de cabeza tampoco es pequeño en el PSOE, que intenta vislumbrar si tiene que asustarse con el fenómeno de la España Vaciada, que en estos comicios ha tenido el protagonismo de Soria ¡Ya!. Si en vez de elecciones autonómicas estuviéramos hablando de unas generales, tanto la Unión del Pueblo Leonés como Soria ¡Ya! habrían obtenido un escaño cada uno a costa del PSOE.

En Unidas Podemos intentan aliviar la cefalea del fracaso con dos clavos ardiendo: el primero, su condición de víctima de la ley electoral, que supone que 2 de cada 3 votos no les sirvieron para obtener escaño; el segundo, el stand-by que vive toda la organización a la espera de que Yolanda Díaz ‘refunde’ ese espacio político. Estos resultados refuerzan la distancia orgánica entre Díaz y Podemos.

Si vives en Castilla y León, pásate por este mapa. Los resultados del 13F, calle a calle.

Ansiedad con solo leer un nombre

Sandra y Raquel son dos mujeres de 49 y 45 años. Hace unos días, mientras leían elDiario.es, vieron un nombre en la primera entrega de la serie de investigación de nuestro compañero Pau Rodríguez. Ese nombre era el de un cura, Jesús Linares, acusado de haber abusado sexualmente de varios niños en un colegio de La Salle. Sandra tuvo una crisis de ansiedad durante días. A Raquel también se le removió todo. Ellas también fueron víctimas adolescentes de aquel hombre, pero en otros colegios. En 1996, una de las niñas denunció abusos ante la dirección de su centro, y lo que hicieron fue cambiarla de clase.

La impunidad no es solo la sensación de que no puede pasarte nada por lo que hiciste. La impunidad es también una invitación constante a seguir haciéndolo.

‚ÄúEl dolor¬†de las v√≠ctimas no prescribe‚ÄĚ. Son palabras del Arzobispado de Madrid, que parece marcar distancias con respecto al resto de la Iglesia, se alinea m√°s con El Vaticano y pide¬†‚Äúinvestigar y denunciar posibles casos de abusos‚ÄĚ.

La Inquisición ahora se llama Congregación para la Doctrina de la Fe. Un escorpión siempre será un escorpión pero El Vaticano ha decretado cambios profundos en su estructura, que en teoría debería vigilar la pederastia en el clero.

Que no se te pase

La incidencia de coronavirus cae más de 200 puntos desde el viernes. Sanidad ha incorporado al registro 601 fallecidos de días anteriores.

Seguro del alquiler. Hablamos mucho del sistema de limitaci√≥n de los precios en la nueva ley del alquiler, pero al margen de esta¬†norma hay otra medida llamativa: la implantaci√≥n de un seguro p√ļblico de impago para proteger a los propietarios. ¬ŅProblema? El mismo que con lo otro:¬†descentralizaci√≥n y burocracia.

Impuestos de sociedades. La patronal dice que las empresas espa√Īolas pagan demasiados impuestos, pero lo cierto es que el impuesto de sociedades aporta hoy un 40% menos de lo que lo hac√≠a en 2007. Eso hace que el Estado tire a pulm√≥n de IRPF e IVA.¬†M√°s datos.

Todo es política

Coches para hombres. Los mu√Īecos que sirven para probar la seguridad de los coches est√°n pensados con el perfil f√≠sico habitual de un hombre. Con ese modelo se dise√Īan los asientos, los cinturones, el acolchamiento de los sillones, la posici√≥n del airbag. Todo eso es diferente (habitualmente) en las mujeres. Consecuencia: ellas sufren mucha mayor probabilidad de da√Īo f√≠sico en caso de accidente, porque los veh√≠culos est√°n mal adaptados a sus cuerpos.¬†M√°s en este hilo.

Mam√°, soy yo. Manu es una ni√Īa brasile√Īa y Kenzo es un ni√Īo estadounidense. Como la gente de su edad, suelen ver pel√≠culas de dibujos pero nunca les hab√≠a pasado lo que les ocurri√≥ al ver Encanto. ‚ÄúMira, mam√°, soy yo‚ÄĚ, dijo Kenzo al ver un ni√Īo negro con el pelo a lo afro en pantalla; lo mismo dijo ella al ver a la protagonista, Mirabel, una chica colombiana. Si te interesa el tema,¬†aqu√≠ un buen repaso a buenas y malas pr√°cticas¬†sobre diversidad en dibujos animados.